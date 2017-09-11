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Да, я любила...Но он об этом не знал

Ларисы Ивановны Золотухиной не стало 27 августа. Она не дожила до своего юбилея ровно четыре месяца — 27 января 2018 года ей бы исполнилось 95 лет. Возраст избранных. Она и была такой. Энергичной и задорной, чистой и принципиальной, порядочной и требовательной… А еще у нее была любовь — ее боль, ее беда, которую она пронесла через войну и через всю жизнь.

Лариса Золотухина родилась в селе Никольском Курской области. Окончила среднюю школу и начала учиться в Брянском лесном институте, но продолжить учебу было не суждено: 22 июня 1941 года началась война. На второй день после начала войны Брянск уже бомбили.

В течение года Лариса проходила медицинскую подготовку, получила документ медсестры запаса. В институте сразу сформировалась сандружина и началась работа в госпитале — разгрузка раненых, часто под бомбежкой.

В 1943 году, после многочисленных просьб, Лариса оказалась в составе танковой армии, которая была сформирована под городом Елец. Стала санинструктором 881-го истребительно-противотанкового полка. А в июле 1943-го полк был уже на передовой, на северном фланге Курской дуги. Эти огненные бои стали для нее настоящим боевым крещением. Затем начались бои на Правобережной Украине. Особенно были памятны для Ларисы Ивановны бои в районе Корсуня-Шевченского, где полк был уже самоходно-артиллерийным. Наши солдаты стояли на линии внешнего кольца и сдерживали войска фашистов, стремящиеся на выручку окруженной группировке. Бои были жестокими, потери — большими, работы у санинструкторов — много.

Корсунь-Шевченковская операция плавно перешла в бои на Яссо-Кишиневском направлении. За разгром этой группировки многие были отмечены боевыми наградами. Лариса Золотухина получила сразу две: орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».

Среди реликвий военных лет, в «бабушкином сундучке» хранила Лариса Ивановна немногочисленные фронтовые фотографии, среди них — любительская. «Из чугаевских танковых лагерей, — рассказывала Лариса Ивановна. — Только что отгремели бои на Яссо-Кишиневском направлении. Как всегда, очень жаркие, с большими людскими и материальными потерями. Мы на формировке, получаем новые самоходки. И вот сфотографировались. Я — единственное женское лицо. Надо мной стоит и, как всегда, усмехается комсорг Николай Антонов. Он называл меня девушкой-тигром, говорил: «Сердце у тебя непоколебимое, как у танка». Это — моя любовь, моя боль, моя беда, которую я пронесла через вой­ну и через всю жизнь. Мы же были молодые! И пора любви пришлась как раз на военные годы… Разве виноваты, что нам выпало такое время?..

Да, я любила… Но он об этом не знал. Я была убеждена, что война — это не самое подходящее время для любви… А потом, чтобы сохранять авторитет и оставаться уважаемой в мужском коллективе, надо быть равной в отношении ко всем. И — неприступной. К тому же, я член полкового бюро, член товарищеского суда. Считала: надо быть очень стойкой, блюсти себя, свою девичью честь. Хотя иногда мне так хотелось смотреть в его синие-синие глаза… Каких усилий стоило не проявить себя!»

Санинструктор Лариса Золотухина вынесла с поля боя не один десяток защитников Отечества. А вот своего любимого спасти не смогла. Погиб он в Польше. Там и похоронен.

Война для гвардии старшины медицинской службы Золотухиной была закончена на берегу Балтийского моря под Кенигсбергом в 1945 году.

По возвращении работала делопроизводителем в восьмилетней школе в родном Никольском. После продолжительной болезни, которую врачи определили как синдром тишины (жизнь без бомбежки), Лариса уехала в Брест, к своим однополчанам. Закончила с отличием педагогический институт, стала работать учителем географии. В 1956 году была направлена по специальности в Ханты-Мансийский автономный округ в село Цынгалы, в 1962 году переведена в Сургутскую восьмилетнюю школу № 2. Зарекомендовала себя как педагог высшего класса.

В 1976 году Лариса Ивановна Золотухина была избрана председателем комитета профсоюза районного отдела народного образования. До 1985 года возглавляла совет ветеранов педагогического труда, с 1988-го руководила Сургутским клубом «Фронтовые подруги». Гордостью клуба является Музей боевой Славы, который был создан под непосредственным руководством Ларисы Ивановны. По инициативе Золотухиной изданы две книги «Наградной лист» — сборники воспоминаний и очерков о членах клуба «Фронтовые подруги», через который прошло 206 женщин, воевавших за Россию, за мир на земле, за свой народ в годы Великой Отечественной и получивших боевые награды.

* * *

Похоронили Ларису Ивановну достойно. 29 августа 2017 года в одном из красивейших храмов Сургута — Георгия Победоносца был установлен гроб с ее телом, прошла церковная и гражданская панихида с присутствием первых лиц города. Были соблюдены все воинские почести.

справка: Лариса Ивановна Золотухина внесла большой вклад в развитие ветеранского движения в Ханты-Мансийском автономном округе. Она была одним из инициаторов создания в 1970 году Сургутской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.


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11 сентября в 17:00, просмотров: 2105, комментариев: 0


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