​«Наш Михалыч». 22 июля исполнилось бы 80 лет почётному нефтянику Виктору Пархомовичу

Имя Виктора Михайловича Пархомовича неразрывно связано с геологической отраслью, которой он посвятил 44 года своей жизни. «Он наш!» — говорили про него буровики. В Сургуте должность генерального директора геологического производственного объединения «Обьнефтегазгеология» Виктор Михайлович занимал с мая 1981 года и до конца 90‑х — развала «Обьнефтегазгеологии» в буквальном смысле слова. «Был бы я помоложе, пошел бы руководителем любого уровня, лишь бы не допустить этого», — Виктор Михайлович не просто переживал за то, что рушится организация, а переживал с достаточно зрелой гражданской позиции. Он отлично понимал, что геология, как стратегическая отрасль развития добычи нефти такой огромной страны как Россия, не может быть в частных руках. Пархомович упрямо твердил, что геология должна быть только под покровительством и руководством государства, потому, что это стратегический и политический ресурс.

Жесткий и справедливый стиль руководства сохранялся у Виктора Михайловича до конца жизни.

* * *

Тюменский паренек, закаленный голодным детством и беспризорной юностью, мощью буровых и холодом северных ветров, коммунистическими планами и тем самым служением Родине, на которое способны только они, люди старой закалки.

После окончания школы ФЗО Виктор работает помощником бурильщика в Березовской нефтеразведке. После окончания трехгодичной срочной службы в рядах Советской Армии, возвращается на прежнее место работы — устраивается вначале слесарем по ремонту буровых установок, потом — помощником бурильщика и поступает учиться в Саратовский нефтяной техникум на заочное отделение. В 1963 году, по окончании техникума, его переводят мастером по испытанию скважин.

С 1967 года на протяжении десятка лет Виктор Михайлович Пархомович работает на разных должностях в Мегионской, Усть-Балыкской, Аганской нефтеразведочных экспедициях.

Рассказывает геолог, ныне руководитель дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Владимир Яковлевич Вырвикишко: «В 1980 году в Главке прошел обмен передовым опытом на базе Аганской экспедиции как одной из лучших. Я когда в качестве главного инженера Восточно-Сургутской экспедиции впервые повстречался с Виктором Михайловичем. Первое впечатление: человек, который всем процессом руководит САМ.

Он собирал на планерку по 50 человек, обязательно представителей всех служб. Организовал подсобное хозяйство и обеспечивал буровые мясом. А через год после нашего знакомства, когда он приехал гендиректором в Сургут, мы начали работать вплотную. Каждое утро он звонил мне в половине шестого, я докладывал ему о состоянии дел. В каждом человеке Пархомович ценил специалиста и отношение к делу. Многим Виктор Михайлович помог в жизни определиться, те, кто себя терял, становились людьми и добивались высот в труде. Бывало, и от тюрьмы людей спасал: вытаскивал, загонял на буровые, и из них получались отличные специалисты и семейные люди! Он — человек, который мог расшевелить коллектив, давал возможность молодым выполнять оперативную работу. Когда кто-то противился выполнению производственных задач, он любил повторять: «Я же могу! Я не из Америки сюда приехал! Вы должны делать то же, что и я, на моем личном примере».

Во времена развала он ездил в министерство отстаивать свои позиции, но к власти пришли люди, которые совершенно не понимали, что такое геология. Виктору Михайловичу предлагали в то время другие должности, но он отказался… Пархомович до последних дней собирал нас на встречи — всех, вплоть до пилотов. В такие моменты говорил: «Я очень переживаю и страдаю оттого, что не могу встречаться часто с людьми, с которыми много лет работал плечом к плечу». На 70-летие Виктор Михайлович собрал тех, с кем начинал работать. Он никогда не предавал своих друзей! Никогда не пасовал перед трудностями и всю громадину работы и ответственности взваливал на свои плечи. Я бы сравнил его с Атлантом, который на своих руках держит небо. Тяжело, но бросить невозможно».

Под руководством Виктора Михайловича Пархомовича были открыты и подготовлены к промышленному освоению такие крупные месторождения нефти, как Тянское, Сугмутское, Восточно-Сургутское, Угутское и еще десятки других.

Особый пик нефтегазовых открытий пришелся на 1982-1990 годы, когда в один год открывали от 8 до 11 новых месторождений, выполняя пятилетние планы за четыре года. За период работы Виктора Михайловича в Обьнефтегазгеологии было открыто более 80 неф­тегазовых месторождений.

В 1985 году за досрочное выполнение задания 11-й пятилетки Указом Президиума Верховного Совета СССР ПО «Обьнефтегазгеология» было награждено орденом Дружбы народов.

За счет собственных средств объединения шла активная застройка крупнопанельными домами 23-го, 24-го, 25-го микрорайонов. Были построены КСК «Геолог», детская поликлиника, школа № 19 с бассейном, школа № 2 (гимназия № 3), детсады, спортивные площадки и еще многое другое.

За огромный вклад в разведку нефтегазовых месторождений Западной Сибири, за многолетний и плодотворный труд Виктор Михайлович Пархомович награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Он — заслуженный геолог РФ, почетный гражданин Ханты-Мансийского округа. Отмечен двумя дипломами «Первооткрыватель месторождения».

Умер Виктор Михайлович Пархомович 13 марта 2011 года. Похоронен в Тюмени.