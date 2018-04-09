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«Мы хотели как лучше…»

Фото gazprom.ru
Фото gazprom.ru

В 1992 году, в самый сложный период Отечественной истории, Виктор Степанович Черномырдин стал первым в истории страны председателем Правительства Российской Федерации. После был послом России в Украине и в качестве советника президента занимался вопросами экономического сотрудничества со странами СНГ. Стоял у истоков создания Газпрома.

В 1984 году Виктор Черномырдин, будучи замминистра газовой промышленности, подписывает приказ об организации завода стабилизации конденсата в составе производственного объединения «Сургуттрансгаз» и в труднейшее для страны время, по сути, спасает газовую отрасль. Так сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер: «В начале 90-х годов это было своего рода планом по спасению газовой отрасли страны. Планом имени Черномырдина. А может быть, это был план по спасению всей России. Ведь в те непростые годы именно Газпром фактически платил заработные платы, пенсии, социальные пособия. Благодаря Газпрому, благодаря Виктору Степановичу и отрасль, и страна остались на плаву».

В 2002 Виктор Степанович Черномырдин посетил Сургутский ЗСК уже в должности посла России в Украине. Вспоминает главный технолог Сургутского ЗСК Александр Белоусов: «Был обычный рабочий день, нам сообщили, что Виктор Степанович посетит операторную комплекса по облагораживанию моторных топлив. Это производственный объект, где занимаются управлением технологического процесса, отслеживают все параметры, которые необходимы для получения качественного моторного масла. Я тогда работал оператором технологических установок пятого разряда, мне было всего 26 лет. Черномырдин зашел вместе с руководством завода: на первый взгляд обычный, спокойный, доброжелательный человек, поздоровался со всеми за руку. Нам, конечно, это понравилось. Как сейчас помню, Виктор Степанович задал нам всего два вопроса: нравится ли нам работать на данной установке, и довольны ли мы заработной платой. Конечно, система, компьютерное управление, оборудование — все новое и удобное в эксплуатации. Как тут быть недовольным? Черномырдин побывал на территории установки, посетил компрессорное отделение».

С 2012 года Сургутский ЗСК носит имя Виктора Степановича Черномырдина.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 407, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 14:45
- Какую партию ни возьмемся строить – все у нас КПСС получается.
это правильно сказал!
А раньше где были? Когда думать было надо, а не резать сплеча семь раз… А сейчас спохватились, забегали. И все сзади оказались. В самом глубоком смысле. А Черномырдин предупреждал....

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