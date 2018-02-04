27 января в Культурно-коммуникационном центре города Сургута состоялась встреча в рамках проекта «Солдаты Отечества», посвященная 95-летию со дня рождения Ларисы Ивановны Золотухиной – участника Великой Отечественной войны, гвардии старшины медицинской службы, санинструктора 881-го самоходно-артиллерийского Прутского ордена Кутузова полка, 3-го танкового корпуса 48-й армии, учителя, председателя общественной организации «Фронтовые подруги».

На мероприятие пришли представители Администрации города Сургута, депутаты городской Думы и Думы ХМАО-Югры, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, учащиеся и педагоги лицея им. В.И. Хисматуллина, Сургутского естественнонаучного лицея, средней школы № 18 им. В.Я. Алексеева, совет молодежи АО «Тюменьэнерго», журналисты. Присутствовала дочь Ларисы Ивановны – Наталья Верзун.

Слова приветствия выразил заместитель главы города Сургута Александр Пелевин.

… На экране один за другим «всплывают» снимки из семейного архива. Вот Лариса – студентка Брянского лесного института, который окончить было не суждено – началась война. В течение года девушка проходила медицинскую подготовку, получила документ медсестры. В институте сразу сформировалась санитарная дружина и началась работа в госпитале.

В начале лета 1943 года после многочисленных просьб, девятнадцатилетняя девушка получила повестку и попала в состав 2-й танковой армии под городом Елец. А уже в июле 43-го полк был на передовой, на северном фланге Курской дуги. Эти огненные бои стали для Ларисы настоящим боевым крещением.

Из наградного листа:

Приказ № 011/н

по 881 самоходному

артиллерийскому полку

3-го танкового корпуса

(Центральный фронт)

6. 11. 1943 г.

От имени Президиума

Верховного Совета СССР

Награждаю: медалью «За боевые заслуги» санинструктора санчасти полка, красноармейца Золотухину Л.И.

За время боевых действий полка с 5 июля по 10 сентября 1943 года тов. Золотухина оказала помощь многим раненым бойцам и офицерам, выносила с поля боя раненных с оружием, проявив при этом смелость и мужество.

1923 г. Рождения, член ВЛКСМ, русская, призвана Поныровским РВК Курской области.

Домашний адрес: с. Никольское, Поныровский район, Курская область.

Командир 881 ИПТАП

гвардии подполковник Петров





Пожелтевшие фотографии, документы-приказы, видео разных лет демонстрируются проектором в зал. А вот и сама Лариса Ивановна рассказывает сургутским школьникам на одной из встреч в Центре патриотического наследия о событиях военных лет: «… начались бои на Правобережной Украине. Особенно были памятны сражения в районе Корсуня-Шевченского, где полк был уже самоходно-артиллерийским. Наши солдаты стояли на линии внешнего кольца и сдерживали войска фашистов, стремящиеся на выручку окруженной группировке. Бои были жестокими, потери – большими, работы у санитаров – много. Корсунь-Шевченковская операция плавно перешла в бои на Яссо-Кишиневском направлении. За разгром этой группировки многие были отмечены боевыми наградами…». Лариса Золотухина получила сразу две.

Из наградного листа:

Приказ

По артиллерии 3-го Уманского ордена

Суворова II степени

танкового корпуса (2-й Украинский фронт)

11 апреля 1944 года № 011

Награждаю:

Орденом Красной звезды старшего сержанта Золотухину Ларису Ивановну, санинструктора 881 самоходного артиллерийского полка 3-го ТК

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:

За время боевых действий полка санинструкор Золотухина в боях в районе Чесновки, г. Умань, с. Джулинка проявила исключительную смелость и отвагу в оказании помощи раненым.

Во время боев за г. Умань вынесла с поля боя, несмотря на сильный обстрел противника, тяжело раненого офицера. За время боев на ее счету вынесено с поля боя 12 тяжелораненых и оказана помощь более 40 легкораненым.

Достойна правительственной награды – ордена Красной звезды.

Командир 881 САП 3 УТК

капитан Борисенко

11 апреля 1944 г.









Буквально через десять дней в личной книжке старшего сержанта Золотухиной появляется следующая запись.

Из наградного листа:

… От имени Президиума Верховного Совета СССР

Награждаю: медалью «За отвагу» санинструктора старшего сержанта Золотухину Ларису Ивановну.

За время боевых действий полка в боях за г. Умань, с. Джулинка вынесла с поля боя двух тяжело раненых офицеров, из коих одного офицера из 103 Севской БТр, и 10 человек сержантского и рядового состава. За все время боевых действий не раз выполняла задания как автоматчик.





В начале 1945 года развернулись ожесточенные бои в Восточной Пруссии. Они отличались особенно затяжным характером, особой жестокостью и непримиримостью.

