​Она была молодцом

О районном здравоохранении в 50-е годы и о тех людях, которые внесли весомый вклад в его развитие, очень плотно и емко написал Иван Захаров в своей книге «Моя земля». Есть там и такие строки: «Именно тогда у нас начала развиваться специализированная помощь населению. На смену Пантеровскому приехала молодой врач-хирург Людмила Андреевна Груздова, ставшая впоследствии Менщиковой».

Людмила Андреевна приехала в Сургут в 1952 году после окончания Челябинского медицинского института. Районная больница в маленьком поселении среди бескрайних тайги и болот производила не слишком хорошее впечатление: не было электричества, инструменты и материалы стерилизовали в автоклавах, которые «работали» на сосновых да березовых чурочках. Оперировали при свете керосиновых ламп, под местным наркозом. Ассистентами при операциях были медсестры, они же выполняли и функции анестезиолога.

Так выглядела Сургутская районная больница в 30-х – 60-х годах прошлого столетия

Поселили молодого доктора в небольшом домике на территории больницы, где в одной комнате размещалась бухгалтерия, а другую занимала она.

Первое признание заслуг начинающего хирурга появилось в первый же год ее работы. В местной газете стали появляться публикации с благодарностью доктору.

Вот одна из них за подписью пациента Мотаева: «В октябре у меня случилось прободение язвы желудка. Угрожала смерть. Я был доставлен в районную больницу. Хирург тов. Груздова немедленно сделала сложную операцию. Сейчас я выздоровел и скоро вернусь к работе. От всего сердца благодарю тов. Груздову и обслуживающий персонал».

А ведь подобные операции были уделом крупных университетских клиник страны.

К тому же положиться ей было не на кого – новые хирурги приехали только в 60-е годы.

В свое время врач Сургутской районной больницы Юрий Алексеевич Плетенев рассказывал, что училась Людмила Андреевна у классиков хирургии: книги русского анатома, хирурга, педагога Н. И. Пирогова были настольными, постоянно находились под рукой. Труды основоположника военно-полевой хирургии были для нее хорошим подспорьем – ведь зачастую и посоветоваться-то было не с кем, полагаться приходилось на собственные знания, небольшой тогда опыт. Естественно, что за операцию она бралась только после того, как «провела» ее мысленно, с использованием медицинских атласов. И в патологоанатомическую службу заглядывала нередко.

Не заметить твердые и уверенные шаги молодого доктора не могло руководство округа, области. Спустя год Людмилу Андреевну назначили главным врачом районной больницы, одновременно она была районным хирургом и оперирующим гинекологом.

Забот прибавилось – на ее попечении была вся больница. Управившись с делами в хирургическом отделении, направлялась на обход по другим службам. Нужно было заглянуть и на конный двор, и на больничную кухню, и в райфо наведаться, чтобы попросить денег для нужд своего учреждения. Целый день на ногах, но вида не подавала, что устала.

Супругом Груздовой стал коренной сургутянин, красивый статный парень Геннадий Менщиков.

Дважды она пыталась стать матерью, и оба раза неудачно. Дети рождались мертвыми вследствие огромной нагрузки.

За неделю перед родами уходила в декретный отпуск – не на кого было оставить больных, все время приходилось оперировать. И все же третья беременность в 1961 году закончилась благополучно – Людмила Андреевна родила дочь, нареченную Надеждой. Правда, будущей маме пришлось два месяца по настоянию коллег провести на больничной койке. На это время в Сургут был откомандирован хирург из областного центра, который и проводил операции.

Едва оправившись от родов, Людмила Андреевна вновь вернулась к больничным заботам и операционному столу. Впервые в Сургуте в 1961 году ей была выполнена резекция печени при травме.

- Операции Людмила Андреевна делала любые, узкая специализация, какая имеется сейчас, в то время отсутствовала, - рассказал легендарный сургутский хирург Николай Васильевич Иванов, которому довелось трудиться вместе с Менщиковой. – Тогда не существовало чистой хирургии. Мы занимались и травмами, и гинекологическими заболеваниями, и лор-болезнями. Связь с Тюменью была плохая, человека на самолете Ан-2 можно было не довести, поэтому оперировали на месте.

