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​«Лаборантка Вера умерла непобеждённой»

Фото ok.ru, dumahmao.ru, автора
Фото ok.ru, dumahmao.ru, автора

«Невысок, угловат, длинные волнистые волосы. Внимательный, неторопливый взгляд зорких глаз таежного охотника. Голос тихий, говор размеренный, спокойный. Эмоции спрятаны где-то в недоступной глубине, выдернуть их на поверхность не так-то просто. Молчалив. Жесты сдержаны, не размашисты, не резки», — так описал тюменский писатель Константин Лагунов хантыйского писателя, депутата окружной Думы, председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремея Айпина.

И еще добавлю. Его любимое блюдо — рыба. В дни отдыха на родном угодье занимается строительством и, как все ханты, ходит на охоту и рыбалку. С великим удовольствием слушает свою, этническую музыку, в частности горловое пение на медвежьих праздниках. Источником вдохновения считает свой город Ханты-Мансийск.

Прекрасный литератор, посвятивший рассказы и романы, в которых он отразил самобытную культуру северян, быт, борьбу за жизнь, своему народу. А в политику пошел не потому, что так хотелось, а потому что знал — никто этого не сделает лучше. Сегодня он, глядя в глаза своим избирателям, смело заявляет: «добился всего, чего желал».

К сему прочему, 27 июня 2018 года Еремей Данилович отметил свое 70-летие. Накануне юбилея мне удалось с ним поговорить — правда, по телефону.

— С юбилеем, Еремей Данилович! Здоровья вам, творческих успехов, душевного спокойствия и жизненной энергии!

— Большое спасибо!

— Более 30 лет вы находитесь на депутатском поприще. Какова была цель вашего прихода в окружную думу?

— В 1987 году первый раз меня избрали в Совет народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа. Тогда он избирался на два года. А в 1989 году начались первые альтернативные выборы в Верховный Совет СССР, на съезд народных депутатов СССР. И когда пошли альтернативные, надо было, чтобы человек шел более или менее известный в автономном округе. И получилось таким образом, что среди ханты, среди коренных народов Севера, я был известен тогда, потому что уже писал книги. У меня был определенный круг читателей в городах, в районах. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то читал, по телевизору видел, по радио слышал. Поэтому мне предложили баллотироваться. Я подумал: «В общем, больше всех шансов выиграть выборы было у меня». Так и получилось. Я выступал по округу со своими идеями. Народ меня поддержал.

— С 2002 года и по сей день вы являетесь председателем Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера. Какие задачи ставили перед собой, вступая в столь почетную и ответственную должность?

— Уже в Верховном Совете СССР, а затем в Ханты-Мансийском округе сделано многое для того, чтобы были выработаны и приняты законопроекты, определяющие народно-хозяйственные, правовые, бюджетно-хозяйственные нормы для жителей Севера, не только коренных народов, но и всех, кто здесь проживает. Мы приняли активное участие в разработке Федерального закона «Основы правового статуса коренных малочисленных народов России», участвовали в разработке законопроектов по национальным вопросам, исходя из интересов местных жителей, работали над поправками к законам о недрах, о налогах, о защите населения и окружающей среды от вредных отходов нефтепродуктов, об экологической безопасности. Потом уже появились законы об общинах, оленеводстве, о коренных угодьях, гарантиях прав коренных народов.

— Долгие годы вопросы социально-экономического и культурного развития народов Севера решались без их ведома и участия. Что изменилось сейчас? Как защищаете угодья от нефтяников?

— Сейчас приняли федеральный и окружной законы, по которым угодья закреплены за коренными жителями, которые ведут традиционный образ жизни. Сначала приняли в 1992 году положение о родовых угодьях. Это положение переработали, позже приняли закон. Поэтому есть возможность защищать уже права. Раньше, при Советской власти, сначала ставили буровую, дорогу, объект, потом задним числом органами власти отводили землю. А сейчас, чтобы поставить промышленный объект, должны получить согласие владельца угодья. Он укажет, куда поставить, чтобы меньше навредить природе, окружающей среде. То есть этот вопрос регулируется.

