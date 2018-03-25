Фото из архива автора Подпись: В памяти сургутских старожилов остались красивый облик Антонины Григорьевой, ее обворожительная улыбка, дела и свершения, которыми до наших дней пользуются потомки

Вся жизнь Антонины Георгиевны Григорьевой была посвящена Тюменскому Северу. Почти десять лет, начиная с 1960-го, она работала председателем Сургутского райисполкома. Здесь в самые трудные годы становления новых отраслей экономики раскрылся ее организаторский талант и незаурядные способности. Сургутяне называли ее хозяйкой и уважали за беспокойный характер и энергию.

О том времени вспоминает почетный гражданин Сургутского района Иван Егорович Коровин:

- Антонину Георгиевну Григорьеву в районе все называли хозяйкой, уж очень она беспокойная была. Власть, которую имела, использовала для подъема экономики, развития сельского хозяйства и социальной инфраструктуры Сургутского района. В 1963 году меня избрали внештатным заместителем председателя Покурского сельского совета, тогда же и познакомился с ней, а через четыре года она «сосватала» меня на должность председателя этого совета. С ней, человеком дела, интересно было работать.

Волевая, решительная, беспощадная в вопросах бесхозяйственности, но справедливая – такой она запомнилась мне. Очень внимательно и отзывчиво относилась к простым жителям.

Первое время немало страха на всех председателей сельсоветов нагоняла. Упрямых начальников обламывала сразу, нередко руководители из ее кабинета мокрыми от пота выходили. Строго спрашивала за исполнение должностных обязанностей и выполнение решений исполнительной власти, требовательна была ко всем. Где следует – отчистит, а где нужно – защитит. В обиду никого не даст. Если что-то не ладится у руководителя, то она сначала поможет, а потом спросит сполна.

Дисциплину поддерживала жестко, обращала внимание на внешний вид, требовала большой опрятности у членов исполкома, у председателей сельсоветов. Не дай бог, чтобы на заседание исполкома кто-то прибыл небритый, с оторванной пуговицей или грязным воротником – сразу отправит приводить себя в порядок. А из Агана, Тром-Агана или Угута добраться в белоснежной рубашке на оленях или лодке не так-то просто, и гостиницей не воспользуешься, чтобы навести лоск. Их попросту в те далекие годы не было.

Порой я удивлялся, откуда у этой не очень высокой женщины столько энергии?!

В период навигации на подаренном райисполкому катере Григорьева курсировала по всему району. Особенно частыми были ее поездки во время заготовки кормов. Сама лично проверяла, как работают бригады на сенокосе, в чем нуждаются, какими продуктами питаются, обеспечены ли техникой, инвентарем, когда и где моются в бане. Приезжая в поселки, не любила ночевать в заезжих домах, размещалась обычно у знакомых.

Умела организовать работу советов. И соревнования тогда устраивались, и переходящее красное знамя с вручением денежной премии переходило от победителя к победителю, и обмен опытом проводился. Очень сильным и уважаемым человеком была Антонина Георгиевна.





Встречи на улицах Сургута. Слева председатель райисполкома Антонина Григорьева. Вместе с ней Фарман Салманов, Николай Чебан, Василий Бахилов

В эти годы Антонина Георгиевна помогала обживаться на севере геологам и нефтяникам. Сотни центнеров рыбы, тысячи кубометров леса – все шло на нужды освоения края. И вновь на оленях, катерах, на самолетах добиралась Григорьева в отдаленные юрты и села, чтобы донести до людей понятия о геологах и нефтяниках.

Еще один ее современник, председатель Госплана СССР Николай Константинович Байбаков в своей книге «Дело жизни» пишет:

- Побывал я в Сургуте в начале 60-х годов. Пришлось нам ночевать в холодном здании райисполкома, спать прямо на столах. Председателем Сургутского райисполкома была в то время Антонина Георгиевна Григорьева. Эта милая, неунывающая женщина, представительница малой народности Севера – ханты, осуществляла огромную работу в начальный, а потому особенно трудный период становления нефтяного сибирского края. И она с честью делала это важное дело, которое по плечу не каждому мужчине. И при такой нагрузке, требующей постоянного напряжения, она не теряла чисто женского обаяния и была хорошей хозяйкой, в чем мы сами убедились, когда она кормила нас своими домашними соленьями и пирогами, печь которые великая мастерица. Порой диву даешься – как у таких занятых женщин хватает времени и сил на все.

