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​На работу – только вместе с вахтой

Фото И.Швец, из книги «Жизнь на ветру»
Фото И.Швец, из книги «Жизнь на ветру»

31 мая 2018 года исполнилось 80 лет Герою Социалистического Труда, заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа Геннадию Михайловичу Лёвину. Судьба легендарного орденоносца неразрывно связана с нашим городом – в 1981 году он возглавил Сургутское УБР-2.

- Если раньше я был известен рекордами в бурении, то у меня есть еще личный рекорд. Где вы еще видели начальника управления буровых работ, который бы проработал на этой должности 20 лет? – уверяет Геннадий Михайлович.

Бригада Лёвина сложилась давно, еще в Отрадном. Сюда Геннадий приехал в начале 60-х годов после окончания Сызранского нефтяного техникума и службы в армии. Немногочисленных новобранцев в Кинель-Черкасской конторе разведочного бурения «Куйбышевнефть» перемалывали усердно, старательно внушая им принятые в коллективе нормы и ценности. Здесь что ни бурильщик, то ас. Поговаривали, что ни в одной бригаде в те годы не был так силен дух коллективизма, как в лёвинской, - настоящий артельный дух.

Возможно, этому способствовало еще одно обстоятельство, которое может показаться курьезным. Костяк бригады был родом из маленького городка Кинель-Черкассы, близ Отрадного. Про кинель-черкассцев сочиняют всевозможные байки и анекдоты, в основном, про клиническую скупость жителей городка.

В Нижневартовске нефтяная судьба свела воедино друзей из Отрадного – Александра Усольцева и Геннадия Лёвина (слева) уже буровых мастеров.

- Я любил лёвинскую бригаду и бывал в ней, наверное, чаще, чем в других, - пишет в своих воспоминаниях работавший в середине 60-х годов помбуром в Кинель-Черкасской конторе разведочного бурения «Куйбышевнефть» (впоследствии начальник «Сургутнефтегаза») Александр Усольцев. – Любил ощущать здесь особый дух жадности – жадности до работы. Что там Васильев, Песков и Сабиров с Хасановым! Феоктистову уже за пятьдесят было, а я никогда не видел, чтобы он во время вахты в столовую обедать ходил: присядет на горячий подсвечник, за пять минут перекусит бутербродами, прихваченными из дома, - и снова к тормозу, снова бурить…

Бригада Лёвина первой в стране добилась фантастической проходки – 102 тысячи метров за год.

Еще один фактор способствовал тому, что бригады тянулись друг за другом, охотно перенимали лучшее, но с еще большим рвением стремились друг друга опередить. Тогда это называлось социалистическим соревнованием.

Здесь в те годы (1960-1965) был начальником управления нефтяной промышленности Средне-Волжского совнархоза будущий руководитель Главтюменьнефтегаза Виктор Иванович Муравленко. Его отъезд в 1965 году в Западную Сибирь отразился на судьбе многих отраднинцев.

В 1968 году Муравленко предложил бригаде Лёвина переехать в Нижневартовск, и уже через два года лёвинцы стали ставить всесоюзные рекорды. К примеру, итог 1974 года: бригада Лёвина – без малого 103 тысячи метров проходки!

Но не всегда всё проходило гладко. Для любого нефтяного производства эффективная оценка риска по всем аспектам является одной из ключевых задач, особенно это связано с разведочным бурением.

Если сравнить нефтяные города с приморскими, то они чем-то похожи. В приморских – женщины и дети тревожно ждут возвращения своих из плавания. В нефтяных – с не меньшим беспокойством ожидают мужей с буровых, знают нехитрый буровицкий словарь, способны поддержать разговор о прихватах и привычно вздрагивают при слове «выброс».

Из воспоминаний Александра Усольцева: - Александра Ивановна Лёвина этих тонкостей не знала и однажды переполошила едва ли не все управление. Позвонила мне в слезах: «У Генки выброс, а никто ничего не знает, и вы ничего не делаете!» Я ей говорю: «Саш, кидай трубку, мне уже, наверное, звонят!» - и начинаю одеваться. Оделся – никто не звонит. Сам звоню в бригаду Лёвина: как дела? Все нормально, говорят: на одном кусту – бурение, а на втором – выброс инструмента. Понятно, говорю, и начинаю раздеваться. Но Сашу я понял: она позвонила на буровую, услышала слово «выброс», а дальше и слушать ничего не стала. К сожалению, чаще это слово звучало в своем грозном значении.

Пожалуй, не было популярнее нефтяника в Западной Сибири, за исключением Виктора Ивановича Муравленко, чем буровой мастер Геннадий Лёвин. В 70-е годы это был стахановец в бурении, на него обрушился звездопад наград и званий, о нем писали книги и снимали документальные фильмы.

Лёвину давно предлагали руководящие должности, но он отказывался, так как не был уверен, что справится. Признается – на него надавили в обкоме партии, министр, и он сдался.

Справка:

В настоящее время Геннадий Лёвин живет в Москве. Там представляет интересы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в региональной общественной организации «Западносибирское землячество».

Кстати:

Геннадий Лёвин – частый гость нашего города. В октябре 2016 года в Сургутском краеведческом музее состоялась встреча в рамках проекта «Люди нашего города», посвященная 45-летию со дня присвоения легендарному буровику звания Героя Социалистического Труда.


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03 июня в 10:42, просмотров: 6051, комментариев: 1


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Комментарии:
вера
не нравится
04 июня в 17:00
Молодец , какой.

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Мнения

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