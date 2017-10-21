​Его ждали в Локосово и в Русскинских, но он мечтал о дискотеке

28 сентября 2017 года в Сургутском краеведческом музее состоялась дружеская встреча в рамках проекта «Люди нашего города», героем которой стал «человек эпохи», заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, кандидат философских наук Яков Черняк, который радикально изменил всю технологию управленческой деятельности социальной отрасли города. При его непосредственном участии качественно изменилась инфраструктура Сургута. Были открыты современные культурные и спортивные учреждения, проведены масштабные мероприятия российского и международного уровней.

Мероприятие приурочено к 70-летнему юбилею, который Яков Семенович отметил 13 августа. Участниками торжественного собрания стали первые лица города, друзья, коллеги, соратники Якова Семеновича.

На встрече засвидетельствовал свое почтение глава Администрации города Сургута Вадим Шувалов. Он поделился воспоминаниями 30-летней давности, связанными с открытием ДК «Нефтяник», который впоследствии возглавил Яков Черняк: именно при нем Дом культуры стал лауреатом премии Тюменского комсомола и вписал много ярких страниц в историю культуры Сургута. В заключение своей речи глава города зачитал поздравительную телеграмму от губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой, где ей был особо отмечен масштабный культурный проект Черняка «60 параллель», созданный им пять лет назад.

Председатель Думы города Надежда Красноярова в своем приветствии отметила патриотические качества виновника торжества, а также упомянула его детища: фестивали «Зеленый шум», «Соцветие», программу «Новые имена» и другие творческие направления.

Пожать руку давнему другу и соратнику, сказать слова благодарности и восхищения, отметить его человеческие качества пришли экс-глава Сургутского района Дмитрий Макущенко, директор Сургутского филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования ХМАО-Югры Давид Миньковский, бывший заместитель директора ДК «Нефтяник» по творчеству Ольга Зырянова.

А вот Ирина Сердюкова призналась: «Так, как говорит Яков Семенович, не говорит никто. Я бы его слушала 150 лет. А еще у него отличный вкус. Находясь рядом с ним, всегда хочется нравиться…»

Воспоминаниями о совместной деятельности поделились директор колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского Екатерина Лоншакова, директор Городской библиотечной системы Надежда Жукова, директор Художественного музея Светлана Круглова, руководитель ветеранской организации «Аэропорт Сургут» Людмила Толокнова и другие.

«… Ваше пожелание ко всем руководителям учреждений о том, что важно заявлять о себе во весь голос, принося пользу не только Сургуту, но и Родине, запомнилось мне, — высказалась заслуженный работник культуры Людмила Степанова. — Вы всегда нам ставили задачу непростую: быть лучшим в своем деле и быть неизменно приверженным к качеству!..»

Для многих собравшихся гостей было открытием, что в нашем городе существует клуб «Мушкетеры Сургута» при центре физической подготовки «Надежда», который в 2001 году создал Яков Семенович Черняк. Особые слова благодарности создателю пришел сказать руководитель клуба Игорь Рожнин.

Музыкальным подарком для всех присутствующих стало роскошное выступление главного дуэта из оперетты «Сильва» Имре Кальмана, поставленной в свое время на сургутской сцене, в исполнении Светланы Марченко и Александра Груздева.

16 мая 1997 года. Дом памяти и согласия (ныне "Старожилы Сургута") в ИКЦ "Старый Сургут" открывают заместитель мэра города Яков Семенович Черняк и председатель общества старожилов Николай Кузьмич Молодьков (справа).

* * *

Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией, которая представляла уникальные фотографии из личного архива Черняка. Надо сказать, что в зале было весело. Оживление и шутки начались с комментариев Якова Семеновича.

