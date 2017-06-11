​Дядя Гоша Кушников

День 25 мая 2017 года выдался на удивление солнечным — ни единой тучки на небе.

— Надо же, как по заказу, в память о светлом, добром человеке и погода вторит, — поговаривали между собой жители поселка, собравшиеся на площади возле местной библиотеки. Через несколько минут здесь состоится торжественная церемония присвоения поселковой библиотеке имени ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Ленина Георгия Гавриловича Кушникова, широко известного как организатор колхозного строительства Сургутского района. Данное событие приурочено к 45-летнему юбилею Белоярской библиотеки.

В церемонии приняли участие председатель думы Сургутского района Анатолий Семенюк, директор Сургутской районной централизованной системы Ирина Ковалева, глава городского поселения Белый Яр Елена Никифорова, председатель совета ветеранов Сургутского района Вера Голова, дочь Георгия Гавриловича — Вера Домашова, журналисты Сургута и Сургутского района.

Высокие гости отметили, что с именем Георгия Гавриловича тесно связана история поселка Белый Яр. Именно в бытность Кушникова председателем колхоза появились на Белом Яру первые дома, клуб, контора, школа.

Каким был он, коренной житель Сургута Георгий Кушников? Своими воспоминаниями уже в демонстрационном зале библиотеки делились те, кто был знаком с ним лично и работал непосредственно под его началом.

На экране монитора, установленного в зале, один за другим сменяются черно-белые снимки прошлых лет, на которых уже достаточно повзрослевшие зрители узнают себя — молодых, а порой и совсем юных колхозников. И вспоминают, вспоминают своего дорогого председателя.

Председатель

Все, будь то взрослые мужики или ребятишки, его называли просто — дядя Гоша. И это не было панибратством, желанием похлопать по плечу, подчеркнуть свою к нему близость или особое расположение. Это была какая-то особая сургутская традиция. Он был уважаем всеми. Более четверти века Кушников работал председателем колхоза «Красный северянин» в Сургуте, а затем в деревне Белый Яр.

Родился Георгий в начале столетия — 5 мая 1908 года. Рано лишившись родителей, умерших от тифа, с детских лет он познал труд: рыбачил, пахал, ходил на охоту. Ценил дружбу и коллектив, знал, что одному в этом мире не прожить. Когда в 1929 году в Сургуте организовали колхоз «Красный северянин», он сразу же туда записался, а в 1937 году его уже избрали председателем.

Хозяйство год от года крепло, развивалось, появился крупный рогатый скот, лошади. Колхозники построили дворы в глубине от улицы Советской, за Обью освоили пастбища, построили там богатую заимку, расчистили неводные тони, стрежевые и плавные пески. Много рыбы добывали на Колхозной яме, что на острове Северном, да и в устье Бардаковки невод приходил всегда с полной мотней. Хотели сделать еще больше, но…

Грянула Великая Отечественная война, и председатель вместе с другими сургутскими мужиками, в том числе со своими родственниками и однофамильцами, ушел на фронт защищать Родину, родной край, свой колхоз «Красный северянин» от надругательства и гибели. Воевал Георгий Гаврилович недолго, в одном из боев фашистскими пулями да снарядными осколками перебило ему обе руки, одна только на сухожилии держалась. Долго лечили его в госпиталях, несколько раз оперировали. Военные хирурги и молодецкая воля сделали свое дело.

За ратный подвиг сургутянин был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны.

Вернулся Кушников в Сургут и вновь стал председателем. Трудно тогда было. Дел и забот — невпроворот, а работать некому. Остались старики да бабы, а с ними осиротевшие дети.

Георгий Гаврилович, как и все мужики нашего края, тоже был полуграмотным. Окончил церковно-приходскую школу, но со временем изрядно все подзабыл и даже читал с трудом. Ведь председатель колхоза по тому времени, да еще в наших краях, это не управляющий чем-то, не конторский начальник, а такой же колхозник, только старший из них, с правом распоряжаться и подписывать документы. Где уж тут до самообразования. Он просто был хозяином. Про дела колхоза он все знал до мелочей, держа в голове, а не на бумаге, цифры, факты, имена.

Рачительный хозяин

Библиотекарь Людмила Мишанина зачитала отрывок из воспоминаний Петра Мунарева:

«Неграмотность, конечно же, причиняла ему много неприятностей. Сколько я его знал, он всегда был членом райкома партии и депутатом Советов. Он часто выступал на совещаниях, выступал всегда по делу, толково, с глубоким знанием и своего хозяйства, и вопроса, о котором он говорил, приводя многочисленные цифры и факты.

Вот так, например, проходили отчетно-выборные собрания у них в колхозе. Его помощники загодя готовили ему отчетный доклад, печатали на машинке, и за несколько дней до собрания Георгий Гаврилович забирал его домой и долгими вечерами изучал. На самом собрании происходило все обычно. Избирался президиум, утверждалась повестка дня, и ему предоставлялось слово для отчетного доклада. Вот тут-то и начиналось необычное. Надо еще сказать, что Георгий Гаврилович имел еще одну особенность: когда ему надо было читать в официальной обстановке с листа, он мгновенно покрывался обильным и не просыхающим потом.

