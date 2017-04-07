​Разбудившие тайгу

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения человека, именем которого в Сургутском районе названы населенный пункт, месторождение, нефтегазодобывающее управление. В честь Виктора Петровича Федорова, геофизика, одного из славной плеяды геологов, названа улица и в нашем городе.

Справка: Виктор Федоров родился в Москве 7 апреля 1912 года. В 1939 году окончил Московский геологоразведочный институт имени Серго Орджоникидзе. В дипломе значится, что выпускник вуза является горным инженером. До начала войны работал инженером в Государственном институте редких металлов. После демобилизации с 1945 года состоял в экспедиции Союзного центрального треста на руководящих должностях. Почетное звание лауреата Государственной премии Федорову было присвоено за участие в открытии газового месторождения в Ставропольском крае. В 1952 году геофизика Федорова, авторитет которого уже был прочным, перевели в Колпашевскую геофизическую экспедицию, а через восемь лет — в январе 1960 года — он прибыл в Сургут.

В начале 60-х годов Виктор Петрович Федоров был самым титулованным из всех геологоразведчиков Среднего Приобья — он уже тогда носил высокое звание. Это и понятно — время больших открытий в Западной Сибири только начиналось. Победные лавры, награды, почести еще нужно было заслужить.

Фарман Салманов, рассказывая о проблемах, тревожащих сейсморазведчиков, в ту пору писал: «И все же мы почувствовали себя гораздо уверенней, когда по рекомендации Владимира Владимировича Анисимова, главного геофизика Тюменского управления, к нам из Колпашево перевелся Виктор Петрович Федоров, единственный в то время лауреат Государственной премии СССР среди геологов Тюмени. Человеком он был уже немолодым, за плечами которого была и оборона Ленинграда в годы войны, и участие в открытии саратовского газа. Вместе с ним приехала жена Надежда Афанасьевна Ильина, интерпретатор сейсмических материалов. Виктор Петрович стал заместителем начальника экспедиции по геофизическим работам».

Для этой семьи, в которой воспитывались двое сыновей, возвели отдельный деревянный домик рядом со зданием экспедиции. Данный факт говорит о том, что должность главного геофизика была не только ответственной и почетной, но и уважаемой — немногим в самом начале 60-х годов прошлого века могли предоставить в Сургуте отдельное жилье, тем более что геологи в ту пору на сибирских просторах жили и в палатках, и в землянках, и на съемных квартирах.

Жители Сургута, тихое и размеренное существование которых изменилось с появлением геологов, с большим интересом следили за работой поисковиков. И Федоров нередко рассказывал в местной районной газете о делах геофизиков. Его выступления были своеобразными, носили сугубо деловой характер, выглядели суховато. Никаких лирических отступлений. Читатели вряд ли могли постичь глубину и сложность всей работы, которая выполнялась подчиненными Виктора Петровича. Но они, наверняка, понимали, что труд разведчиков поистине нелегок.

Федоров был, что называется, правой рукой Фармана Салманова. Они были разные: один взрывной, эмоциональный, другой спокойный, уравновешенный.

Словом, встретились лед и пламень, хотя, наверное, в душе Федорова тоже кипели страсти, просто он умел их прятать, не выставлять напоказ.

Результаты геофизических работ, которыми руководил Федоров, не могли не радовать. Он, как отмечают очевидцы, работал грамотно, без суеты, авральной спешки. Постоянно сам вылетал в отряды, проводил много времени в поле, внимательно изучал все материалы, которые кропотливо расшифровывали интерпретаторы. Авторитет Виктора Петровича в своей области знаний был непререкаем. И поэтому начальник сургутской экспедиции нередко выезжал с ним в командировки на самые ответственные совещания, где предстояло самоотверженно и честно отстаивать позицию, идущую вразрез с общепринятой. Салманов, например, горячо настаивал на увеличении объемов бурения в Сургутском районе, а его оппоненты считали эту затею экономически провальной, они полагали, что поиск нефти в Среднем Приобье — занятие малоперспективное, что усилия следует направить в другие регионы.

Виктор Петрович по возрасту был старше многих геологоразведчиков, а значит и опытнее их.

Из воспоминаний бывшего прораба буровзрывных работ Леонида Кайгородцева: «Я постоянно встречался с Виктором Петровичем по работе. Чаще это происходило летом, в остальное время мы находились в поле. Федоров не раз приезжал в Аганскую сейсмопартию, где я работал в 1961 году. Вего правилах была проверка готовности партий перед началом сезона. Происходило это обычно осенью. Провести главного геофизика было невозможно. Да никто и не пытался этого делать — уважали его все. Он вникал во все вопросы, делал замечания, если что-то было не в порядке. Дважды повторять ему не приходилось — недостатки тут же устранялись. В одно из таких посещений, когда дела были закончены и Федоров был удовлетворен результатом подготовительных работ, помню, он достал бутылку спирта, которую привез с собой, и таким образом мы отметили начало нового полевого сезона. Правда, всем досталось по капельке».

Из года в год возрастал объем сейсморазведочных исследований в Сургутском районе, увеличивалось количество отрядов. Все более сложными и ответственными становились задачи, которые решали Федоров и его соратники.

Благодаря результатам исследований геофизиков под руководством Федорова, было открыто немало месторождений нефти и газа в Среднем Приобье. В их числе Мегионское, Сургутское, Партсъездовское…

После разведки глубоким бурением они одни из первых дали промышленные притоки нефти.

«Мне совсем немного пришлось работать с Федоровым, но я навсегда запомнила его отношение к женщинам, — как-то в одну из наших встреч рассказывала бывший геолог Сургутской геологической экспедиции Людмила Евгеньевна Каденкова. — Он высоко ценил тот факт, что женщины-геологи и геофизики выбрали этот трудный мужской путь. Пожалуй, мне не пришлось встретить человека, более уважающего свою жену. О таком семейном счастье, которое было в семье Федоровых, можно было только мечтать».

Последняя запись в личной карточке Виктора Петровича Федорова, сохранившейся в архиве ОАО «Обьнефтегазгеология», сделана крупным размашистым почерком. В строке «Дата и причина увольнения» значится: «22/Х 65 отч. в связи со смертью».

Расшифровывается эта запись так: 22 октября 1965 года Виктора Петровича отчислили из штата в связи с его кончиной. Это известие, как вспоминают те, с кем работал Федоров, повергло всех в шок.

В середине сентября того памятного года Виктор Петрович вернулся из отпуска. Отдыхал он в Мацесте и вроде бы набрался сил, окреп, но вскоре почувствовал себя неважно. Врачи направили его в областную больницу, откуда он в Сургут уже не вернулся. Там, в Тюмени, и проводили в последний путь Виктора Петровича Федорова его друзья, коллеги, ученики.

Федоров проработал в Сургутской нефтеразведочной экспедиции всего пять лет, но след оставил яркий, заметный. Соратники считают Виктора Петровича человеком, вошедшим в плеяду наиболее одаренных, талантливых геофизиков России.

Кстати: Виктор Федоров — участник двух войн: советско-финской и Великой Отечественной. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг.».