И сегодня, например, операции на желудке, считаются непростыми, случаются осложнения после них. Не все хирурги их делают, а Менщикова бралась. Она себя не жалела и окружающих тоже – лишь бы был положительный результат. Она имела высокий авторитет, обладала отличной хирургической техникой. Ей было, безусловно, тяжело, особенно в начальный период: посоветоваться было не с кем, варилась, как говорится, в собственном соку, училась на своих ошибках. С нашим появлением мы старались больше работы брать на себя, бережно к ней относились, зная о ее недугах – повышенном давлении, сердечной недостаточности.

Старшая по возрасту, жизненному и профессиональному опыту коллега никогда не отказывала в помощи, умела ненавязчиво дать совет. Она была молодцом. Ведь хирургия – это особая профессия, тяжелый труд. Работа хирурга основательно подтачивает здоровье врача, а женское – тем более…

Множество людей обязаны Людмиле Андреевне возвращенным здоровьем, трудоспособностью, радости жизни

Бескорыстный труд сургутского врача Менщиковой отмечен высокими званиями, почетными грамотами и государственными наградами. Ее неоднократно избирали депутатом окружного, районного, городского Советов народных депутатов.

В 1970 году Людмиле Андреевне присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». С этим событием она поделилась с читателями сурутской газеты, в которой были и такие строки: «… Но я не была бы тем, кем стала, если бы не коллектив и советская основа здравоохранения. Мы учили своих помощников, и сами учились у них. Большую благодарность я испытываю к своей первой операционной сестре Марии Александровне Кошкаровой, с которой мы проработали рука об руку 12 лет. Ее советы мне очень помогли. Я рассматриваю высокую награду как оценку труда всех медиков Сургута».

5 декабря 1980 года, накануне 50-летия Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Андреевна получила звание «Почетный гражданин города Сургута».

Когда Менщикова оформилась на пенсию, она не оставила работу. Правда, у операционного стола уже не стояла, трудилась в поликлинической службе города. В 1981 году районная газета писала о Людмиле Андреевне, работавшей в то время врачом-хирургом в поликлинике первой городской больницы: «На этом ответственном посту она уже почти тридцать лет. Стар и млад знают в городе врача Менщикову, знают ее доброе сердце и ясную голову». Людмила Андреевна в той публикации произнесла такие слова:

«Наша задача – прежде всего, научить беречь здоровье. Беречь!.. Спорт, разумный отдых, постоянная работа (лентяи долго не живут) – вот три кита, на которых стоит здоровый человек».

А вот свое здоровье она не сумела сберечь – настоящий хирург, как правило, отдает себя пациентам без остатка.

Людмила Андреевна Менщикова ушла из жизни в 1989 году. Ей было всего 66 лет.

В некрологе, подписанном руководителями партийных и советских органов Сургута, известными людьми города, были и коллеги Менщиковой: Николай Васильевич Иванов, Фарид Султанович Кагарманов, Юрий Алексеевич Плетенев, говорилось следующее: «Здесь, на нашей земле, раскрылся незаурядный талант врача-хирурга, организатора народного здравоохранения. Множество людей обязаны Людмиле Андреевне возвращенным здоровьем, трудоспособностью, радости жизни. Она сделала тысячи операций, порой очень сложных, в трудных условиях старых больниц, часто оперируя при свете керосиновых ламп.

За десятилетия работы на ответственном посту врача-хирурга Людмила Андреевна заслужила огромный авторитет, любовь и уважением сургутян».

Только вот почему-то до сих пор мемориальная доска на доме по улице Энергетиков, напоминающая о том, что здесь жила Почетный гражданин Сургута, заслуженный врач РСФСР Людмила Андреевна Менщикова, не установлена. К огромному сожалению. И к позору местных властей.

Справка

Людмила Андреевна Менщикова родилась 27 августа 1923 года в уральском городе Кыштыме. В семье было семь детей. После окончания средней школы поступала на физико-математический факультет пединститута, некоторое время училась. В военные годы работала на весовом заводе. За три с лишним года прошла путь от рядовой работницы до инженера-технолога.

В 1946 году ушла с предприятия, на котором ее высоко ценили, и поступила в мединститут. Среди своих однокурсниц, только что окончивших школу, она выглядела взрослым человеком, прошедшим трудовую жизнь. Но в студенческой среде, была такая же, как они, может быть чуточку трудолюбивее, мудрее.

Фото из архива И. Захарова