***

Рожденная в хантыйской семье рыбаков-охотников Бабкиных, потерявшая отца в годы Гражданской войны и рано повзрослев, Тоня рано познала физический труд.

С детства мечтала стать учительницей и после окончания семилетки поступила в Ханты-Мансийское педагогическое училище. После его окончания, в 1937 году была назначена заведующей отделом пионеров и школьной молодежи окружного комитета ВЛКСМ.

С 1940 по 1943 год Антонина работала учителем начальной школы и преподавателем конституции в неполной средней школе села Березово. С 1943-го по 1945-й была инструктором РК КПСС в селе Нахрачи, ныне – поселение Кондинское. После в том же населенном пункте редактировала районную газету, избиралась секретарем РК КПСС, заместителем директора леспромхоза, уполномоченным рыбакколхозсоюза, заведовала отделом культуры райисполкома.

В 1960 году Григорьеву перевели инструктором организационного отдела окружного комитета партии, в тот же год избрали председателем исполкома Сургутского районного совета депутатов трудящихся рабочего поселка, а затем и города.

Неоднократно избиралась депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР.

***

Имея за спиной педагогическое училище, Антонина Григорьева более десятка лет руководила экономикой Ханты-Мансийского округа. Как раз в годы ее правления округ был награжден орденом Ленина.

Можно только предполагать, как, имея восьмерых детей, она везде успевала.

- Мама всегда возвращалась домой поздно, уставшая, но она все же не забывала почитать нам, детям, книжки, поинтересоваться нашей жизнью – поделилась своими воспоминаниями дочь Людмила Толокнова. – Случалось, что мама отсутствовала подолгу. Она считала, что главное – и для подчиненных, и для собственных детей – личный пример, и впрягалась вместе со всеми в гуж на лесозаготовках, на рыбалке, пилила и рубила. Тогда работа не делилась на мужскую и женскую.

В семейном архиве сохранились письма Антонины Георгиевны, адресованные ее детям. Одно из них, их мама написала, когда уже была безнадежно больна.

- Дорогие мои дети!

Жизнь нельзя прожить по заранее составленному расписанию. Она всегда полна неожиданностей и наполнена то радостями, то огорчениями. Так было и у меня.

Но жаловаться на плохую жизнь мне грешно. Я, дети мои, прожила короткую, но полнокровную, богатую по своему содержания жизнь и даже не заметила в трудовых буднях, как она быстро пролетела.

Я полностью отдавалась порученному мне делу. Труд вдохновлял меня и составлял радость моей жизни. Вам не стыдно за свою мать.

Пусть я не всегда была рядом с вами, но мысленно вы были со мной. Только мне известны душевные переживания по поводу ваших неудач. И вдвойне было тошно и горько, когда вы не хотели меня понять, продолжая вольности. И вот сейчас я больше чем уверена, что каждый из вас подумает об этом. Но главное, что все вроде у вас в норме.

Вы остаетесь одни, без мамы, которая для вас была самым близким, родным человеком.

Тяжело мне писать и тем более расставаться с вами, уходить из жизни. Все мечтали: уйду на пенсию – буду около вас.

В память о себе оставляю все, что у меня было, что составляло частицу радости в моей жизни. У меня нет денег, есть кой-какие вещи. Они будут вам напоминать обо мне. Поэтому берегите их как добрую память обо мне.

25 мая 1998 года Антонина Георгиевна Григорьева ушла в мир иной. Похоронена в Тюмени, по месту последнего своего жительства.

фото airtiners.net. В 2001 году за заслуги Антонины Григорьевой перед округом одному из новых самолетов ТУ-154 присвоили ее имя.

Справка:

Антонина Григорьева родилась 14 марта 1918 года в деревне Богданы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. За заслуги перед округом, Сургутом и Сургутским районом имеет многочисленные правительственные награды. Занесена в «Книгу почета Тюменской области».В окружной столице на мемориале «Звезды Югры» среди персоналий выдающихся людей, получивших общественное признание и внесшим значительный вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры значится и Григорьева.