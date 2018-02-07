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​Она испытала время собой

Фото из архива автора
Фото из архива автора

Очень трудно писать о человеке, уход которого стал полной неожиданностью, как гром среди ясного неба. Тем более, когда с ним сотрудничал более десятка лет, был с ним бок о бок, и всегда получал его поддержку, как в житейских неурядицах, так и в творческом плане.

Я всегда поражалась ее умению говорить, доносить информацию душевно, эмоционально. Не случайно ее часто приглашали на городские мероприятия (презентации книг, встречи с ветеранами, вечера памяти известных людей) в качестве ведущей. Тогда зал замирал.

А лучшего экскурсовода, знающего досконально наш край, я не встречала.

Ей не было равных в соревнованиях по волейболу, теннису и шахматам, и в свои 70 лет она легко садилась на шпагат. Самым замечательным событием считала свое участие в спартакиаде народов СССР по легкой атлетике в городе Грозном.

Я неоднократно посещала ее уроки истории в профессиональном колледже и наблюдала, с каким интересом слушают студенты.

Таисия Николаевна, в чем секрет, почему на ваших занятиях, казалось бы, самые отъявленные хулиганы занимаются с удовольствием? – как-то спросила ее.

Тогда она ответила: « Считаю, что это зависит от позиции ученика на уроке. Задания получают по силам, надо интересно объяснять, создавать проблемные ситуации. От пассивного состояния они переходят в активную стадию творческой деятельности. Они не замечают, что их способности развиваются через столкновение мысли, возникает у каждого идея ответа на вопрос. Каждый находит ответ в графиках, таблицах, в информационных рабочих листах. Сложные понятия воспринимаются через простые, отсюда ученик не замечает, что участвует в познавательной деятельности. Если материал позволят, то содержание передаю посредством поэзии. Например, наизусть читаем из поэмы Исикавы Такубоку «Великий полководец всех времен» о С.О. Макарове. Эмоциональный эффект огромен. Мгновенно мозг учащихся выдает колоссальное число мыслей. Приходят пласты сознания индивидуальной и коллективной деятельности. Каждый стремится к познанию через интерес, задают бесконечные вопросы, если не находят ответа сами. Провожу анкетирование по вопросам: «Ты испытал время собой или просто прожил?»

Она пыталась установить связь поколений: проводила мероприятия вместе с родителями, ребята писали сочинения или рассказы, стихи о своих дедушках и бабушках, матерях, отцах и других членах семьи. В День матери ее группа постоянно занимала первые места в выставке «Золотые руки матери».

В начале 2000-х годов Таисия Николаевна начала создавать при колледже музей. Провели конкурс «Дай имя музею». Было много вариантов, но остановились на названии «Миг времени».

- У нас учатся три года, у них почти одинаково теории и практики. Практику они проходят, в основном, вне стен учебного заведения. Поэтому и «Миг времени», - поясняла Таисия Николаевна.

Ее музей – один из лучших, если не самый лучший, в Сургуте при учебных заведениях. Главное в его деятельности – создание условий для проявления инициативы молодежи. Ребята хотят, чтобы им помогли разобраться в их проблемах, научили руководить собой и понимать других. Музей – центр воспитательной работы.

Это были встречи с ветеранами войны и труда. Во время их будущим солдатам вручались наказы. Помню, когда Татьяна Федоровна Григорьева, мама погибшего выпускника колледжа Евгения, вручала наказы, зал встал. Это и было касание внутреннего измерения каждого, а оно оказалось единым.

Фото: Ирина Тимченко

Проводились встречи с бывшими выпускниками, родителями различных профессий, с поэтами, писателями. На конференциях «Защитники Отечества», «По страницам военных мемуаров», «Разведчики мира», «Война глазами ребенка» оценивали выступления учащихся ветераны солдатского строя и трудового фронта.

Человек с нелегкой судьбой, по сути, не имея семьи, Таисия Николаевна всю свою любовь отдавала подросткам, порой, таким же, как и она - с непростой жизненной долей. А они чувствовали это и платили тем же…

5 февраля 2018 года учитель, историк, краевед Таисия Николаевна Смыслова скончалась.

Справка:

Таисия Николаевна родилась 19 октября 1941 года в Волгоградской области. Окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. В Сургуте с 1978 года. Работала преподавателем истории и организатором внеклассной и внешкольной работы в средних школах № 4 и № 19. С 1995 года – в профессиональном колледже преподавателем истории и обществоведения и на общественных началах руководителем музея «Миг времени». Общий педагогический стаж составляет 56 лет.

Таисия Смыслова награждена правительственными наградами: медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования» Российской Федерации, губернатора ХМАО, департамента образования города Сургута и другими.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 390, комментариев: 0


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