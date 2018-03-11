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11 марта 2018 года исполнилось бы 85 лет строителю, поэту и прозаику Олегу Рихтеру

Фото из архива автора. Торжественный поэтический вечер, посвященный 75-летию Олега Рихтера. Сургутская центральная библиотека им. А.С. Пушкина. 2008 год
Фото из архива автора. Торжественный поэтический вечер, посвященный 75-летию Олега Рихтера. Сургутская центральная библиотека им. А.С. Пушкина. 2008 год

…Желанной моей, единственной,

Как дьяволу душу отдал…

11 марта 2018 года исполнилось бы 85 лет строителю, поэту и прозаику Олегу Рихтеру

Рихтеры - Галина Александровна и Олег Борисович удивительным образом подходили друг к другу: она – мягкая, нежная красавица, он – с мужественным лицом и волевым характером. Не исключено, что именно тогда, в далеких семидесятых судьбоносная встреча молодых людей на заснеженной заполярной параллели подвигла ростовского паренька вновь серьезно взяться за перо. Хотя…

Мечта стать литератором у Олега зародилась еще в одиннадцатилетнем возрасте. Но отец имел другие виды на его будущее. После окончание семилетки «затолкал» послушного сына в Ростовский техникум железнодорожного транспорта, желая, чтобы тот пошел по его стопам. Учился вяло, еле вытягивал на троечки. Пописывал стихи. Несколько его стихотворений опубликовали газеты «Гудок» и «Комсомолец», что юноше придало бодрости и уверенности. Но ненадолго. В то время обожаемый им Сергей Есенин был запрещен, а Олег вдруг ощутил в себе склонность к лирике. Первое стихотворение в этом направлении редактору понравилось, но в публикации его отказали. Махнув рукой, парень занялся спортом. Занятия боксом были необходимы из практических соображений, так как в Ростове процветало драчливое хулиганство. Затем был аэроклуб. И словно проснувшись после литургического сна, на четвертом курсе техникума вспомнил: «А как же мои «университеты» и мечты о литературном поприще?». Тут же взялся за ум, пересдал все предметы за прошедшие три года, постарался не ударить в грязь лицом на четвертом курсе, и получил диплом с отличием, попав в число пятипроцентников с правом поступления в любое высшее заведение без экзаменов.

Но! И тут отец вмешался в судьбу сына, уговаривая не обрывать на полпути образовательный процесс по строительной специальности, так как никогда не поздно продолжить учебу и в университете.

Олег подумал – и согласился с ним. Поступил в Ростовский инженерно-строительный институт, хорошенько постарался, - и закончил его досрочно – за два года и четыре месяца.

- Это в значительной степени повлияло на мою психологию и дальнейшую жизнь. Я понял, что самостоятельно могу добиться большего в познании любой науки, уплотнив время, нежели годами просиживать на ученической скамье. Кроме того, я остро стал ощущать нехватку жизненного опыта, необходимого для писательской профессии. Одного таланта здесь недостаточно…», - рассказывал при нашей первой встрече в 2008 году Олег Борисович.

***

До приезда в Сургут послужной список Олега Рихтера выглядит так: строительство железной дороги для вывоза зерна на целинных землях Оренбуржья, строительство железной дороги, Корсаковского порта и паромной переправы Ванино-Холмск на острове Сахалин. И, наконец, заполярный Мурманск. Там он строил причалы на судоремонтном заводе, в торговом и рыбном портах, на базе атомных подводных лодок.

В Мурманске я написал много стихов, ощутив в себе некий поэтический всплеск души. Я женился на Галине Александровне, с которой живу уже больше тридцати лет. Она помогает мне в моем творчестве, является первым читателем и критиком. Очень хорошо умеет готовить любые блюда, в доме всегда чистота и порядок, заботлива, щедра, очень любит всех родственников, а особенно внучек. Любит писать длинные письма, говорлива, читает много литературы, как муравей скрупулезно трудится на дачных грядках со мною в паре. Но последнее – это уже в Западной Сибири, в городе Сургуте, куда мы переехали в 1977 году…, писал «О себе», в сборнике поэзии и прозы «Эхо времен» в 2001 году Рихтер.

