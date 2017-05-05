​Когда каждый день — это день рождения

Шумная развивающаяся Башкирия 80-х годов. Крупный промышленный город Салават. Сумочка с красным крестиком, зеленка и деловой вид — маленькая Лиля в очередной раз санитарка в детской игре. «Буду медиком», — думает она. «Будет медиком», — уверены учителя и одноклассники, спустя десять лет. Словно предвидя ее будущее, они размещают на выпускном стенде изображение Лилии в виде медицинской сестры со шприцем. Говорят, у каждого человека есть предназначение. И, кажется, Лилии Лысенко быть акушеркой написано на роду.

Кстати: 5 мая отмечается Международный день акушерки. Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году.

Между тем, когда девочке исполняется 14 лет, семья переезжает жить в северный Лангепас. Однако начать осуществляться Лилиной мечте суждено именно в Башкирии, куда она со временем возвращается, чтобы окончить Салаватский медицинский колледж. Лилия решает стать акушеркой, посчитав эту профессию максимально ответственной, приближенной к хирургическим манипуляциям и врачебному делу. Преподаватель Анна Анатольевна Тетенькина учит студентов с таким энтузиазмом, что по истечении полутора десятка лет они будут вспоминать ее, как человека, влюбившего их в профессию. «Вы у меня последние, передам вам все знания, что имею», — то и дело повторяет Анна Анатольевна. «Она потом еще 20 лет преподавала», — улыбаются ученики. Но это к лучшему — ведь скольким людям в итоге достался богатый багаж знаний от деятельного педагога! «Я думала, что не выдержу вида крови и этих запахов, — вспоминает наша героиня. — Но ко всему привыкаешь, со временем мне становилось лишь интереснее». Обладая крепкими нервами, хорошими способностями и устремлениями, она успешно завершает учебу в 1995 году и готова полностью посвятить себя любимому делу.

Фото: surgut-kpc.ru

То, что дело любимое, молодая Лилия Фаритовна (которую теперь уже впору звать по имени и отчеству), понимает, приняв первые в жизни роды. «Ту женщину я не помню, а вот ощущения врезались в память, — делится акушерка. —

Как сначала рождается голова, тянутся ткани — все это у меня под руками… Вот она, новая жизнь!

В этот момент наступило удовлетворение, и я поняла, что все-таки правильно выбрала себе профессию, что это мое!»

В Сургутском клиническом перинатальном центре Лилия Лысенко трудится уже семь лет. Будучи акушеркой родильного отделения, она в буквальном смысле почти каждые сутки отмечает дни рождения.

«Конечно, затрачивается много нервов, и достаточно сильно устаешь физически, ведь в Сургуте рожает очень много женщин. Но все это с легкостью перекрывает радость от рождения ребенка. Когда видишь счастье у мамы в глазах — вся усталость сразу уходит», — рассказывает Лилия Фаритовна.

Именно акушерка находится с будущей мамой от самого начала до того момента, когда будущее встречается с настоящим. Акушерка — лучший друг. Акушерка вместо мамы. Особенно когда рожают молоденькие девочки. Акушерка — это помощь телу и душе роженицы.

А еще, по словам Лилии Лысенко, большую помощь во время родов оказывают отцы будущих малышей: «Я положительно отношусь к присутствию папы на родах, когда он подготовлен, знает каждый этап, осведомлен, как дышать, где сделать массаж». Бывает, что почти-мама уже поникла духом и больше не в силах терпеть, но бодрые почти-отцы их поддерживают и позволяют обрести второе дыхание. Впрочем, бывает, что папа приходит на роды и, как говорится в народе, попросту сидит в телефоне. Такие случаи акушерку неизменно огорчают.

Материнство меняет женщин, считает Лилия Фаритовна. Они становятся более ответственными и серьезными. Акушерка припоминает: «Была у нас такая девочка, не один раз приходила с предвестниками родов. Она была с большими тоннелями в ушах и в целом вся в таком стиле. Ближе к родам девочка сняла тоннели, стала примерной мамочкой, созрела, попрощалась с прежней жизнью».

Но материнство — это не только роды, считает Лилия Лысенко: «Конечно, огромное счастье — родить ребенка, быть матерью, но ведь не обязательно ты мать, только когда родишь — можно воспитать и приемного малыша».

Цифра: Более 9000 родов ежегодно принимается в Сургутском клиническом перинатальном центре

У самой акушерки растут двое прекрасных детей: 9-летняя Яна и 18-летний Максим. В это довольно трудно поверить, учитывая, как молодо выглядит Лилия Фаритовна. Собираются ли дети пойти по маминым стопам? Да, в какой-то момент сын хотел быть врачом. В итоге он поступает в нефтяной техникум, что тоже, конечно, хорошо. Однако крошка Яна, похоже, всерьез надумала стать стоматологом. Время покажет, захочется ли ей взвалить на себя нелегкую ношу ответственности медицинского работника. 22 года трудясь в профессии, Лилия Лысенко по-прежнему ощущает ее перед каждыми родами. Нет страха и волнения, есть только всеобъемлющая ответственность за жизнь мамы и ребенка. Но сотрудники всегда готовы к любой внештатной ситуации, потому что для каждой из них есть четкие алгоритмы действий.

«Мы отрабатываем их каждые 3-4 месяца, — объясняет акушерка. — Мы постоянно учимся, у нас есть симуляционно-тренинговый центр. Ходим туда в течение месяца. У нас должно быть поминутно распределено, кто и что именно должен выполнять». Риск неожиданных сюрпризов сведен в перинатальном центре к минимуму: современные технологии и опытные врачи всегда начеку. Но и здесь есть место маленьким человеческим слабостям — оказывается, у врачей и акушерок бытует суеверие, что волосы роженицы не должны быть заплетены в косы, тогда и роды, мол, пойдут легче.

Работа учреждения складывается таким образом, что на сайте Сургутского клинического перинатального центра можно встретить множество благодарностей от пациентов. Благодарят в том числе и нашу героиню: «Я рожала свою доченьку 15 сентября 2013 года, роды были тяжелые, малышка была обвернута пуповиной. Хочу сказать огромное спасибо акушерке Лилии Лысенко. На протяжении всех родов она была рядом».

Иногда Лилию Фаритовну благодарят стихами, а однажды новоиспеченный отец сам написал картину маслом и вручил акушерке в знак признательности. «Это был красивый северный пейзаж», — уточняет она.

Если задуматься, то акушер тоже «пишет картину», он причастен к созданию новой жизни, готовя холст для ее появления, прокладывая нелегкий путь.

«Непередаваемы те эмоции, что испытывает женщина после родов. Она пришла, преодолела, победила. У нее облегчение и радость, когда она видит свое чудо, — подытоживает Лилия Лысенко. — Желаю всем женщинам быть здоровым, счастливыми и любимыми».

* * *

«Стала медиком», — с гордостью подумала бы маленькая девочка Лиля из Башкирии.

Справка: Акушерка (фр.accoucher — помогать при родах) — средний медицинский работник, специалист в акушерстве, оказывающий помощь беременным и роженицам.