«Вон, я там, с краю в серых бриджиках такой стою, с чубчиком. Сейчас опять модны эти чубчики…»

«Это моя учительница, фамилию не помню, а имя и отчество никогда не забывал — Галина Александровна…

Потрясающее здание дореволюционной гимназии, где находилась наша советская школа. Но все же она была не такая, как все школы-близнецы. Это была настоящая гимназия — с актовыми залами, определенными интересными классами…»

«Вот мы все: мама, папа, сестричка моя дорогая. Мама и папа, они любили своих детей, и я это ощущал. Конечно, мама больше со мной была, и, уходя на работу, она, безусловно, смотрела, чтобы я был накормлен. У меня была очень вкусная еда, и я до сих пор ее рекомендую. Это вот большая такая миска прекрасной капусты квашеной, лук, порезанный туда же, и картошечка отварная, политая нерафинированным маслом. Я это мог есть три раза в день. Я пошел, перед школой поел, потом я пришел со школы — поел. И вечером мама спрашивает: «Ты наелся?» «Да, мама, я наелся». Очень вкусная еда, потрясающая, всем рекомендую».

«Потом уже детство закончилось, началась спортивная моя жизнь, увлекся фехтованием. Я — левша, а это важно для единоборств».

«Да, это уже студенческие годы… А вот я — старший пионервожатый в летнем лагере, это год 1970-й, по-моему…»

Еще в студенческие годы в стенах Харьковского политехнического института Яков увлекся сценическим искусством. Был тогда всего лишь актером студенческого театра. Здесь и нашел свою вторую профессию — работника культуры, которая стала делом всей его жизни. Институт закончил по специальности «энергостроитель», дипломная работа называлась «Гидравлические машины и шагающий экскаватор».

— Можете себе представить? Я и шагающий экскаватор, — вызвал смех гостей Черняк. — Я что-то чертил, шлифовал…

На встрече, посвященной Якову Черняку, звучала живая музыка

* * *

Почему и как вдруг в 1979 году из родного и теплого Харькова наш герой решится уехать в Сургут — чужой и холодный?

Яков Семенович поведал, как его приятель Женя Фокин неоднократно восторгался своими командировками в далекий таежный Сургут. На то время молодой инженер Черняк, успевший поработать в конструкторском бюро, имеющий семью и мизерную зарплату, еще со студенчества подрабатывающий во Дворце культуры в качестве руководителя театра, решился на нелегкий шаг — переезд в неизвестность.

Сразу устроился в производственное объединение «Обьнефтегазгеология», филиалы которого были по всему Сургутскому району. Но уже через некоторое время возглавил политико-массовый отдел Дома культуры «Строитель» и стал диск-жокеем лучшей в то время дискотеки.

— Мне дали жилье на улице Южной — трехкомнатную квартиру, но я в ней два дня жил. Потом приехала с трассы повариха с тремя детьми, и меня выселили в комнату рядом, — разоткровенничался юбиляр. — А вообще хочу сказать, что городу Сургуту я был больше нужен как работник культуры. Мои друзья познакомили меня с Александром Монастырским, директором Дома культуры «Строитель». Признаюсь, меня всегда привлекала творческая работа. Особенно режиссерская. В Доме культуры «Строитель» я основал первую в городе дискотеку. Потом вместе с коллективом подготовили несколько дискотечных программ. Тогда я понял, что современность требует новых, более обширных знаний. Поэтому в 1980 году поступил и через шесть лет окончил заочное отделение факультета режиссуры Мос­ковского государственного института культуры…»

После «Строителя» — директор Дома культуры «Неф­тяник», и здесь программы, проекты талантливого, дерзкого молодого коллектива стали греметь на всю страну. При Черняке коллектив стал лауреатом премии Тюменского комсомола, звание «народных» получили несколько ансамблей.

Яков Семенович рассказал, как с середины 90-х Сургут часто принимал известных киноактеров, прозаиков, поэтов, мастеров художественного слова.

И про идею создать в Сургуте профессиональный театр обмолвился, когда, уже будучи начальником управления культуры, серьезно обсуждал этот вопрос с корифеями российского театрального дела: Михаилом Ульяновым, Владимиром Этушем, Борисом Голубовским, Олегом Табаковым.

Их долгие вечерние разговоры в сургутской гостинице переходили в ночные, затем следовали неоднократные встречи в Москве и одни и те же вопросы: как, где и кто будет учить актеров?

