​«Лаборантка Вера умерла непобеждённой»

«Невысок, угловат, длинные волнистые волосы. Внимательный, неторопливый взгляд зорких глаз таежного охотника. Голос тихий, говор размеренный, спокойный. Эмоции спрятаны где-то в недоступной глубине, выдернуть их на поверхность не так-то просто. Молчалив. Жесты сдержаны, не размашисты, не резки», — так описал тюменский писатель Константин Лагунов хантыйского писателя, депутата окружной Думы, председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремея Айпина.

И еще добавлю. Его любимое блюдо — рыба. В дни отдыха на родном угодье занимается строительством и, как все ханты, ходит на охоту и рыбалку. С великим удовольствием слушает свою, этническую музыку, в частности горловое пение на медвежьих праздниках. Источником вдохновения считает свой город Ханты-Мансийск.

Прекрасный литератор, посвятивший рассказы и романы, в которых он отразил самобытную культуру северян, быт, борьбу за жизнь, своему народу. А в политику пошел не потому, что так хотелось, а потому что знал — никто этого не сделает лучше. Сегодня он, глядя в глаза своим избирателям, смело заявляет: «добился всего, чего желал».

К сему прочему, 27 июня 2018 года Еремей Данилович отметил свое 70-летие. Накануне юбилея мне удалось с ним поговорить — правда, по телефону.

— С юбилеем, Еремей Данилович! Здоровья вам, творческих успехов, душевного спокойствия и жизненной энергии!

— Большое спасибо!

— Более 30 лет вы находитесь на депутатском поприще. Какова была цель вашего прихода в окружную думу?

— В 1987 году первый раз меня избрали в Совет народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа. Тогда он избирался на два года. А в 1989 году начались первые альтернативные выборы в Верховный Совет СССР, на съезд народных депутатов СССР. И когда пошли альтернативные, надо было, чтобы человек шел более или менее известный в автономном округе. И получилось таким образом, что среди ханты, среди коренных народов Севера, я был известен тогда, потому что уже писал книги. У меня был определенный круг читателей в городах, в районах. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то читал, по телевизору видел, по радио слышал. Поэтому мне предложили баллотироваться. Я подумал: «В общем, больше всех шансов выиграть выборы было у меня». Так и получилось. Я выступал по округу со своими идеями. Народ меня поддержал.

— С 2002 года и по сей день вы являетесь председателем Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера. Какие задачи ставили перед собой, вступая в столь почетную и ответственную должность?

— Уже в Верховном Совете СССР, а затем в Ханты-Мансийском округе сделано многое для того, чтобы были выработаны и приняты законопроекты, определяющие народно-хозяйственные, правовые, бюджетно-хозяйственные нормы для жителей Севера, не только коренных народов, но и всех, кто здесь проживает. Мы приняли активное участие в разработке Федерального закона «Основы правового статуса коренных малочисленных народов России», участвовали в разработке законопроектов по национальным вопросам, исходя из интересов местных жителей, работали над поправками к законам о недрах, о налогах, о защите населения и окружающей среды от вредных отходов нефтепродуктов, об экологической безопасности. Потом уже появились законы об общинах, оленеводстве, о коренных угодьях, гарантиях прав коренных народов.

— Долгие годы вопросы социально-экономического и культурного развития народов Севера решались без их ведома и участия. Что изменилось сейчас? Как защищаете угодья от нефтяников?

— Сейчас приняли федеральный и окружной законы, по которым угодья закреплены за коренными жителями, которые ведут традиционный образ жизни. Сначала приняли в 1992 году положение о родовых угодьях. Это положение переработали, позже приняли закон. Поэтому есть возможность защищать уже права. Раньше, при Советской власти, сначала ставили буровую, дорогу, объект, потом задним числом органами власти отводили землю. А сейчас, чтобы поставить промышленный объект, должны получить согласие владельца угодья. Он укажет, куда поставить, чтобы меньше навредить природе, окружающей среде. То есть этот вопрос регулируется.

