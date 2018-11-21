​А в небе бродит его планета

Упорству Валентина Федоровича можно только позавидовать. Как он рассказывает, это у него с детства. Еще семи лет мальцу не было, как решил, что пойдет в школу. И пошел. Втайне от матери. А та работала и даже не подозревала, что каждый день ее сынок упорно идет в школу и садится за парту. Что его так же упорно выгоняют из класса и он сидит на крылечке школы до конца урока… Но опять заходит со звонком в класс! Когда история дошла до матери, она со слезами уговорила директора школы не выгонять пацана с уроков. «Ладно, пусть ходит, но если не будет успевать в первой четверти – выставлю!», – взял на себя непростое решение директор (тогда детей только с восьми лет брали в школу, и за вольности руководство могли наказать).

Конечно, его оставили – ведь он учился на пятерки. И все чаще смотрел на небо – мечтой парня были самолеты.

Но когда в десятом классе проверили его здоровье, оказалось, что у Валентина порок сердца. Дал о себе знать ревматизм, который дал осложнение: в зиму голодного 1947 года паренек добывал в поле картошку. Так случилось, что экзамены за 8 и 9 класс сдавал на больничной койке. На «отлично».

Что делать? Ведь его мечта о полетах рухнула. Одолевало отчаяние…

И вот однажды на зимние каникулы приехали третьекурсники из Новосибирского института военных инженеров. Валентин с ними разговорился, спросил, есть ли в этом институте какие-нибудь необычные факультеты. Те ответили: да, там готовят мостовиков. И парень решил ехать, поступать на «Строительство и эксплуатация».

Несмотря на блестящую сдачу экзаменов, его могли не принять, узнав о его заболевании.

Когда Валентин проходил медицинскую комиссию, нужно было сделать несколько упражнений на перекладине. По воле случая перед ним «завис» на этом снаряде один из парней: не мог подтянуться. И тут председатель комиссии обратился к Солохину: а ну-ка покажи, как надо подтягиваться! Тот подошел к турнику, зацепился за перекладину и начал подтягиваться на одной руке (весь год до поступления тренировался до изнеможения, так как понимал, что из-за болезни могут не принять). Больше ничего проверять не стали и зачислили в институт.

Через какое-то время Валентин снова решил попытать счастье, записался в аэроклуб. Но его опять «забраковали». На этом мечтать о небе перестал окончательно. Но и своей болезни проявиться шансов не давал. Занимался альпинизмом, боксом, мог постоять за себя.

После окончания института его направили на работу в Новокузнецк.

– Мне вообще везет в жизни, – признается наш герой, – сразу доверили большой мост.

9 декабря 1965 года – знаменательная дата в биографии Солохина. Возвратившись с участка домой, в Новокузнецкую квартиру, начальник мостопоезда № 470 Валентин Солохин увидел Правительственную телеграмму!Она гласила: «Обязываю вас в месячный срок передислоцировать мостопоезд в город Тобольск для строительства железнодорожной линии Тюмень — Сургут».

Солохин объявил новость подчиненным на следующий же день. Боялся, что люди не поедут. Но за руководителем поехали практически все! Сам не ожидал, что кузбассовцы двинутся на Север.

Закончили специалисты мост через Иртыш за два года и девять месяцев, одновременно вели строительство еще более десятка мостов. И настало время ехать в Сургут. 29 марта 1969 года состоялось открытие движения по мосту у Тобольска, а через день Солохин был уже в Сургуте.

«Помню все до мельчайших подробностей, — рассказывает Валентин Федорович. — С трудом пробрался на Юганскую Обь, в 30 километрах от Сургута, посмотрел и разведал обстановку… Здесь основным объектом стал километровый мост через Обь, а затем было и еще 37 мостов».

В начале 70-х годов мостовики организовали трест.

Солохин хотел построить такой мост, чтобы все мостостроители обзавидовались! Так ведь и получилось… Заметьте, подобных этому мостов в мире нет. А все потому, что мечтал Солохин строить не просто однотипно и прочно, как того требовали быстрые темпы развития области, но творчески, красиво, оригинально.

Первые намерения соединить берега Оби в районе Сургута автодорогой относятся к 1971 году, началу строительства железнодорожного моста. Рассматривалась возможность строительства моста под совмещенный на общих опорах проезд железнодорожного и автодорожного транспорта. Из-за недостатка средств и установленных кратчайших сроков строительства железнодорожного моста от этой идеи отказались.

Распоряжение о строительстве автодорожного моста было подписано губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Александром Филипенко 30 марта 1995 года, а уже 26 октября того же года строители начали погружение первой неизвлекаемой защитной оболочки свайных фундаментных опор.

В 2000 году был сдан в эксплуатацию уникальный автодорожный мост с вантовым пролетным строением через реку Обь в районе Сургута. Великолепный мост! Он стал превосходным достижением коллектива ОАО «Мостострой-11» под руководством Валентина Солохина.

Награда от российского президента за Сургутский чудо-мост. Фото 900igr.net

На одной из встреч президент России Владимир Путин задал Валентину Федоровичу вопрос: «Как вы решились в такое тяжелейшее время взяться за Обской мост, которому нет равных в мировой практике?»

На что тот ответил: «Мы, мостовики, романтики. Если нам дали хороший объект, мы готовы работать и без видимой выгоды. Ведь главное, Владимир Владимирович, что я сохранил своих лучших специалистов».

И все же мечта легендарного мостостроителя о небе в какой-то степени сбылась. В его честь названо одно из небесных тел Солнечной системы. Вот как высоко летает Валентин Солохин! А это имя навечно вошло в историю мостостроения как имя русского инженера, поставившего 16 сентября 2000 года мировой рекорд в виде вантового моста в городе Сургуте.

16 сентября 2000 года. Валентин Солохин на открытии автомобильного моста через реку Обь в городе Сургуте. Фото И. Захарова

Справка:

Валентин Солохин родился 29 августа 1933 года в Кень-Аральском зерносовхозе Боровского района Кустанайской области Казахской ССР в семье рабочих. В 1955 году окончил Новосибирский институт военных инженеров транспорта. После работал мастером на строительстве мостов в Кузбассе. В 1964 году назначен начальником мостопоезда № 470 в городе Новокузнецке. В 1967 году переведен в город Тобольск, где возглавил мостопоезд № 15, который возводил крупный железнодорожный мост через Иртыш. С 1976 по 1993 гг. – управляющий трестом «Мостострой-11» в городе Сургуте. С 1993 по 2005 гг. – генеральный директор АО «Мостострой».

Имеет большое количество наград: лауреат премии Совета министров СССР, лауреат Государственной премии СССР, Кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством» III степени. Имеет звания: Почетный транспортный строитель, Почетный железнодорожник, Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель России.

Имя Валентина Федоровича Солохина занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

За большой вклад в строительство и ввод в эксплуатацию автодорожного вантового моста через Обь Валентин Федорович Солохин награжден орденом Почета, премией им. Минина и Пожарского, орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской православной церкви.

Кстати:

Гордость отечественного мостостроения - построенные Валентином Федоровичем Солохиным железнодорожные мосты через реки Томь, Иртыш, Юганская Обь и Обь и автодорожные мосты через реки Тобол, Иртыш, Юганская Обь. Его любимый проект – это строительство двухкилометрового автомобильного вантового моста через Обь.