— В бюджете округа ежегодно предусматривается выделение средств на социальную защиту населения и другие мероприятия. Куда в первую очередь направляете деньги?

— У нас в этом направлении одна из важнейших сфер — это обеспечение жильем, улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа. Очень много вопросов, потому что много аварийного, ветхого жилья. В советские времена строили балки, фенольное жилье было. Все обветшало. Ведомственное жилье передали муниципальным образованиям. Финансово они не обеспечили их. Масса проблем была.

— Дети тайги, они жили всю жизнь на стойбищах и игнорировали поселковые квартиры.

Первое время не жили в квартирах, но сейчас живут. У них неплохие условия. Человек оценивает, привыкает к хорошему очень быстро.

Еремей Айпин в родном Варьегане

— Работа депутата много забирает духовной энергии?

— Конечно. Ко мне, как к депутату, приходят люди с разными проблемами, такими как трудоустройство. Плохо создаем рабочие места. Это проблема общеокружная и общегосударственная. Что надо для человека? Чтобы у него была работа, чтобы он мог получать достойную зарплату. Если он будет это иметь, он сможет решать вопрос об образовании, о здоровье, вопросы социальной и правовой защиты. А когда у человека работы нет, то и ничего нет.

— На одной из встреч вы сказали, что добились всего, чего желали. Значит, жизнь удалась?

Я думаю, что грех жаловаться на жизнь, потому что все мои задумки воплотились в жизнь. Даже в политике — мы получили свое законодательство. И в литературном направлении.

— Да, кстати, о литературе. Когда открыли для себя писательские возможности?

С детства я записывал легенды и предания, сказки, песни, истории из охотничьей жизни, древние мифы народов ханты. Но я не думал тогда: вот, мол, хочу быть писателем. Просто не давали покоя истории, услышанные от мамы и бабушки, рассказы охотников. На их основе написаны мои произведения, я выдумывал мало.

— Ваши книги — о людях, которые всегда побеждают. Победитель — это обобщенный образ народа, страны?

— Непременно. В одно время я увлекался Хемингуэем. Помните эпиграф к одной из его книг: «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»? Однажды на университетской конференции у меня спросили про героиню рассказа «Время дождей», написанную мной в 70-е годы: почему лаборантка буровой погибает от рук своего сослуживца? Я ответил: эта хантыйская девушка — обобщенный образ своего народа, да что там, самой страны. Индустриализация Севера под лозунгом «Нефть любой ценой» сметала всех, кто попадался на ее пути. И все же лаборантка Вера умерла непобежденной…

— Еремей Данилович, в одной из своих книг вы рассуждаете о «корне» жизни. Признаюсь, четче определения я не слышала. Процитируйте, пожалуйста.

— Тогда мне еще не ведана была боль природы. Позже я понял, что корень всех корней жизни находится в земле. Корень дерева, само дерево, плоды дерева, жучки-паучки, звери и птицы, человек… Все взаимосвязано, все держится на одном корне, и корень этот уходит в Землю. И поранивший Землю, поранит и корень всех корней. И замахнувшийся на корень, прежде всего, замахивается на себя и на человечество.

В конце ноября 2009 года Еремей Айпин посетил Сургут, где провел несколько творческих встреч со своими читателями-избирателями.

Справка:

Еремей Айпин родился в поселке Варьеган Сургутского (ныне Нижневартовского) района в семье потомственного охотника-ханты. В 1967 году, после окончания восьмилетней школы, работал в Варьеганском промыслово-охотничьем хозяйстве — рыбачил на таежных речках, охотничал. После окончания Ханты-Мансийского педучилища, литературного института им. А. М. Герцена и службы в армии работал помощником бурильщика и плотником на строительстве железной дороги Тюмень - Сургут - Нижневартовск, в редакции окружного радио и телевидения.


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01 июля в 10:04, просмотров: 2234, комментариев: 0


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