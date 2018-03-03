​Учитель или ученый? К 120-летию со дня рождения Аркадия Степановича Знаменского

В Сургуте именем Аркадия Степановича Знаменского названы Школа-музей и Колледж русской культуры. Как выяснилось, далеко не все знают, что это за человек, так почитаемый в нашем городе. Как он появился в наших местах? Чем прославился?
Родился Аркадий Степанович 3 марта (по старому стилю) 1898 года в городе Тобольске в семье династии сибирских просветителей и деятелей культуры. У Степана Ильича и Августы Федоровны Знаменских было шестеро детей. После смерти отца все они малолетними остались на руках матери.
«В 1909 году, - пишет Аркадий Степанович в «Автобиографии», - закончил курс трехклассного приходского училища, и, сдав приемный экзамен, был зачислен в 1-й класс Тобольской гимназии. По материальной несостоятельности был освобожден от платы за право учения, а в седьмом и восьмом классах был зачислен на государственную стипендию.
В 1918 году заканчиваю курс гимназии и до октября 1919 года даю частные уроки по математике вплоть до прихода красных в Тобольск. С приходом красных мне предложено было работать в реорганизованной школе II степени (бывшая женская гимназия) в качестве преподавателя физики, где и проработал полный учебный год (1919/20), но в силу значительных материальных затруднений перешел на работу заведующим детским домом № 2, проработав зиму 1920/21 г. По заявке Сургутского УОНО Тобольский отдел народного образования отрекомендовал меня в Сургут, где с сентября 1921 года работаю в качестве математики и физики…»
Сургут представлял собой большое село
Выбор Знаменским Сургута не был случайным. Еще мальчишкой в гимназии он учился вместе с сыном тамошнего уездного исправника Григория Пирожникова. И тот много рассказывал о сургутских лесах, о речке Черной. «И мне захотелось, - вспоминал потом Аркадий Степанович, - увидеть эти берега, повороты, пески. И вот приехал».
Приехал не один, а с молодой женой Анной – выпускницей Тобольской женской Мариинской гимназии. В Тобольске они вместе работали в детском доме.
А началось все с того памятного дня, когда к лесистому крутому берегу, заставленному огромными поленницами дров, подошел пароходишко со странным названием «Отец», и тоболяки смело шагнули на скрипучий трап.
Какими они застали Сургут и школу? Из воспоминаний Аркадия Степановича, Сургут представлял собой большое село. Во дворах на вешалах сушились рыболовные сети и невода, берег был усеян лодками, неводниками и обласами.
Мужчины носили зимой поверх меховой одежды суконные кумыши, опоясанные цветными кушаками, на которых висели рыбацкие ножи.
Летом улицы были сплошьпокрыты зеленым травяным ковром. На этом фоне и проходила жизнь школы с ее многообразными заботами. Как раз в начале 20-х годов в школе, где учились 268 юных сургутян, образовался молодой, малоопытный учительский коллектив – ни один не имел высшего образования. Но собрались люди умные, творческие, с жаждой работать.
Литературу преподавал Петр Ильич Кучков – по профессии музыкант. Аркадий Степанович Знаменский вел физику и математику, к тому же обнаружил у себя музыкальный дар и пристрастие к фортепианному исполнительству.
Анна Андреевна Знаменская преподавала русский язык и литературу, хотя временами также математику и химию. К тому же была организатором театральной жизни школы. Здесь в полную силу проявилась ее художественная натура. Коротать долгие зимние вечера приходилось при слабом свете «помигалки», проверяя домашние и контрольные работы, готовясь к урокам - на месяц учителю выдавали четвертушку керосина.
Учитель Знаменский служил для ребят примером и в труде. Он не чуждался никакой черновой работы. Аркадия Степановича можно было видеть на колхозном поле на уборке картофеля и тушившим лесной пожар, в кругу ребят – участников художественной самодеятельности или заядлых любителей охоты и рыбалки. Он мог решить любую сложную алгебраическую задачу, с блеском исполнить мазурку Шопена и сварить на костре ароматную уху. После пробежки на лыжах по тайге так этак километров 20-30, до глубокой ночи сидеть над учебником английского языка или томиком философа Спинозы.
