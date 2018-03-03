​Учитель или ученый? К 120-летию со дня рождения Аркадия Степановича Знаменского

Фото из альбома «Сургут: все нам дорого в этом городе»; из книги «Тропа жизни». 1958 год. Группа Учащихся Сургутской средней школы со своим любимым учителем Аркадием Степановичем Знаменским (во втором ряду, второй справа)

В Сургуте именем Аркадия Степановича Знаменского названы Школа-музей и Колледж русской культуры. Как выяснилось, далеко не все знают, что это за человек, так почитаемый в нашем городе. Как он появился в наших местах? Чем прославился?

Родился Аркадий Степанович 3 марта (по старому стилю) 1898 года в городе Тобольске в семье династии сибирских просветителей и деятелей культуры. У Степана Ильича и Августы Федоровны Знаменских было шестеро детей. После смерти отца все они малолетними остались на руках матери.

«В 1909 году, - пишет Аркадий Степанович в «Автобиографии», - закончил курс трехклассного приходского училища, и, сдав приемный экзамен, был зачислен в 1-й класс Тобольской гимназии. По материальной несостоятельности был освобожден от платы за право учения, а в седьмом и восьмом классах был зачислен на государственную стипендию.

В 1918 году заканчиваю курс гимназии и до октября 1919 года даю частные уроки по математике вплоть до прихода красных в Тобольск. С приходом красных мне предложено было работать в реорганизованной школе II степени (бывшая женская гимназия) в качестве преподавателя физики, где и проработал полный учебный год (1919/20), но в силу значительных материальных затруднений перешел на работу заведующим детским домом № 2, проработав зиму 1920/21 г. По заявке Сургутского УОНО Тобольский отдел народного образования отрекомендовал меня в Сургут, где с сентября 1921 года работаю в качестве математики и физики…»

Сургут представлял собой большое село

Выбор Знаменским Сургута не был случайным. Еще мальчишкой в гимназии он учился вместе с сыном тамошнего уездного исправника Григория Пирожникова. И тот много рассказывал о сургутских лесах, о речке Черной. «И мне захотелось, - вспоминал потом Аркадий Степанович, - увидеть эти берега, повороты, пески. И вот приехал».

Приехал не один, а с молодой женой Анной – выпускницей Тобольской женской Мариинской гимназии. В Тобольске они вместе работали в детском доме.

А началось все с того памятного дня, когда к лесистому крутому берегу, заставленному огромными поленницами дров, подошел пароходишко со странным названием «Отец», и тоболяки смело шагнули на скрипучий трап.

Какими они застали Сургут и школу? Из воспоминаний Аркадия Степановича, Сургут представлял собой большое село. Во дворах на вешалах сушились рыболовные сети и невода, берег был усеян лодками, неводниками и обласами.

Мужчины носили зимой поверх меховой одежды суконные кумыши, опоясанные цветными кушаками, на которых висели рыбацкие ножи.

Летом улицы были сплошьпокрыты зеленым травяным ковром. На этом фоне и проходила жизнь школы с ее многообразными заботами. Как раз в начале 20-х годов в школе, где учились 268 юных сургутян, образовался молодой, малоопытный учительский коллектив – ни один не имел высшего образования. Но собрались люди умные, творческие, с жаждой работать.

Литературу преподавал Петр Ильич Кучков – по профессии музыкант. Аркадий Степанович Знаменский вел физику и математику, к тому же обнаружил у себя музыкальный дар и пристрастие к фортепианному исполнительству.

Анна Андреевна Знаменская преподавала русский язык и литературу, хотя временами также математику и химию. К тому же была организатором театральной жизни школы. Здесь в полную силу проявилась ее художественная натура. Коротать долгие зимние вечера приходилось при слабом свете «помигалки», проверяя домашние и контрольные работы, готовясь к урокам - на месяц учителю выдавали четвертушку керосина.

Учитель Знаменский служил для ребят примером и в труде. Он не чуждался никакой черновой работы. Аркадия Степановича можно было видеть на колхозном поле на уборке картофеля и тушившим лесной пожар, в кругу ребят – участников художественной самодеятельности или заядлых любителей охоты и рыбалки. Он мог решить любую сложную алгебраическую задачу, с блеском исполнить мазурку Шопена и сварить на костре ароматную уху. После пробежки на лыжах по тайге так этак километров 20-30, до глубокой ночи сидеть над учебником английского языка или томиком философа Спинозы.