И вновь на экране Лариса Ивановна рассказывает правду о войне: «… это надо почувствовать, потому что словами не расскажешь, что испытывает медицинский работник под взглядами раненых, когда за дверью идет ближний бой. Они – огромные мужики – лежат беспомощные и ничего не могут сделать для собственной защиты, только в глазах горит надежда…

Из наградного листа:

Во время боя с 12 на 13 февраля противник ночью предпринял несколько контратак, стараясь окружить дом, где находился командный пункт. В отражении контратак противника санинструктор старшина Золотухина проявила мужество и отвагу: она, несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь противника, выносила в укрытие раненых бойцов и командиров и делала им перевязки. В бою личным примером воодушевляла бойцов на подвиги, расстреливая из своего автомата контратакующих гитлеровцев. Она за период с 12 февраля в ночь на 13 февраля уничтожила около 10 гитлеровцев.

За отвагу, мужество и храбрость, проявленные в бою во время отражения контратаки противника, старшина медицинской службы Золотухина достойна правительственной награды – ордена Отечественной войны I степени.

Командир 881 САП

подполковник Голик

18 февраля 1945 г.





Война для гвардии старшины медицинской службы Золотухиной была закончена на берегу Балтийского моря под Кинегсбергом в 1945 году.

Музыкальным оформлением мероприятия стало выступление дуэта Светланы Марченко и Александра Груздева. Они исполнили любимые песни Ларисы Ивановны – «Довоенный вальс» и «Весна 45 года».

Надо сказать, несмотря на то, что среди приглашенных большая часть были ребята до 14-16 лет, в зале стояла звенящая тишина. Молодые люди с интересом слушали людей, кто был лично знаком с Ларисой Ивановной, сотрудничал с ней на протяжении многих лет. Своими воспоминаниями поделились Валерий Салахов, Максим Слепов, Яков Черняк, Вера Голова, Любовь Кошелева, Виктор Рябчиков и другие.

В заключении к ребятам обратилась постоянный участник проекта «Солдаты Отечества», дочь участницы Великой Отечественной войны Аллы Константиновны Мясниковой - Ирина Тимченко:

«Сегодня мы делимся воспоминаниями о человеке, добрая память о котором будет жить в сердцах многих благодарных ей людей.

Идут годы, и все дальше уходит прошлое. Более 70 лет назад была окончена Великая Отечественная война, которая принесла горе в каждую семью нашей Родины. Миллионы потерянных жизней, миллионы покалеченных людей и покалеченных судеб. Уходили на войну и совсем молодые люди, и представьте себе, ребята, что это вы и ваши сверстницы, подруги, едва достигнув 18 лет, после школьной скамьи шагали в военное пекло.





Фото А. Федулова

Вот такими же молодыми из разных мест уходили на фронт и наши сургутские «фронтовые подруги», и сама Лариса Ивановна в 19 лет ушла на фронт медсестрой, прошла всю войну санинструктором, выносила раненых с поля боя, участвовала во многих сражениях, в том числе в битве на Курской дуге.

На тех, кто прошел боевыми дорогами, война наложила особый отпечаток, оставила неизгладимый след в душах людей. Такая же отметина осталась и в памяти «фронтовых подруг» и их, прошедших по полям сражений, выхаживавших бойцов в медсанбатах и госпиталях, соединило и объединило роднящее фронтовое братство, и долгие годы во главе их была Лариса Ивановна.

Много славных дел было сделано «фронтовыми подругами». Был создан музей «Боевой славы» с бесценными фотографиями и экспонатами, они занимались патриотическим воспитанием молодежи, передавали им боевые традиции, дух умения побеждать.

Здесь сегодня много сказано об этом.

В свое время появилась младшая сестра клуба – «Дочери фронтовых подруг», и все это благодаря Ларисе Ивановне, педагогу, человеку большой души и большого сердца. Я тоже являюсь членом клуба «Дочери фронтовых подруг» и мне было поручено вести альбом «Безвозвратных потерь» «Фронтовых подруг».

Наступил день, когда нужно было вносить в альбом «Безвозвратных потерь» печальную запись и о моей маме, с которой Лариса Ивановна была очень дружна, относилась к ней с большим уважением, и мама отвечала ей взаимностью.

Многих, очень многих своих «фронтовых подруг» опекала она по жизни, и когда наступал скорбный час, провожала их в последний путь, стоя у гроба в почетном карауле…

Наблюдая Ларису Ивановну в разных жизненных ситуациях, мероприятиях, событиях, я поражалась стойкости, терпению, преодолению, силе воли. Она принадлежала к великому сословию «солдат отечества», жила как воитель, всегда на передовой, донося до слушателей правду о войне, говоря созвучно словам поэтессы Юлии Друниной:

Я только раз видала рукопашный,

Раз - наяву. И сотни раз - во сне…

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне».