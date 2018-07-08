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​Благодать, дарованная Богом

Старожилы Сургута и Сургутского района супруги Киргинцевы отметили 70-летие совместной жизни

Фото из архива Кингинцевых, А. Бессмертных
Фото из архива Кингинцевых, А. Бессмертных

Годовщина, отмечающая 70 лет совместной жизни, имеет собственное название - благодатная (иначе благодарственная). Такое наименование говорит о том, что супруги, столь долго прожившие вместе, должны благодарить Господа, подарившего им годы жизни и семейное счастье.

Когда люди слышат о том, что пара вместе прожила 70 лет, мгновенно появляется удивление и в то же время восторг. На самом деле такой брак можно назвать наградой судьбы. Вот такой дар свыше получили Александр Иванович и Ираида Георгиевна Киргинцевы.

Ираида

Родилась в 1927 году в селе Юган Сургутского района, в дальнейшем местом жительства стало село Угут. Небогатая семья Георгия Федоровича и Екатерины Андреевны Кондаковых воспитывала одиннадцать детей. Отец был строителем, рыбаком и охотником, а весной и осенью доставлял почту в Сургут. Мать вела домашнее хозяйство, приглядывала за ребятишками.

В Угуте Ираида окончила четыре класса. Чтобы учиться дальше, требовалось переехать в Сургут. Но такой возможности у родителей не было, к тому же началась война.

Устроилась техничкой в сельсовете и клубе, летом собирала грибы и ягоды, сдавала их в заготовительный пункт.

В 1942 году, прикопив немного денег, отправилась учиться в Сургут. Работала и училась одновременно. Трудилась в жестяном цехе Сургутского рыбозавода, в колхозе, на заготовке дров. Получала по карточкам 200 граммов хлеба.

С 1945 года в течение пяти лет работала на Угутской гидрометеостанции. В то время на ее иждивении находились семь человек, в их числе родители, сестра – инвалид детства, младшие брат и сестра.

Два родных брата погибли в Великую Отечественную войну: Степан в 1942 году в Калужской (в то время Орловской) области, а Александр – в 1945 году в Венгрии.

Степан Кондаков ушел служить еще в 1938 году, через три года он должен был вернуться домой, но война не позволила это сделать. До сих пор помнит Ираида Георгиевна, как в 1941 году на фронт провожали Сашу и других сургутян.

- В тот день на причале собралось много людей, - рассказывает Ираида Георгиевна. – Отъезжающих тоже было немало. К пароходу прицепили баржу, на которой все мужчины – будущие солдаты толпились на одном борту, ближнем к берегу, чтобы в последний раз увидеть лица родных. Баржа сильно накренилась, казалось, что вот-вот на нее хлынет вода. Я испугалась, подумала, если поднимется ветер, то все утонут. Кто же тогда будет защищать Родину, - мучил вопрос. Такими патриотами Отечества нас вырастили.

В Сургуте и районе Ираида Георгиевна проработала 36 лет. Была и счетоводом, и библиотекарем, преподавала уроки гимнастики, вела танцевальные кружки. В сургутских школах учила девочек премудростям ведения домашнего хозяйства. Перед выходом на заслуженный отдых трудилась в Госстрахе.

Ветеран труда Ираида Георгиевна Киргинцева награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», юбилейными медалями, почетными грамотами, дипломами.

Александр

Родился в 1928 году в Голышмановском районе Тюменской (Омской) области.

В 1930 году родителей, Ирину Григорьевну и Ивана Федоровича выслали в Ханты-Мансийск. Здесь Саша окончил семь классов.

Мать умерла в 1938 году, когда младшему брату исполнилось всего один месяц. В 1941 году отца осудили по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР и приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение 18 ноября того же года. (В 1962 году он был реабилитирован). Дети остались круглыми сиротами.

С 14 лет Александр начал работать в колхозе имени Валерия Чкалова. В годы войны занимался в основном рыбалкой, улов сдавал на рыбозавод. Карточку для получения хлеба не выдавали, поэтому главной пищей была рыба. На промысел в зимнее время приходилось ездить на лошадях, а вот теплой одежды не было.

- Помню, как замерзал в снегу, но спасли добрые люди. Пришлось пережить и голод, и холод. Помогала, чем могла, старшая сестра, - Александр Иванович немногословен.

В 1946 году поступил учиться в Ханты-Мансийскую торгово-кооперативную школу на бухгалтерское отделение. На следующий год получил направление в Сургутский райрыболовпотребсоюз, а тот, в свою очередь, направил его бухгалтером в Угутский рыбкооп. Также трудился в селах Локосово, Тундрино.

Вместе со старшей сестрой воспитали младшего брата, которому помогли получить высшее образование.

Четверть века Александр Иванович проработал в Сургутском райрыболовпотребсоюзе, затем перешел в объединение «Сургутнефтегаз», где был бухгалтером-ревизором на протяжении 26 лет, оттуда и ушел на пенсию.

Ветеран труда и ОАО «Сургутнефтегаз».Александр Иванович Киргинцев награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», почетными грамотами.

Брак, заключенный на небесах

65-летие совместной жизни Кингинцевы отметили в Сургутском Дворце торжеств в присутствии главы города.

Познакомились Александр и Ираида в октябре 1947 года в Угуте. В день их знакомства в клубе на танцах высокий, стройный Александр, на которого засматривались многие девчонки, без памяти влюбился в шуструю, миловидную девушку с тонкой талией и длинными косами, и скромной записочкой попросил разрешения проводить ее до дому. Так начался их роман.

Расписались молодые в Угутском сельсовете несколько месяцев спустя. Свадьбу справлять было не на что, обручальных колец тоже не было. Эмалированная кружка да перина – вот и все приданое невесты, а маленький уголок на метеостанции, который выделили молодым, стал действительно райским.

И полетели годы… Рождение детей – Бориса и Людмилы, переезд в Сургут, любимая работа, появление внуков и правнуков.

За долгую жизнь супруги Киргинцевы вписали своим трудом немало славных страниц в историю Сургута и Сургутского района. Их общий трудовой стаж составляет 100 лет.

На вопрос «В чем секрет семейного долголетия?» супруги Киргинцевы ответили: «Нужно уметь прощать».


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08 июля в 09:49, просмотров: 2696, комментариев: 0


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