Начало краеведческой деятельности

Жизнь учителей не замыкалась стенами школы. Например, Аркадий Степанович, склонный к исследовательской работе, увлекся краеведением. В 1927 году он участвовал в экскурсии по реке Черной и в ходе ее выполнил глазомерную маршрутную съемку.

Годом позже на совещании в Тобольске Знаменский был избран уполномоченным по организации краеведческой работы в Сургутском районе. В 1929 году был принят в Общество изучения края при музее Тобольского Севера и вскоре разработал проект комплексного географического обследования района и смету к нему, которые были высланы на согласование в Пермь, руководителю лесоэкономической экспедиции в Сургутском районе. В 1930 году во время школьных каникул экспедиция в составе учителей Знаменского, Пестова, Рубцова и переводчика проехала по намеченному маршруту.

Аркадий Степанович намечал и дальнейшие исследования. В наброске плана изучения природы края на 1930- 31 г.г. он предлагал описать геологические особенности края, составить карту лесов, транспортных линий, описать озерные системы, что могло бы послужить обоснованием расчетов при планировании лесного и рыбного хозяйства.

Летние путешествия на лодке или пешком стали одним из любимых занятий учителя.

Как к знатоку природы края к Аркадию Степановичу обращались за советами сотрудники научных и изыскательских экспедиций, нефтеразведчики, геодезисты, гидрогеологи и другие специалисты. А когда в Сургуте организовался на общественных началах свой краеведческий музей, Аркадий Степанович и здесь принял полезное участие, за что был в 1963 году награжден Почетной грамотой бюро парткома Сургутского района и райисполкома.

«Память молодости сохранила почти все…»

Жили Знаменские в старинном доме с балкончиком на пересечении улиц Гагарина (в прошлом Набережная) и Ленина напротив кинотеатра «Октябрь». Почтальонам этот адрес был знаком как улица Ленина, дом номер один. Тысячи писем и открыток, телеграмм и бандеролей доставляли они адресату – замечательным, душевным педагогам на протяжении многих десятилетий с разных уголков страны – из Калининграда и с Чукотки, из Салехарда и Ташкента, бывали из-за рубежа.

Эти письма и дали возможность еще лучше представить жизненный подвиг скромного учителя, потому что рассказывали о нем такое, чего не прочтешь ни в каких служебных характеристиках. Вот несколько строк из писем.

«… Дорогие и многоуважаемые Анна Андреевна и Аркадий Степанович, я никогда в жизни не забуду ваших имен, вы дали мне много знаний, многому научили. Прошло много времени после того как я расстался с вами, и теперь вспоминаю все, что было 5-6 лет назад. Вспоминается, как мы с Аркадием Степановичем ходили в разведку за ягодами, за грибами по берегу Черной речки, наш обратный путь по болотам, по Оленьей дороге. Вспоминается, как мы ездили на весновку, ловили рыбу, уток.

Помню, как в 60-градусный мороз, когда на каланче висел красный флаг, предупреждающих учеников о том, что школьные занятия отменены, а наш классный руководитель Аркадий Степанович только для нашей седьмой группы проводил в школе урок математики. Помнятся звуки рояля, на котором Аркадий Степанович играл зимними вечерами, а мы в классе или коридоре слушали. В памяти наша группа артистов в постановке «Полет на Марс» (я тогда играл профессора в черных очках) и в другой пьесе о восставших матросах – там Слава Минеев был генералом, а я каким-то джентльменом в белом костюме.

Много было детских проказ, всего описать невозможно. Эх, воротиться бы хоть раз в то время…

Учусь я хорошо, владею военной техникой отлично…»

Ваш ученик Павел Кошкаров

4 августа 1938 г.

«Дорогой Аркадий Степанович!

Только вы можете подумать, что я не пишу вам, ибо я не помню дня, чтобы я не вел диалога с вами. Вы остались для меня голосом совести, и я начинаю беспокоиться, если ловлю себя, что не говорю с вами. Это были бы пустые слова, если бы это не было правдой. И я пишу их только для того, чтобы вы не думали обо мне с горечью – «забыл!» Я бы мог написать и больше, но тот же голос из диалога повторяет мне фразу – «мысль изреченная есть ложь», вашу фразу.

Вы знаете, что поразительно – память молодости сохранила почти все, что я от вас слышал. Мне трудно запомнить то, что мне очень нужно, но наши разговоры я помню, будто это было вчера. Наверное, кроме памяти головы, есть память сердца. И она наполняет мою жизнь, не дает мне огрубеть, открывает понимание «ненужного». Я ведь помню даже мелодии, которые вы играли на рояле, запах вашего дома, вкус чая, выражение лиц. И храни вас Бог!