Начало краеведческой деятельности
Жизнь учителей не замыкалась стенами школы. Например, Аркадий Степанович, склонный к исследовательской работе, увлекся краеведением. В 1927 году он участвовал в экскурсии по реке Черной и в ходе ее выполнил глазомерную маршрутную съемку.
Годом позже на совещании в Тобольске Знаменский был избран уполномоченным по организации краеведческой работы в Сургутском районе. В 1929 году был принят в Общество изучения края при музее Тобольского Севера и вскоре разработал проект комплексного географического обследования района и смету к нему, которые были высланы на согласование в Пермь, руководителю лесоэкономической экспедиции в Сургутском районе. В 1930 году во время школьных каникул экспедиция в составе учителей Знаменского, Пестова, Рубцова и переводчика проехала по намеченному маршруту.
Аркадий Степанович намечал и дальнейшие исследования. В
наброске плана изучения природы края на 1930-
Летние путешествия на лодке или пешком стали одним из любимых занятий учителя.
Как к знатоку природы края к Аркадию Степановичу обращались за советами сотрудники научных и изыскательских экспедиций, нефтеразведчики, геодезисты, гидрогеологи и другие специалисты. А когда в Сургуте организовался на общественных началах свой краеведческий музей, Аркадий Степанович и здесь принял полезное участие, за что был в 1963 году награжден Почетной грамотой бюро парткома Сургутского района и райисполкома.
«Память молодости сохранила почти все…»
Жили Знаменские в старинном доме с балкончиком на пересечении улиц Гагарина (в прошлом Набережная) и Ленина напротив кинотеатра «Октябрь». Почтальонам этот адрес был знаком как улица Ленина, дом номер один. Тысячи писем и открыток, телеграмм и бандеролей доставляли они адресату – замечательным, душевным педагогам на протяжении многих десятилетий с разных уголков страны – из Калининграда и с Чукотки, из Салехарда и Ташкента, бывали из-за рубежа.
Эти письма и дали возможность еще лучше представить жизненный подвиг скромного учителя, потому что рассказывали о нем такое, чего не прочтешь ни в каких служебных характеристиках. Вот несколько строк из писем.
«… Дорогие и многоуважаемые Анна Андреевна и Аркадий Степанович, я никогда в жизни не забуду ваших имен, вы дали мне много знаний, многому научили. Прошло много времени после того как я расстался с вами, и теперь вспоминаю все, что было 5-6 лет назад. Вспоминается, как мы с Аркадием Степановичем ходили в разведку за ягодами, за грибами по берегу Черной речки, наш обратный путь по болотам, по Оленьей дороге. Вспоминается, как мы ездили на весновку, ловили рыбу, уток.
Помню, как в 60-градусный мороз, когда на каланче висел красный флаг, предупреждающих учеников о том, что школьные занятия отменены, а наш классный руководитель Аркадий Степанович только для нашей седьмой группы проводил в школе урок математики. Помнятся звуки рояля, на котором Аркадий Степанович играл зимними вечерами, а мы в классе или коридоре слушали. В памяти наша группа артистов в постановке «Полет на Марс» (я тогда играл профессора в черных очках) и в другой пьесе о восставших матросах – там Слава Минеев был генералом, а я каким-то джентльменом в белом костюме.
Много было детских проказ, всего описать невозможно. Эх, воротиться бы хоть раз в то время…
Учусь я хорошо, владею военной техникой отлично…»
4
августа
«Дорогой Аркадий Степанович!
Только вы можете подумать, что я не пишу вам, ибо я не помню дня, чтобы я не вел диалога с вами. Вы остались для меня голосом совести, и я начинаю беспокоиться, если ловлю себя, что не говорю с вами. Это были бы пустые слова, если бы это не было правдой. И я пишу их только для того, чтобы вы не думали обо мне с горечью – «забыл!» Я бы мог написать и больше, но тот же голос из диалога повторяет мне фразу – «мысль изреченная есть ложь», вашу фразу.
Вы знаете, что поразительно – память молодости сохранила почти все, что я от вас слышал. Мне трудно запомнить то, что мне очень нужно, но наши разговоры я помню, будто это было вчера. Наверное, кроме памяти головы, есть память сердца. И она наполняет мою жизнь, не дает мне огрубеть, открывает понимание «ненужного». Я ведь помню даже мелодии, которые вы играли на рояле, запах вашего дома, вкус чая, выражение лиц. И храни вас Бог!
