Ангел в белом халате

В середине 60-х годов прошлого столетия при Сургутской районной больнице была создана физиотерапевтическая служба. Специально для этого при входе в больничный парк среди сосен и кедров построили деревянный домик, где разместились рентген и физиокабинет. Первым врачом-рентгенологом был Александр Иванович Палилов, а физиотерапевтическую службу организовали Валентина Петровна Захарова и Сергей Александрович Митрофанов. Обустраивали кабинеты своими руками: белили, красили, бывало, даже сами ездили в округ и область за аппаратурой.

Около 20 лет лечила Валентина Петровна маленьких и взрослых сургутян магнитами и электричеством, ультрафиолетом и ультразвуком, парафином и добрым ласковым словом.

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…Она никому и никогда не рассказывала о своем военном детстве. Возможно, потому что стеснялась того, что детдомовская. Но в конце своего жизненного пути, в 85-летнем возрасте, разоткровенничалась.

Валя Григорьева воспитывалась в Ивановском детском доме Тобольска, находившегося тогда еще в Омской области, в семи километрах от города.

Детский дом был расположен на месте бывшего женского монастыря. На огромной территории находились двухэтажные кирпичные дома и большая белая церковь с колокольней. На окраине были расположены конюшня, коровник, свинарник. Отдельно, чуть поодаль, стояли курятник и голубятня.

Все это находилось на горе, а по ней текла маленькая речка, которая впадала в могучий Иртыш. Здесь же, на возвышенности, располагалось все детдомовское хозяйство: огороды — огуречные грядки и грядки для других овощей. Было большое длинное картофельное поле, на котором каждый год весь летний и осенний период работали воспитанники детского дома.

В 1939 году группу детей, хорошо успевающих в учебе, перевели в городской детский дом им. Н. К. Крупской, соседствующим с Софийским собором и музеем. В их числе была и Валя: «Но там мы жили только год. В 1940 году нас перевели в другой детский дом, имени Макаренко, на улице Декабристов. Там-то я и узнала, что началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года воспитатель группы собрала нас в классе, рассказала о тревожном сообщении, а потом, уже позже, мы прослушали передачу по радио».

В 1941 году в Тобольск прибыли дети из Ленинграда, и их распределили по детским домам, а детей-тоболяков определили кого куда: в ремесленное училище, мастерские: столярные, сапожные, швейные и д­ругие.

Валентину с подругой Наташей Пашковой в августе 1941 года определили на рыбоприемный пункт-участок «Малые водоемы» ученицами учетчиц на полное обеспечение предприятия.

«Нам дали комнату в двухкомнатной квартире, где проживали супруги Волосовы. Иван Федорович работал капитаном на пароходе, а Мария Васильевна — продавцом в рыбном магазине от завода, — рассказывала Валентина Петровна. — Работали мы с подругой, как и все рабочие, с восьми часов утра до пяти вечера. Выполняли посильную работу: принимали рыбу от рыбаков, взвешивали на весах, выписывали накладные, сортировали, солили, укладывали готовую продукцию в ящики, писали бирки. А зимой замороженную рыбу укладывали в мешки, взвешивали, привязывали бирки, на которых указывалась порода, сорт, число, месяц и год».

Вечерами девушки продолжали учебу в вечерней школе.

В 1942 году Валя вернулась в родной Ивановский детский дом. Ее взяли в качестве старшей пионервожатой, а через два года поступила в Тобольское медицинское училище на фельдшерское отделение.

После окончания учебы, в 1947 году, она была направлена в село Сургут Ханты-Мансийского округа. Вакантных мест по специальности не было: «Я обратилась в райком комсомола, и по рекомендации секретаря меня устроили техническим секретарем в райсельхозотдел, где я проработала до февраля 1948 года».

Прежде чем приступить к медицинской профессии, ради которой, в общем-то, и была она направлена в Сургут, 20-летняя девушка еще полгода проработала заведующей учетом и статистикой райкома комсомола. Именно там белокурая комсомолочка с ангельской внешностью встретила свою судьбу: влюбилась раз и навсегда в 19-летнего красавца Ивана Захарова, который тогда работал вторым секретарем комитета ВЛКСМ. (После 55-летней совместной жизни их разлучила смерть любимого.)

В 1949 году Валентина пришла в любимую профессию. Медикам 50-х годов приходилось нелегко: печное отопление, отсутствие электрического света и транспорта — по служебным делам медики ездили на лошадях, оленях, попутных катерах. Но именно тогда в Сургуте начала развиваться специализированная помощь населению, и в северном крае были ликвидированы многие страшные болезни. На смену послевоенному хирургу Владимиру Петровичу Пантеровскому приехала молодой врач-хирург Людмила Андреевна Груздова, ставшая впоследствии Менщиковой. «Людмила Андреевна научила нас вышивать. Это было не хобби — таким образом мы учились делать швы. В то время было принято очень хорошее новаторство — овладение смежной специальностью, и с помощью этого движения мне посчастливилось поработать и операционной сестрой, и наркотизатором, и ассистентом хирурга во время операции. Несколько лет работала акушеркой в родильном отделении, а последние 18 лет была медицинской сестрой в физиотерапевтическом кабинете», — вспоминала Захарова.

В молодости Валентина участвовала в художественной самодеятельности при Сургутском районном доме культуры: исполняла главные роли в пьесах русских классиков, хорошо пела и плясала. Детская мечта научиться играть на пианино наконец-то сбылась — в 1964 году она окончила вечернее отделение музыкальной школы по классу фортепиано.

Бессменный секретарь партийной организации Сургутской районной больницы, Валентина Петровна Захарова, после выхода на заслуженный отдых долгие годы занималась общественной деятельностью: была заместителем председателя совета ветеранов медицинских работников.

Санитарка Мария Чудинова и акушерка родильного отделения Валентина Захарова. Их руки проинял десятки маленьких сургутян. Вторая половина 50-х годов

Артисты сургутского дома культуры. Сцена из спектакля по пьесе А. Островского "Не в свои сани не садись". В роли дуняши - Валентина Захарова 1952 год.