Вступление, которое ему старались написать очень коротко, он читал, что доставалось ему с превеликим трудом. Вот вступление кончалось, он последний раз отирал обильно струящийся пот, а дальше лилась его меткая, образная речь рачительного хозяина. В течение часа, не заглядывая в написанное, он толково и глубоко характеризовал каждую отрасль хозяйства, обосновывая причины неудач, называл имена лучших колхозников, не жалел хлестких слов для нерадивых. Цифры, факты, имена — все было в этой речи, и все было к месту.

Однажды неграмотность довела его до большого конфуза. В тот год колхоз впервые купил радиоузел, и партийная организация поручила ему поздравить по радио колхозников с Новым годом. 31 декабря к 12 часам ночи Георгий Гаврилович пришел на радиоузел с написанным текстом, сел к микрофону и… мгновенно вспотел. Радист, покопавшись в аппаратуре и пощелкав тумблерами, шепотом скомандовал:

— Давай.

Георгий Гаврилович неторопливо, размеренно, с торжественной нотой в голосе, начал:

— Товарищи колхозники и колхозницы! Партийная и комсомольская организации и правление колхоза поздравляют вас с Новым годом…

В это врем радист от усилителя:

— Постой! Забыл линию включить.

Георгий Гаврилович в той же тональности и размеренно:

— Да ты что, мать твою… Я тебе башку… (Дальше следовали слова, которые не пишутся, при детях и женщинах не произносятся.)

В это время радист от усилителя чуть не плачущим голосом:

— Да тише ты, все, оказывается, включено!

Наутро весь колхоз хохотал:

— Вот это поздравил!»

В 1954 году Георгия Гавриловича Кушникова избрали председателем Белоярского колхоза «Путь Ленина».

— Мне было 11 лет, когда дядя Гоша приехал на Белый Яр, — рассказал Борис Лаврентьевич Кондаков. — Тогда я его впервые увидел — красавец, черные, как смоль бакенбарды, здоровье так и прыскало с его лица. Красавец мужчина. Волос у него был слегка волнистый. Помню, стал он мне про моего отца рассказывать. Мой отец прошел Финскую, был снайпером. Дядя Гоша рассказывал, как отец стрелял на весновках. И после этого мы с ним часто встречались. А чтобы Белый Яр поднять, он сразу что сделал? Он пробил пилораму. Поставили пилораму, поставили двигатель. Мой брат на этом агрегате работал. Трудились в две смены, пилорама не вставала, работали и работали. А как он организовал работу на рыбоугодьях! Колхоз сразу вырвался вперед по всем показателям…





Впоследствии Георгия Гавриловича наградили орденом Ленина, а в 1968 году, когда Сургут отмечал свое 375-летие, ему и начальнику нефтеразведочной экспедиции Фарману Салманову первым присвоили звание почетных граждан города.

Для него плохих людей не было

Своими воспоминаниями поделись старожилы Белого Яра, бывшие коллеги Георгия Гавриловича: Лидия Михайловна Калинина, Валентина Дмитриевна Воронина и другие. Все они отмечают неподдельный интерес председателя к жизни каждого жителя, колхозника, всегда готового помочь, порадоваться, посочувствовать.

— Дядя Гоша хотел, чтобы все хорошо жили. Бывало, встретит на улице мальчонку, обязательно остановится, поздоровается, и спросит:

— Пьешь молочко колхозное?

— Пью.

— Пей, пей, — рассказывает Валентина Дмитриевна.

С особой теплотой вспоминали своего дядю Гошу Кушникова его сослуживцы. Не говоря уже о дочери, для которой отец был идеалом.

— Мой папа был очень замечательным человеком. Одно я хочу сказать: для него плохих людей никогда не было. Я всегда гордилась тем, что отец такой уважаемый и нужный человек для односельчан, — не сдерживая слез, говорит Вера Георгиевна.

Награда за любимую работу

Георгий Гаврилович Кушников много лет работал на Белом Яру, был председателем рыболовецкой артели «Путь Ленина», организатором красных обозов из сотни лошадей, которые под флагами СССР возили на рыбоконсервный комбинат рыбу, добываемую в Домашней курье, в устье Утоплой, в Остяцком живце во времена обского загара.

Он очень любил свою работу и людей, с которыми прошел по жизни многие десятилетия. Хорошо знал свою малую родину. По «веревочке» да с обозами объездил и обходил весь наш район. Был у него свой выездной конь Пионер. Бойкая лошадь, на ней, запряженной в легкую пролетку, председатель колхоза первым открывал зимнюю дорогу через Обь.

Умер Георгий Гаврилович 20 сентября 1977 года. Его похоронили на Белом Яру. Теперь-то старое кладбище оказалось в центре поселка, рядом жилые дома и школа, из окон которой видны сосновый островок, а там скорбные обелиски. На одном из них начертано имя нашего героя. Именем Георгия Гавриловича названа одна из Белоярских улиц, в музее первой школы несколько стендов посвящены заслуженному земляку, установлена мемориальная доска.

Кстати В Сургутском районе, уже по сложившейся традиции, библиотекам поселений присваиваются имена прославленных земляков. Так, с 2013 года Высокомысовская библиотека носит имя Валентина Замятина, имя Ивана Коровина получила библиотека в Локосово. Они — уроженцы Сургутского района, внесшие немалый вклад в развитие культуры, в сохранение истории родного края.