Живу я мирно и незаметно. Работаю с том же институте, и читаю лекции в университете по истории исторической литературы на арабском языке. Диссертацию защитил 29. VI. 61 г…
Обнимаю вас. Напишите.
Ваш Петя. (Грязневич, прим. автора) г. Ленинград
Из воспоминаний учеников, каждый урок Знаменского походил на увлекательный рассказ об огромных возможностях науки, которая наконец-то позволит народу преобразовать такие «медвежьи уголки», каким был в те годы Сургут. И неудивительно, что классные занятия Аркадия Степановича на всю жизнь оставались в памяти его учеников, помогая им избирать дорогу в жизнь.
Многие воспитанники Знаменского получили известность не только в нашей стране, но и во всем мире: советский и российский востоковед, кандидат филологических наук Петр Грязневич, конструктор энергетических установок атомных подводных лодок Казимир Ланграф, академик, ученый, метеоролог, сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Геннадий Бардин, доктор биологических наук, профессор, член корреспондент Петровской академии наук и искусств Юрий Конев, хантыйский художник, член Союза художников России, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Райшев, югорский журналист и краевед Валерий Белобородов. И многие другие.
Были нелегкие годы, когда его ученики, надев военные шинели, шли в бой за Родину. А сколько их осталось на полях сражений под Старой Руссой и Курском, защищая Ленинград и Киев! Не вернулись в родной Сургут Сергей Кольцов, братья Анисимовы, Слава Минеев, Гена Захаров, Алексей Горбачев…
Может быть, в эти трудные минуты и появлялись в музыкальных произведениях, сочиненных Аркадием Степановичем те скорбные ноты, где слышалась тревога за ушедших на фронт его воспитанников.
Помню умные с прищуром глаза…
Мне Аркадий Степанович запомнился невысоким, худеньким человеком с длинными седыми волосами. Наша семья соседствовала со Знаменскими на одной улице через несколько домов. Мой отец часто захаживал в их домик на взгорке, бывала и я – Аркадий Степанович занимался со мной математикой. Остро заточенным карандашом он помечал мои ошибки и здесь же записывал еще несколько способов решений задачи. После наших уроков непродолжительное время играл на рояле свои сочинения или произведения великих классиков. Рояль стоял посредине небольшого зала в окружении стеллажей с книгами. Пюпитром служили лосиные рога, вернее, один рог. Полки с книгами были в прихожей и спальне. В небольшой кухоньке вела лестница на балкон. Но на него не поднимались из-за ветхости.
Я помню умные с прищуром глаза и ровный, негромкий, чуть хрипловатый голос Аркадия Степановича. Характерно, что независимо от времени года – то будь ранняя весна, поздняя осень или жгучий мороз – учитель носил неизменный свой головной убор – суконную фуражку.
Важную часть духовного наследства Знаменского составляют «Летающие мысли» - мировоззренческие заметки о природе и обществе, назначении человека и его жизненном пути, вере, нравственном самоопределении, судьбе, которые он вел в течение многих лет.
С его именем связана история становления музыкальной культуры в Сургуте. В созданной в 1921 году первой на Тобольском Севере Единой музыкальной школе I ступени Знаменский был преподавателем по классу фортепиано (директором был назначен Петр Ильич Кучков)
Аркадий Степанович Знаменский является автором научных работ: «Логические прострации в теореме Римана о свойствах условно-сходящихся рядов», «Наглядность на уроках математики», «Решение задач по алгебре и геометрии графическим методом».
В 1937 году работал в физической лаборатории Центрального научно-исследовательского института средних школ в Москве над демонстрационными конструкциями физических приборов. Был увлеченным популяризатором физико-математических знаний.
За многолетний педагогический труд по воспитанию подрастающего поколения Знаменский был награжден орденом Трудового Красного Знамени и несколькими медалями.
Высокое звание – Народный учитель ему присвоил сам народ.
Аркадий Степанович Знаменский прожил 84 года. Из них – 60 лет на сургутской земле. Он пережил свою жену Анну Андреевну на 15 лет, умер 28 сентября 1982 года. Похоронен в городе Екатеринбурге, по месту жительства своей внучки Елены. Могила Анны Андреевны находится на старом сургутском погосте на улице Энергетиков.