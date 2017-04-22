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Сегодня герой нашей истории — Ричард Зброжек, про которого нам рассказали его праправнучка Виктория Бондарева и ее сын Евгений (исследование авторов дается в сокращении).

В 1899-1907 годах помощником сургутского уездного исправника служил Ричард Иванович Зброжек, наш предок. Его имя неизвестно краеведам, а, между тем, на протяжении восьми лет он был вторым лицом в огромном сургутском уезде, работал под началом Григория Александровича Пирожникова — основателя первой сургутской библиотеки. Несмотря на превратности судьбы, забросившей его далеко от родных мест, он верой и правдой служил Отечеству.

Ричард Иванович Зброжек имел происхождение из старинного дворянского рода, известного с XV века. Герб Зброжеков назывался «Кройе», на нем были изображены три серебряных лезвия на красном щитовом поле. Известно, что один из представителей рода Зброжеков подписывал Городельскую унию между Литвой и Польшей в 1413 году.

Отец Ричарда, Иван Людвигович Зброжек, был сослан в Сибирь после польского освободительного восстания 1863 года. Мать его, Софья Йозефовна Бобровская, была также из дворянского рода.

Единственный сын Зброжеков Ричард — Игнатий Иванович Зброжек — родился 30 июля 1851 года в Гродно. Воспитание получил домашнее и в Воронежской гимназии. Видимо, в Воронежскую гимназию Ричард был отправлен, как и многие дети обедневших дворян, с проживанием в пансионе.

Ричард Зброжек гимназический курс не закончил — возможно, в связи с возбуждением дела против его деда. Позднее, уже находясь на службе в Тобольске, он пытался получить свидетельство о прослушанных в гимназии курсах, однако получил отказ, так как старые документы гимназии оказались уничтожены.

Во всяком случае, полученных Зброжеком знаний хватило, чтобы 23 сентября 1882 года сдать Педагогическому совету Ишимского уездного училища экзамен на первый классный чин и получить свидетельство.

На момент ссылки с отцом в Сибирь Ричарду Зброжеку было всего 18 лет. Видимо, юный возраст помог ему быстро приспособиться к жизни в Тобольске. В 1872 году он поступил на государственную службу и стал быстро делать карьеру чиновника, переезжая по долгу службы по разным сибирским городам. От канцелярского служителя до исполняющего обязанности полицмейстера города Тобольска — такова была должностная лестница ссыльного поляка.

Поворот в карьере Ричарда Зброжека наступил летом 1899 года, когда он был командирован в Сургут для временного исполнения должности помощника Сургутского уездного исправника, а 10 октября того же года его назначили на должность помощника Сургутского уездного исправника. Помощник исправника осуществлял надзор за делопроизводством уездного полицейского управления, исполнял возлагаемые на него поручения исправника, а в случае отсутствия высокого чиновника по болезни или во время отпуска помощник вступал во все его права и обязанности.

Стоит сказать, что власть уездного исправника в уезде была фактически единоличной. Уездный исправник, согласно законодательству, являлся председателем общего присутствия уездного управления и начальником уездной полиции, которому подчинялись все полицейские чиновники в уезде и который принимал окончательное решение по всем входящим в компетенцию полиции вопросам.

Исправники и их помощники назначались губернатором, который считался их непосредственным начальником.

Как помощнику исправника, Зброжеку было положено в год: жалованье — 400 руб­лей, столовых — 400 рублей, квартирных — 250 рублей, надбавка за выслугу лет в Сибири — 100 рублей. Итого 1 150 рублей в год, или 95,8 рублей в месяц. Кроме того, помощнику уездного исправника Зброжеку при переезде в Сургут был оплачен переезд («прогонные») в двойном размере и «подъемные» на обзаведение хозяйством, как лицу семейному (его женой стала дочь польского ссыльного, Ольга Воротынская), в размере годового жалованья — 400 рублей.

Много это или мало? Для сравнения, в 1908 году месячное жалованье повара было 14 рублей, прислуги — 12 рублей, полицейского — 40 рублей, городского председателя — 200 рублей.

Согласно книге «Средние общероссийские цены на главные продукты фабрично-заводской промышленности в России за 1914 год», пуд (16 кг) мяса стоил 4 рубля 45 копеек, пуд масла коровьего — 16 рублей 50 копеек. Пуд колбасы можно было купить за 7 рублей, а пуд рафинада — за 3 рубля 75 копеек. Визит к врачу обходился в 20 копеек. Лекарства в среднем стоили 10 копеек. Простые яловые сапоги и ботинки — 3 рубля, драповое пальто — 15 рублей, карманные часы в стальном корпусе — от 6 до 10 рублей. Рабочую лошадь продавали за 50-70 рублей, офицерская стоила дороже — 100 рублей.

Таким образом, жить на жалованье 1 150 рублей в год было вполне можно, но без излишней роскоши. А у Зброжека подрастали пятеро детей, и он постоянно писал рапорты с прошениями об обучении их за казенный счет…

Очевидно, служба Ричарда Зброжека не вызывала нареканий начальства. В сентябре 1901 года он был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени «За особо отличные труды, вызванные китайскими событиями 1900 года». Имел орден Святого Владимира 4-й степени за 35-летнюю беспорочную службу.

Тем не менее, несмотря на заслуги, когда в 1903 году вышел в отставку сургутский уездный исправник И. В. Евсеев, поляк и католик Зброжек вновь не был назначен на высокую должность, несмотря на «отлично-усердную» службу. Видимо, «инородцам» губернское начальство все же не доверяло. На должность сургутского уездного исправника был назначен давний тобольский сослуживец Зброжека — Григорий Пирожников. В мае 1907 года Сургутский уездный исправник сообщил тобольскому губернатору, что поступило прошение его помощника Зброжека о разрешении четырехмесячного отпуска для лечения. В рапорте говорилось, что прошение «заслуживает уважения», так как Зброжек почти не пользовался отпусками.

После 1907 года отставной надворный советник Ричард Иванович Зброжек проживал с семьей в Тобольске, неподалеку от дома своего сургутского сослуживца А. А. Дунина-Горкавича. В отставке Зброжек подрабатывал делопроизводителем тобольского Сиротского суда — ему все еще нужно было растить младших детей.

Умер Ричард Зброжек 24 октября 1920 года. Похоронен на Завальном кладбище в городе Тобольске.

Прослужив в Сибири более 35 лет, Ричард Зброжек попросился в отставку «с мундиром» (с правом ношения мундира). По решению Департамента полиции ему была назначена усиленная пенсия в размере 550 рублей.