Живу я мирно и незаметно. Работаю с том же институте, и читаю лекции в университете по истории исторической литературы на арабском языке. Диссертацию защитил 29. VI. 61 г…

Обнимаю вас. Напишите.

Ваш Петя. (Грязневич, прим. автора) г. Ленинград

5 июня 1962 г.

Из воспоминаний учеников, каждый урок Знаменского походил на увлекательный рассказ об огромных возможностях науки, которая наконец-то позволит народу преобразовать такие «медвежьи уголки», каким был в те годы Сургут. И неудивительно, что классные занятия Аркадия Степановича на всю жизнь оставались в памяти его учеников, помогая им избирать дорогу в жизнь.

Многие воспитанники Знаменского получили известность не только в нашей стране, но и во всем мире: советский и российский востоковед, кандидат филологических наук Петр Грязневич, конструктор энергетических установок атомных подводных лодок Казимир Ланграф, академик, ученый, метеоролог, сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Геннадий Бардин, доктор биологических наук, профессор, член корреспондент Петровской академии наук и искусств Юрий Конев, хантыйский художник, член Союза художников России, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Райшев, югорский журналист и краевед Валерий Белобородов. И многие другие.

Были нелегкие годы, когда его ученики, надев военные шинели, шли в бой за Родину. А сколько их осталось на полях сражений под Старой Руссой и Курском, защищая Ленинград и Киев! Не вернулись в родной Сургут Сергей Кольцов, братья Анисимовы, Слава Минеев, Гена Захаров, Алексей Горбачев…

Может быть, в эти трудные минуты и появлялись в музыкальных произведениях, сочиненных Аркадием Степановичем те скорбные ноты, где слышалась тревога за ушедших на фронт его воспитанников.

Помню умные с прищуром глаза…

Мне Аркадий Степанович запомнился невысоким, худеньким человеком с длинными седыми волосами. Наша семья соседствовала со Знаменскими на одной улице через несколько домов. Мой отец часто захаживал в их домик на взгорке, бывала и я – Аркадий Степанович занимался со мной математикой. Остро заточенным карандашом он помечал мои ошибки и здесь же записывал еще несколько способов решений задачи. После наших уроков непродолжительное время играл на рояле свои сочинения или произведения великих классиков. Рояль стоял посредине небольшого зала в окружении стеллажей с книгами. Пюпитром служили лосиные рога, вернее, один рог. Полки с книгами были в прихожей и спальне. В небольшой кухоньке вела лестница на балкон. Но на него не поднимались из-за ветхости.

Я помню умные с прищуром глаза и ровный, негромкий, чуть хрипловатый голос Аркадия Степановича. Характерно, что независимо от времени года – то будь ранняя весна, поздняя осень или жгучий мороз – учитель носил неизменный свой головной убор – суконную фуражку.

***

Важную часть духовного наследства Знаменского составляют «Летающие мысли» - мировоззренческие заметки о природе и обществе, назначении человека и его жизненном пути, вере, нравственном самоопределении, судьбе, которые он вел в течение многих лет.

С его именем связана история становления музыкальной культуры в Сургуте. В созданной в 1921 году первой на Тобольском Севере Единой музыкальной школе I ступени Знаменский был преподавателем по классу фортепиано (директором был назначен Петр Ильич Кучков)

Аркадий Степанович Знаменский является автором научных работ: «Логические прострации в теореме Римана о свойствах условно-сходящихся рядов», «Наглядность на уроках математики», «Решение задач по алгебре и геометрии графическим методом».

В 1937 году работал в физической лаборатории Центрального научно-исследовательского института средних школ в Москве над демонстрационными конструкциями физических приборов. Был увлеченным популяризатором физико-математических знаний.

За многолетний педагогический труд по воспитанию подрастающего поколения Знаменский был награжден орденом Трудового Красного Знамени и несколькими медалями.

Высокое звание – Народный учитель ему присвоил сам народ.

Аркадий Степанович Знаменский прожил 84 года. Из них – 60 лет на сургутской земле. Он пережил свою жену Анну Андреевну на 15 лет, умер 28 сентября 1982 года. Похоронен в городе Екатеринбурге, по месту жительства своей внучки Елены. Могила Анны Андреевны находится на старом сургутском погосте на улице Энергетиков.