Сургутский Кандинский

«Вы не волнуйтесь, я только по 50 граммов!» — говорит хозяин квартиры и немного суетливо достает бутылку красного вина с намерением нас угостить. Мы смеемся. Нам впервые довелось встретить художника, который бы полностью соответствовал всеобщим представлениям. Виктор Михайлович, где ваш берет?

Жилище художника Романова напоминает царство Аида: лучи света здесь в дефиците. Увидев смятение гостей, он открывает верхнюю створку окошка, и атмосфера грота немного притупляется.

Романов из тех личностей, которых либо любят, либо ненавидят. Романов на баррикадах. Романов сам по себе и наперекор всему. Художник-самоучка, обласканный критиками. «Это уровень члена-корреспондента академии художеств!» — восторгаются они, глядя на его работы.

Простой мальчик, начавший с реализма,

прошел сквозь тернии кубизма, экспрессионизма и импрессионизма, чтобы в итоге создать собственное художественное направление — гипергеометризм.

«Красная полоса №16»

* * *

Вино сангинового цвета постепенно покидает прозрачный стакан художника.

* * *

Романов показывает нам каталог со своими работами за авторством известного искусствоведа, старшего научного сотрудника Русского музея Никандра Мальцева, и добавляет: «Вы читаете первые три строчки и идете стреляться! Всем художникам говорю».

Три строчки в предисловии гласят: «Творчество Романова уже стоит вровень с творчеством Малевича, Кандинского, Филонова, а иногда и превосходит их».

Один против всех

Так куда же вы пропали, Виктор Михайлович? Почему не выставлялись, к примеру, в сургутской галерее современного искусства?

«Знаете, в «Стерхе» живут своей жизнью. Это местечковые художники, — делится Романов. — Я туда хожу на некоторые выставки. Года два назад ходил, когда «Эрарту» привозили. Но они больше смотрели на меня! (Смеется.) Я чепчик надел, чтоб меня не было видно, а они все высматривают. Им бы как-нибудь прожить, деньги заработать и херню какую-нибудь нарисовать — бабу голую, натюрморт…»

Художник задумчиво продолжает: «Мне эта толпа неинтересна. У меня среди этих людей было несколько друзей, но они уже ушли, царствие им небесное. Толик Курников и Вовка Тиунов — старики-мастодонты. Еще с Виталием Николаевичем Гордой мы общались, но не очень близко. А с этими всеми соберешься — нужно пить и совокупляться — об искусстве там не говорят! Если начинаешь говорить, то это провал».

Что-что, а говорить об искусстве Романову нравится. Он с упоением рассказывает, что «Шагал был гигантским художником», а «Матисс порвал всех». Он просвещает нас относительно движения под названием «стакизм», а мы, в свою очередь, расширяем его кругозор «КОЛдовскими ХУдожнИками». Несмотря на любовь к обсценной лексике, Романов производит впечатление неглупого и начитанного человека. Закрадывается мысль, что ему просто скучно и не с кем обсудить оптическое искусство, лучизм, фовизм и синтетизм

Гипергеометризм и малярная лента

Хозяин квартиры достает одно из своих беспредметно-абстрактных полотен:

— Что вы здесь видите?

— Цвета напоминают Прованс, а тут будто люди...

— Нагородили какую-то херню! Это «Нефтянка № 1», — смеется Романов.

— Там нефть, леса, тайга и весенний сезон, — подсказывает ассистент художника по имени Никита.

Сибирь вдохновляет Романова с тех самых пор, как он с родителями переехал в Сургут. Неудивительно, что именно нефтяному промыслу и Северу посвящено несколько крупных работ художника.

Романов показывает нам одно из самых популярных своих произведений — «Красную полосу № 16». И все же — почему гипергеометризм? В честь математической функции?

«Это геометрическая абстракция, а «гипер» означает «сверх», — объясняет Виктор Михайлович. — Это больше, чем все. Больше уже никто ничего не мог придумать. До меня человечество сколько существует? Ни одна сволочь не могла термин придумать (смеется). Я работаю с цветами, формой, геометрией».