— В бюджете округа ежегодно предусматривается выделение средств на социальную защиту населения и другие мероприятия. Куда в первую очередь направляете деньги?

— У нас в этом направлении одна из важнейших сфер — это обеспечение жильем, улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа. Очень много вопросов, потому что много аварийного, ветхого жилья. В советские времена строили балки, фенольное жилье было. Все обветшало. Ведомственное жилье передали муниципальным образованиям. Финансово они не обеспечили их. Масса проблем была.

— Дети тайги, они жили всю жизнь на стойбищах и игнорировали поселковые квартиры.

— Первое время не жили в квартирах, но сейчас живут. У них неплохие условия. Человек оценивает, привыкает к хорошему очень быстро.

Еремей Айпин в родном Варьегане

— Работа депутата много забирает духовной энергии?

— Конечно. Ко мне, как к депутату, приходят люди с разными проблемами, такими как трудоустройство. Плохо создаем рабочие места. Это проблема общеокружная и общегосударственная. Что надо для человека? Чтобы у него была работа, чтобы он мог получать достойную зарплату. Если он будет это иметь, он сможет решать вопрос об образовании, о здоровье, вопросы социальной и правовой защиты. А когда у человека работы нет, то и ничего нет.

— На одной из встреч вы сказали, что добились всего, чего желали. Значит, жизнь удалась?

— Я думаю, что грех жаловаться на жизнь, потому что все мои задумки воплотились в жизнь. Даже в политике — мы получили свое законодательство. И в литературном направлении.

— Да, кстати, о литературе. Когда открыли для себя писательские возможности?

— С детства я записывал легенды и предания, сказки, песни, истории из охотничьей жизни, древние мифы народов ханты. Но я не думал тогда: вот, мол, хочу быть писателем. Просто не давали покоя истории, услышанные от мамы и бабушки, рассказы охотников. На их основе написаны мои произведения, я выдумывал мало.

— Ваши книги — о людях, которые всегда побеждают. Победитель — это обобщенный образ народа, страны?

— Непременно. В одно время я увлекался Хемингуэем. Помните эпиграф к одной из его книг: «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»? Однажды на университетской конференции у меня спросили про героиню рассказа «Время дождей», написанную мной в 70-е годы: почему лаборантка буровой погибает от рук своего сослуживца? Я ответил: эта хантыйская девушка — обобщенный образ своего народа, да что там, самой страны. Индустриализация Севера под лозунгом «Нефть любой ценой» сметала всех, кто попадался на ее пути. И все же лаборантка Вера умерла непобежденной…

— Еремей Данилович, в одной из своих книг вы рассуждаете о «корне» жизни. Признаюсь, четче определения я не слышала. Процитируйте, пожалуйста.

— Тогда мне еще не ведана была боль природы. Позже я понял, что корень всех корней жизни находится в земле. Корень дерева, само дерево, плоды дерева, жучки-паучки, звери и птицы, человек… Все взаимосвязано, все держится на одном корне, и корень этот уходит в Землю. И поранивший Землю, поранит и корень всех корней. И замахнувшийся на корень, прежде всего, замахивается на себя и на человечество.

В конце ноября 2009 года Еремей Айпин посетил Сургут, где провел несколько творческих встреч со своими читателями-избирателями.

Справка:

Еремей Айпин родился в поселке Варьеган Сургутского (ныне Нижневартовского) района в семье потомственного охотника-ханты. В 1967 году, после окончания восьмилетней школы, работал в Варьеганском промыслово-охотничьем хозяйстве — рыбачил на таежных речках, охотничал. После окончания Ханты-Мансийского педучилища, литературного института им. А. М. Герцена и службы в армии работал помощником бурильщика и плотником на строительстве железной дороги Тюмень - Сургут - Нижневартовск, в редакции окружного радио и телевидения.