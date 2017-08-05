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​Сплетенье душ, времён и судеб

Сургут получил ещё одну книгу о своей истории

25 июля 2017 года в Сургутской Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась презентация книги «Сургутское сплетение. Штрихи сургутских времен и судеб», изданное при финансовой поддержке руководства ОАО «Сургутнефтегаз» и приуроченное к его 40-летию.

Это сборник художественных очерков, раскрывающий штрихи долгой и весьма непростой истории Сургута с момента создания до нынешних времен. В книге показано, как основанное в конце XVI века маленькое казацкое поселение превратилось в прекрасный и замечательный город — нефтяную столицу России. Это уже второе — пересмотренное и переработанное — издание авторов Геннадия Проводникова и Юрия Цырина. Они словно слились воедино и обозначили как автора виртуальный образ, которому дали имя Югрий Провицин.

В зале были близкие люди, знакомые с детства, со времен, когда Сургут был еще селом, и потому на мероприятии царила особая атмосфера. Присутствовал отец одного из авторов — коренной сургутянин, потомок древнего казацкого рода, участник Великой Отечественной войны Борис Андреевич Проводников.

Ведущая встречи, зав. краеведческим отделом им. И. П. Захарова Галина Николаевна Библая, рассказала, о чем книга, и как важна она для краеведов и производственников нефтяной промышленности: каждый очерк — это правдивое и взволнованное авторское повествование о важных событиях города и судьбах его людей. Неплакатные зарисовки представляют читателю не полную, но показательную часть реального стечения очень разных — подчас суровых и несправедливых — обстоятельств в нелегком достижении Сургутом нынешних производственных, научных и социальных показателей. Также она представила авторов: давних друзей — сургутянина Геннадия Проводникова и москвича, ныне живущего в Нью-Йорке, Юрия Цырина (присутствие его состоялось посредством «Скайпа»).

С приветственным словом выступил и председатель комитета культуры и туризма при Сургутской администрации Владимир Фризен.

Поздравить коллегу с выпуском новой книги пришли ветеран Сургутнефтегаза, почетный нефтяник и заслуженный геолог РФ, обладатель серебряной медали Сургутнефтегаза за трудовые заслуги, почетный работник ТЭК Рауф Карамович Исханов, старейший работник, технарь-буровик Сургутского УБР-1, обладатель золотой медали ОАО «Сургутнефтегаз» за трудовые заслуги Юрий Владимирович Змеев и многие другие.

Добрым словом отметила огромный труд авторов книги мэтр сургутской журналистики, заслуженный работник культуры РФ Алла Федоровна Ярошко. «Сплетение вековых традиций и новой нефтяной судьбы», — так — на мой взгляд, емко — охарактеризовала она художественное наполнение данного сборника.

С презентацией книги поздравили авторов и сургутян, причастных к событиям прошлых лет, описанных в сборнике, одноклассницы Геннадия Проводникова: Любовь Кондакова и Тамара Сутуло.

* * *

…Геннадий Проводников вырос в Сургуте, окончил среднюю школу, после института вернулся сюда инженером-буровиком, в этих краях работал многие годы на производстве и в науке. Под его руководством выполнено более 70 научно-технических разработок, многие из которых эффективно используются в настоящее время при строительстве скважин. В родном городе, имея 40-летний трудовой стаж, он вышел на заслуженный отдых признанным ученым, кандидатом технических наук, вполне готовым представить к защите и докторскую диссертацию. Но и теперь без научно-технического творчества душа не позволяет — оно продолжается в Сургуте и поныне. Биографию Геннадия Проводникова можно смело назвать уникальной для участников сургутской нефтяной эпопеи.

* * *

…Юрий Цырин десятки лет посвятил научно-техническим разработкам для бурения скважин, трудясь в научных институтах. Доктор технических наук, заслуженный изобретатель Российской Федерации. Сургут был местом его бесчисленных и долгих командировок в течение 30 лет и стал его любимым городом, тем уголком земли, где он самоутверждался как ученый и изобретатель, где нашел верных друзей и единомышленников. В последние годы, находясь на пенсии, он вернулся к несбывшейся ранее мечте юности — увлекся журналистским и литературным творчеством, издал три книги сочинений.

* * *

Юрия и Геннадия связали совместные творческие дела на благо нефтяной отрасли, взаимопомощь в борьбе за технический прогресс, обоюдная поддержка в личной жизни, многие беседы об истории Сургута и, в частности, о роде Геннадия, о людях любимого ими обоими города, о собственных надеждах, победах и поражениях в долгой трудовой жизни… И неудивительно, что однажды у них возникло желание написать книгу о некоторых близких им штрихах сургутских времен и судеб.

Первая часть книги включает краткие повествования об истории города, о поколениях рода Проводниковых, упоминающегося в летописях Сургута с середины XVII века, о родословной Геннадия со стороны матери, о суровой судьбе его отца — единственного живущего ныне коренного сургутянина — участника Великой Отечественной войны. В эту часть книги включены очерки, отражающие его школьную жизнь, в частности, шаги художественного и технического творчества и научную деятельность, рассказывается и о замечательных людях — его учителях и друзьях семьи. «Это, в частности, почетные граждане Сургута: учитель Флегонт Яковлевич Показаньев — организатор археологических раскопок в школьном коллективе на сургутской земле. А также Иван Прокопьевич Захаров — мой наставник в журналистском творчестве, близкий друг моего отца и тоже заядлый любитель рыбалки», — отмечает автор.

Вторая часть книги названа известным афоризмом Виктора Ивановича Муравленко: «Нефть — на кончике долота». «Сургутское сплетение» — книга правдивая, она не обходит стороной суровость и неприглядные стороны действительности. Но ее главные герои — буровики, пройдя непростые жизненные пути, сегодня ничуть не открещиваются от признания романтической привлекательности своей специальности, определившей их судьбу, от гордости за нефтяную отрасль, от веры в ее будущее», — считает Югрий Провицын.

В заключение мероприятия директор Сургутской библиотечной централизованной системы Надежда Жукова пригласила всех на общее фото, а после все желающие получили автограф от одного из авторов и героев очерков Геннадия Борисовича Проводникова.

Один из авторов нового сборника Геннадий Проводников отметил, что в книге упоминается более 150 фамилий


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05 августа в 09:15, просмотров: 1901, комментариев: 0


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