— Необходимо было избрать приемлемую для нашего города модель, — поделился воспоминаниями Черняк. — После развала Союза многие республиканские театры остались без дела. Казалось бы, чем не путь пригласить маститых, известных артистов к нам, дать им квартиры, оборудовать под театр одно из зданий домов культуры и без лишних усилий открыть дорогу сценическому искусству. Но это был бы не наш театр, не на нашей земле выращенное детище. Такой импровизированный театр напоминает мне огромное дерево, пересаженное на чужую почву. Этим путем мы не пошли. Не подошел и второй путь антрепризы, когда в город приглашается режиссер и работает с местной артистической труппой. Но такой театр похож на лагерь для перемещенных лиц. Модель временщиков. Как вахтовый метод. Мы пришли к выводу, что нам нужен свой, местный театр…

И вариант нашли беспрецедентный: преподаватели РАТИ будут учить студентов в Сургуте, переподготовку в Москве пройдут и сургутские специалисты.

Программа была рассчитана на семь лет.

Первый курс в 1997 году набрал сам народный артист СССР Борис Голубовский. А еще через четыре года в Сургуте появился музыкально-драматический театр.

Яков Черняк никогда не бывает творчески одинок, и одно из объяснений этого - его особое, привилегированное отношение к людям

* * *

Немало добрых слов и признаний прозвучало на дружеской встрече в адрес юбиляра.

По мнению местных старожилов, Яков Черняк — одна из самых ярких личностей современного Сургута, который однажды возглавил работу огромной когорты людей, подпитывающей жизнь сургутян высокими нравственными и культурно-эстетическими ориентирами. Высокая культура возродилась именно при нем.

Было подчеркнуто, что с его именем связано и успешное развитие спортивной и молодежной политики. А будучи заместителем главы Администрации города по социальным вопросам, Яков Семенович курировал широкий круг вопросов, связанных с образованием, здравоохранением, деятельностью общественных организаций.

Его соратники отметили, что в своей профессиональной деятельности Яков Семенович проявляет себя как стратегически мыслящий руководитель, обладающий глубокими энциклопедическими знаниями, житейской мудростью, яркой творческой индивидуальностью и активной жизненной позицией.

Было неоднократно акцентировано внимание на «замешанных» в нем знаниях, его образованности, таланте и воспитанности. К слову, именно воспитанность не позволяет ему кичиться знаниями, имея за плечами два института, аспирантуру, ученую степень кандидата философских наук, серию серьезных научных публикаций.

Не избежали и такого слова по отношению к Якову Семеновичу, как «харизма»: он обаятелен и умеет вести за собой.

Более трех часов продолжался дружеский вечер воспоминаний. И это был тот редкий случай, когда после не спешили расходиться: каждый стремился подойти к своему кумиру, чтобы сказать что-то свое, личное.

Справка

Яков Черняк в Сургут приехал в 1979 году. Устроился в производственное объединение «Обьнефтегеология». С 1980 по 1985 годы работал заместителем директора Дома культуры «Строитель» треста «Сургутгазстрой». В 1985 году назначен директором Дворца культуры «Нефтяник» ПО «Сургутнефтегаз». С 1989 года — заведующий отделом культуры Сургутского горисполкома, начальник городского управления культуры администрации города. В 1995 году стал заместителем главы администрации по вопросам культуры, спорта, молодежи, — начальником управления культуры. В 1997 получил должность заместителя мэра города — директора департамента культуры, молодежной политики и спорта. С 2001 года — заместитель мэра города Сургута по социальным вопросам. С марта 2005 года по июль работал замглавы Администрации города Сургута. С августа 2012 года — директор Сургутской филармонии.

Кстати

С 70-летним юбилеем Якова Черняка поздравили: министр культуры России Владимир Мединский, ведущий телеканала «Культура» Михаил Швыдкой, член совета Федерации Юрий Важенин, народный артист СССР Юрий Башмет, депутат Государственной Думы Александр Сидоров и другие высокопоставленные лица.