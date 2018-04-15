​«Для людей хорошо, и артель не в убытке»

В 1959 году Георгию Гавриловичу Кушникову исполнилось 50 лет, а годом раньше общественность Сургутского района широко отметила его двадцатилетний юбилей работы на посту председателя колхоза. Правительство наградило его орденом Ленина.

Как утверждают местные старики, Георгий Гаврилович был типичным представителем сургутян-старожилов: чистое, румяное лицо, всегда загорелое и обветренное, с большим лысеющим лбом и внимательными глазами, выражало прямодушие, проницательность и волю. Сын бедного рыбака-крестьянина, он с первых дней организации коллективных хозяйств был рядовым колхозником, а с 1937 по 1953 год бессменно работал председателем Сургутского колхоза.

Рано познал труд – рыбачил, пахал, ходил на охоту. Ценил дружбу и коллектив, знал, что одному в этом мире не прожить.

Ушел на фронт в начале войны, а в 1942-м вернулся в родной Сургут после двух тяжелых ранений в обе руки. Скромный человек, он умел и любил все делать сам, в любой колхозный труд вносил частицу личного труда. Бывало, что кто-либо из приезжающих в колхоз «Путь Ленина» на Белый Яр не вдруг отыскивал Кушникова. Ему обычно отвечали:

- Председатель? Сено мечет с колхозниками в поле.

И Георгий Гаврилович отрываясь от вил, вытирая рукавом рубашки обильный пот на лице, приветствовал гостя.

- Что? – спрашивал он отрывисто, по-сургутски. – Говорите, не обязательно здесь мне быть? Я другого мнения! Сезон, парень! Здесь момент – и все решено.

А потом с улыбкой, но также настойчиво добавлял:

- Не могу оставлять важный участок без личного присмотра. Когда сам работаешь, то и все работают веселей.

Учить людей работать, - в этом, прежде всего, были самобытность и обаяние Георгия Гавриловича.

Из исторических документов следует, что осень 1959 года выдалась нелегкая. И вот, в то время, когда во многих колхозах получилась неуправка с заготовкой леса, в колхозе «Путь Ленина» кормов было предостаточно.

- Вы спрашиваете, - говорил председатель в раздумье, - как мы этого добились? Очень просто: работали, не покладая рук. Дождь идет, а мы косим, дождь сильнее, а мы настойчивее. Не знаю, поверите вы или нет, но скажу вам откровенно: не смотря на непогоду, у нас не было ни одного простоя. Ведро – мечем сено, дождь – косим и косим. Не скрываю, рисковать приходилось, а что же делать? Сидеть, сложа руки? Нет уж! Мы работали от зари до зари. Находились «опытные» люди, которые пугали, что трава сгниет или уйдет под снег. Ничего, мы тоже знаем капризы Севера…

И вот случилось даже, что в начале октября выпал снег и прикрыл 350 тонн скошенной травы. Стали мы тут терпеливо ждать. Через неделю выглянуло солнце, подул ветерок, установилась чудная погода. Знаете, как мы работали в эти дни! Себя не помнили. В деревне никого не оставалось, работали и стар, и мал. Успели сделать все.

Георгий Гаврилович умел воодушевить людей и добиться четкой дисциплины в коллективе, выдвинуть отвечающие моменту вопросы перед правлением колхоза и парторганизацией и получить единодушную поддержку.

В колхозе «Путь Ленина», как и в других колхозах, выступали порой и другие проблемы, требующие быстрого и правильного решения.

Весной 1959 года, когда в организационном порядке уезжало с Севера калмыцкое население, из колхоза «Путь Ленина» сразу выехало двадцать семей. Стало не хватать рабочей силы. Особенно нужно было укреплять рыболовецкие бригады, так как плановое задание не только не сократилось, но, наоборот, увеличилось. И Кушников предпринимает новый шаг: едет в Сургут вербовать на работу свободных рыбаков. Поездка оказалась удачной и своевременной.

- До десяти человек, - рассказывал Георгий Гаврилович, - работали у нас по договорам в рыболовецких бригадах. А потом, смеясь, добавлял: - Так разохотились, что пошли еще сено ставить и даже для своих коров поставили по три тонны. Для людей хорошо, и артель не в убытке. Последняя фраза была одна из основных формул руководства председателя, - домовитого, заботливого хозяина, любящего порядок.

За лето в артель прибыло семь семей, в том числе три семьи пимских ханты. Все они получили бесплатные квартиры и необходимую помощь для обзаведения личным хозяйством.

В последние дни октября, пока шла шуга (мелкий рыхлый лед прим. автора) на реке, а дороги стали непригодными для летнего и зимнего транспорта, Кушников организовал колхозников на улучшение дорог, изрытых ручейками и протоками, затрудняющими передвижение конного транспорта. Все шло размеренным ходом и, как обычно, с участием самого колхозного руководителя.

Зимней порой в артели заготовили лес для строительства типовой конюшни, овчарни и овощехранилища.

В 1959 году колхозники славно потрудились и по всем показателям выполнили и перевыполнили хозяйственные планы. Большая заслуга в этом и их председателя-орденоносца Георгия Гавриловича Кушникова.

В документе, удостоверяющего личность Георгия Кушникова дата рождения - 13 апреля 1908 года.

Кстати: За время работы Георгия Гавриловича Кушникова председателем колхоза «Путь Ленина», облик Белого Яра совершенно преобразился. Образовалась стройная улица с новыми красивыми дворами колхозников и общественных учреждений. Школа, клуб, контора правления, магазин, лесопилка, баня, кормовая кухня с красным уголком и многое другое – все выстроено на средства артели.

25 мая 2017 года библиотеке г.п. Белый Яр было присвоено имя Г.Г. Кушникова.