Работы художник пишет темперой и маслом, периодически используя силикон и даже бетон. Смешанная техника у Романова в почете. Как он делает столь ровные линии на гипергеометрических картинах? В ответ художник (как это уже повелось) рассказывает историю с элементами ликбеза: «Был великий абстракционист Барнетт Ньюман. Он писал работу 6 на 2,5 м. Ему нужна была прямая полоса. На дворе 60-е годы. Тогда только стали выпускать малярную ленту. И он прихерачил ее!»

Как познавательно, Виктор Михайлович. Вам чужд стереотип о том, что хороший художник не должен пользоваться линейкой и прочими приспособлениями для линии?

«Да! Я консерваторий не оканчивал. В этом моя прелесть», — отвечает Романов.

«Живу хуже, чем Ван Гог»

Вообще, художником быть дорого. Вы только загляните в спецмагазин: там просто бешеные цены. «Я живу хуже, чем Ван Гог и работаю больше, чем Рембрандт, — отмечает Виктор Михайлович. — Ничего не зарабатываю. Что мама даст покушать — то и кушаю. Бывает, подруги что-нибудь привезут: вина, пожрать, холсты какие-нибудь». Спрашиваем, не пробовал ли художник сам делать подрамники. «Я бы себе все поотбивал: голову, уши, рога, пропеллер», — констатирует он.

Наша беседа не обходится и без веселого повествования о том, как картину гипергеометриста Романова… неправильно повесили.

В Сети, кстати, существуют десятки тестов в стиле «Угадай, как должна висеть работа Кандинского».

Абстрактная живопись для многих людей, пожалуй, наименее понимаемая сфера искусства. В основе их претензий обычно лежит формулировка «мой пятилетний сын (кот, слабовидящий дедушка) рисует лучше». Виктор Михайлович уверен: это говорит лишь о необразованности говорящего.

Мечты и меценаты

— Какой у вас план на будущее? — интересуемся мы.

— Давайте допьем. Какой у меня план…

— У нас работа, нельзя нам. А мечта у вас есть?

— Я о своей мечте никому не говорю. Это практически невыполнимо в моем положении. Мне 58 лет. Ни одного дурака не встречал, которому бы я сказал свое желание, и оно бы исполнилось. Периодически читаешь о людях, которые кому-то попадаются. Кому-то меценаты встречаются, а многим нет. Я могу относиться к их числу».

Такое ощущение, что Виктор Романов попросту родился не в то время. Ему бы пить кофе с французским дарованием Жоржем Браком в 1910-х.

Или не в том месте?

«Нет, я не хотел бы эмигрировать. Зачем? — говорит Романов. — Здесь мама, папа, родные, друзья, бабы, товарищи, водка. Я привык здесь жить. Куда бежать? Я не люблю предателей, а это предательство».

Считается, что многие художники становятся знаменитыми лишь после смерти. Их жизнь обретает настоящий смысл только в книгах и полотнах, проданных за миллионы на аукционе «Сотбис».

Однажды Виктор Михайлович жаловался на свою жизнь академику, а тот ему ответил: «У нас всего три художника: Рембрандт, Пикассо и Романов. Все придет, успокойся!» Чем черт не шутит: может, правда придет. Ну и что — 58? Ставшую легендой художницу Бабушку Мозес заметили в 78 лет.

* * *

Винный осадок, расплывшийся в последних каплях полусладкого, мирно застыл на дне стакана. Остался глоток. Дальше — вечность.

«21-й век»

Кстати: До 1 августа в «Доме журналистов» в ИКЦ «Старый Сургут» на ул. Энергетиков, 2, можно посетить «Первую выставку гипергеометризма» Виктора Романова.

Справка siapress.ru: Виктор Романов родился 3 июля 1959 года в Башкирской АССР. С 1967 года художник живет в Сургуте. В 2012 г. создал собственное направление в живописи — «гипергеометризм», а в 2016-м прочитал доклад о нем на Всероссийской научно-практической конференции «VI Бахлыковские чтения». За его плечами более 25 выставок.