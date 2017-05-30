​Среди нехоженых дорог — одна его

Есть в Сургуте улица, названная в честь Сергея Безверхова. Но чем знаменит этот человек, как выяснилось, знают далеко не все.

Сергей родился 30 мая 1932 года в Ленинграде. В 1966 году, после окончания Ленинградского горного института, по распределению был направлен в Ухту. Волей случая в 1975 году приехал в Сургут, и сразу же, как инструктор альпинизма, мастер спорта Советского Союза, взялся за создание альпинистской секции. Работал в тресте «Сургутнефтегеофизика», преподавал геодезию в Сургутском нефтяном техникуме.

Из воспоминаний близкого друга Безверхова Евгения Гусакова.

«Я рад, что этот человек остался в памяти Сургута. Более достойную и уникальную личность трудно себе представить. Он был первым и единственным альпинистом на весь город, построенный на болотах. Для несведущих: альпинисты «растут» только в горах. Однако самые сильные альпинисты живут как раз в равнинных городах — Москве, Екатеринбурге. Дело совсем не в горах, дело в личности, в характере. Сергей всем этим обладал. Появившись в городе, он начал обрастать друзьями. Создал секцию, в которую вошли фанатики. Из всех спортивных секций, которые были и будут еще — хорошие, очень хорошие, я не спорю, — альпсекция на порядок выше. Работали бескорыстно, никто не получал ни рубля, все только тратили. Но делали это с громадным энтузиазмом. Мы самоотверженно, подчиняясь его напору и трудоспособности, работали. Занимались по три раза в неделю, систематически, по два часа в день, в самое неудобное время.

Для Сергея было типичным и вполне нормальным после 20-минутного бега в хорошем темпе, зацепившись пальцами на баскетбольном щите, подтянуться 25 раз. И это в возрасте около 50 лет. Исключительной силы и подготовленности был человек. А по вечерам тренировался в беге. Представьте, сургутская ночь, темнота, сугробы, два часа от профилактория до стадиона, туда-сюда едва ли не каждый день. Плюс зарядка утром.

Потрясающие организаторские способности, потрясающее количество времени он тратил на нас. Вел уникальную переписку: горы писем и адресов. В 40-градусный мороз бежал на переговоры со всем СССР. И когда сургутские альпинисты выходили в горы — то они были готовы на 100 процентов. Кто, где, в какой команде, кто встретит, кто проводит, документы — все было оптимально и по максимуму.

В Сургуте из ничего появилось колоссальное количество действующих альпинистов, около 60 человек. Альпсекция была самой результативной, даже по духу, который в ней царил. Дружба, взаимовыручка, бескорыстие. Ни в одном виде спорта этого в то время не было.

Я узнал Безверхова, когда он работал преподавателем нефтяного техникума. Его очень любили студенты, он обращался с ними не панибратски, а дружески. Для преподавателя это была идеальная личность. Он очень эрудированный человек, историю знал исключительно, в общем и в деталях. В литературе и философии мог говорить на любые темы. Ницше цитировал «с полпинка», хорошо знал немецкий.

Сергей Николаевич не был «гладким». Кристально честный, исключительно принципиальный, он никому не давал послаблений, не поступался ничем и никогда, и ему это часто вредило. Однажды это стоило квалификации. Горы стали недоступными.

…Мелочный случай. Школа в альплагере. В группе альпинистов были девушки. В больших делах мелочей нет, и на такую нежную деталь здесь особого внимания не обращают. На первых порах им очень тяжело, требуется поддержка, но… «никто не звал, а раз пришла — терпи». Всякие есть люди, среди альпинистов, увы, тоже. Кто-то для пущей важности зло пошутил над ними, девчонки сдрейфили, Сергей вступился.

На очередном восхождении незаметно, исподтишка «шутник» стал подталкивать да подтыкивать Безверхова ледорубом. Тот возмутился, аналогичным приемчиком ответил на хамство. Это заметили, раздули дело, горячие партийные головы усмотрели в этом едва ли не покушение. Разразился скандал, и ему, альпинисту союзного масштаба, закрыли дорогу в горы. «Ушли» его из тренеров».

За Сергея вступились, поддержали. «Верхи» смягчились, посадили за парту, как школяра, устроили пересдачу. Безверхов немного пошаливал, опаздывал «на уроки», потому, как знания у него были не книжные, а заработанные кровавыми мозолями, «вбитые в руки». Сергея восстановили. Хотя и через унижение, как и было принято в то время.

…Те, кто был знаком с Сергеем, считают, что смерть их товарища необъяснима: то ли сработали мистические законы судьбы, то ли это действительно дичайший несчастный случай. Техника безопасности у него всегда была на высоте. Он был мастером, очень дисциплинированным альпинистом, педантом. Этого просто не могло быть.

В тот последний для него поход он шел с Наташей Каминской.

«Мне надо было сделать «пятерку». Сергей Николаевич нашел парней для связки. Сразу сказал: ребята техничные, но камнеопасные, неаккуратные. Чтобы нагрузить камень, встать на него, протянуть страховку, его надо проверить. «Живой» или, напротив, надежный, капитальный, монолитный. Мы завершили восхождение, спускались обратно по леденистому склону. Сергей Николаевич торопился сделать контрольный звонок по рации, чтобы на базе отметили время восхождения. По альпинистским правилам необходимо вернуться к контрольному времени, тогда восхождение засчитывается, а не успел, пропустил время связи — пиши пропало, восхождение могут не засчитать. Бывает, что сигналу рации мешает какой-то гребень. Так было в этот раз, и Безверхов спешил вниз. Все уже развязались, кроме последней связки тех самых мальчишек. Эта последняя связка и «спустила камни» на тех, кто был внизу. Сергея Николаевича накрыла огромная глыба.

Он чувствовал, что возможен камнепад, даже мне говорил, пойдем левее, но там был лед, идти невозможно.

Он даже не успел ничего осознать, на узкой тропе посреди огромного пространства — прямое попадание. Как предательский выстрел в спину…»

Это было 8 июля 1988 года. Сергею было 56 лет. Он погиб в горах Пальмиры во время восхождения на вершину Адмиралтеец в результате камнепада с последующим срывом на 200 метров.

Сергей Безверхов был большим любителем встреч с народом, журналистами, часто выезжал в коллективы. Фото из архива И. Захарова

Кстати Секция альпинизма зародилась в Сургуте 40 лет назад, с 1978 года зарегистрирована официально. Первое крупное мероприятие сургутской альпсекции состоялось в 1980 году. В честь 50-летия ХМАО сургутяне, найдя безымянную вершину на Памиро-Алае в Средней Азии, организовали экспедицию и совершили первовосхождение. Он зовется пик Ханты-Мансийск.