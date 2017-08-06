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Анастасия Наумова:«Наш город весьма консервативен, нужно чуть больше свободы»

В Сургуте набирает популярность гончарное искусство. Каждому хочется вылепить собственными руками горшок, кружку или даже горбатого кита. «НГ» поговорил с создательницей сургутского филиала гончарной школы «Колокол» Анастасией Наумовой. Будучи педагогом и художником, она решила посвятить себя новой сфере деятельности — и попала в цель: горожане практически выстраиваются в очередь, чтобы попасть на мастер-классы по созданию глиняных шедевров.

Глинный путь

— Почему вы решили создать гончарную школу?

— Этой истории уже лет десять. Я всегда мечтала быть именно гончаром, связать свое творчество с глиной, но все как-то не решалась. Был у меня интересный случай. Я сидела дома, пила чай, а потом полезла в свою библиотеку — и на меня вдруг упала книга о гончарном деле! Кроме того, я подписана в социальной сети на группу школы гончарного искусства «Колокол», находящейся в Воронеже. В один из дней я увидела, что там набирают учеников. Я спонтанно решилась и поехала.

— Долго учились?

— Две недели. Видимо, потому что я художник и рука у меня поставлена, обучение далось быстро и легко. Повлияла и моя любовь к глине.

— В Сургуте сейчас модно заниматься гончарным делом. Ваши курсы популярны. С чем связана любовь людей к лепке? Не только же с фильмом «Привидение»?

— (Смеется.) Кстати, у многих, кто приходит, как раз ассоциация с фильмом «Привидение». Часто молодые пары говорят, что хотят фотосессию в стиле этого кино. Люди рассказывают, что у них всегда была мечта лепить, создавать что-то свое.

— С какими трудностями вы столкнулись при создании школы?

— Трудность в том, что у тебя есть большая мечта, а средств нет. Все приходилось делать своими руками, но я даже рада. За это время я поняла, что у меня много замечательных друзей, которые меня поддерживают. Люди в Сургуте очень отзывчивые.

— Что хотелось бы реализовать в гончарной сфере и не только?

— Гончарному делу процветать и процветать. Это перспективно. А еще это успокаивает — раз, красиво — два и практично — три. Мы ведь здесь создаем посуду, различные изделия…

— Кто более склонен к гончарному искусству?

— Есть такая тенденция, что к этому более склоны мужчины. Потому что это, наверное, испокон веков мужская профессия. Когда приходят мужчины — у них всегда хорошо получается.

Сургут и свобода

— Как живется молодому художнику в Сургуте? Чувствуете какую-то поддержку?

— Во-первых, нас мало в Сургуте. Это печально. Ну, может и не очень мало, но мы разрознены. Если бы мы объединились все, то было бы лучше. Сейчас у нас, например, уже образовалось целое сообщество гончаров! Делимся друг с другом опытом.

— Сейчас активно обсуждается вопрос: должна ли быть цензура в искусстве? Вы как считаете?

— Искусство должно быть свободным. Нельзя его оградить рамками. Кому-то нравится ходить и смотреть на цветочки, кому-то — на другие выставки. Мы живем в современном обществе. Мир давно шагнул вперед и перешагнул все рамки дозволенного. Наш город весьма консервативен, нужно чуть больше свободы.

— То есть возрастного ценза на входе на выставку, например, вполне доста­точно?

— Да, человек взрослый знает, куда идет. Должен быть возрастной ценз, а дальше — только свобода творчества.

— Выставки вроде нашумевшей «Табу» должны быть в Сургуте? Вы там были. Не оскорбились?

— Не оскорбилась. Я вообще человек-ромашка и сходила бы лучше на что-то одухотворенное и возвышенное, но «Табу» мне тоже понравилась. Это было интересно и необычно. Она должна была случиться в Сургуте. После нее жизнь началась и движение — это круто.

— Что бы вам хотелось, как художнику, изменить, украсить в Сургуте? Может быть, даже совместно с Максимом Яровым и его школой граффити.

— Я считаю Сургут перспективным городом. Здесь много просторов для творчества, можно развернуться. С Максом мы, кстати, дружим. Мне нравится, что в городе появляются красивые объекты. Вот, например, был проект «Стены города» Центра молодежного дизайна. Расписывают стены. Я тоже там участвую с недавних пор. Это здорово, интересно! Много всего есть в городе, что можно улучшить. Классно, что есть повод остаться здесь жить, бороться, развиваться, расти, делать город прекрасным.

— Вы из тех художников, которые не собираются переезжать в Питер?

— Нет, я из тех художников, которые хотят остаться именно в Сургуте. Это мой любимый город. Я хочу для него стараться, украшать его. Это мой дом.


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06 августа в 09:10, просмотров: 1222, комментариев: 0


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