В конце сентября 1977 года в министерстве был подписан приказ о создании треста Запсибгидрострой в Западной Сибири. Назначить управляющим трестом Олега Борисовича Рихтера, так как он имеет богатый опыт в строительстве гидротехнических сооружений и в строительстве железных дорог. Трест должен быть в Нижневартовске, но Рихтер прозорливо сумел убедить министра в том, что целесообразнее будет сделать базовым городом треста «Запсибгидрострой» Сургут. Надо было иметь смелость, решительность и даже авантюризм, чтобы поставить всех перед фактом. Жизнь подтвердила его правоту. Таким образом, Олег Борисович стал жителем нашего города, в котором прожил 37 лет.

Можно сказать, что Сургут стал и родиной его творчества. Тут написано значительное количество стихов и прозаических произведений. Издано десять книг, в большинстве из которых Олег Борисович предлагает свою версию и свой взгляд на историю о Ермаке.

Галина Александровна была верной спутницей Олега Борисовича. Последнее время почти не разлучались.

Немало стихов Рихтер посвятил своей любимой жене, верной спутницей жизни. Последнее время они практически не расставались.

… На девятый день после смерти мужа, в начале февраля 2014 года, Галина Александровна, не скрывая слез, говорила о его последних днях, часах, минутах: «Мы очень часто беседовали с Олегом Борисовичем, он говорил о поэзии, о своей работе, что у него в голове много планов, осталось немало материалов, которые еще не реализованы… У меня столько в голове, так хочется все это высказать, ты будешь писать. «Хорошо, я согласна, буду писать», - брала бумагу, садилась.

Потом, как-то мы сидели, а у него уже давно, где-то может несколько месяцев назад, возникла мысль, и он часто говорил: «Мне так хочется, чтобы у нас был музей писателей, поэтов, есть ведь дом журналистов, но писатели нигде не отражены. И буквально, может быть, за неделю до смерти сказал: «Ты позови мне ребят из «Северного огонька» - Сергеева, Сочихина, Коробкину, я хочу просто с ними поговорить, высказать эту идею, хочу эту мечту воплотить в жизнь, хочу, чтобы подрастающее поколение знало, что в Сургуте были неплохие писатели. Это тоже относится к истории Сургута. Я ему ответила: «Олег, ты сейчас болен, давай мы с тобой немножко повременим, чуть-чуть тебе станет лучше, я обязательно приглашу ребят, и ты озвучишь эту идею». Он был согласен. Но не получилось…».

Слушая ее душевный, трогательный рассказ о любимом человеке, мне почему-то припомнился наш разговор с Олегом Борисовичем десятилетней давности. Когда спросила его, верующий ли он человек, не задумываясь, ответил, что верит… в высший разум, который можно считать Богом, что человек представляет энергетическую машину. Утверждал, что ученые установили: так называемая душа расположена не в груди, а в голове и является составляющей частью мозга. Он рассказывал, что по законам физики энергия вечна, она не может исчезнуть, она только может перейти из одного состояния в другое, и когда человек умирает, его позитивная интеллектуальная энергия (душа) отлетает в космос, где происходит непрерывное ее накопление. При этом он акцентировал на то, что негативная энергия умерших людей туда не попадает, она оседает в околоземном пространстве и является добычей злой силы, которую мы называем дьяволом. Это и есть ад. Говорил, что как было бы хорошо, если бы все нехорошие люди знали это. Олег Борисович уверял: есть немало подтверждений тому, что высший разум, или Бог существует.

Рихтер был позитивным человеком.

Кстати Последний наш разговор с Олегом Борисовичем Рихтером состоялся по телефону где-то за месяц до его ухода. Тогда среди прочего сказанного, он как бы подводил итог прожитого. Говорил, что вся его жизнь была наполнена увлечениями, иногда даже самонадеянными. К тому же, его всегда влекло к полету. И даже теперь, в преклонном возрасте, он часто летал во сне.


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11 марта в 11:17, просмотров: 1800, комментариев: 0


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