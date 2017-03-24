​Наука побеждать

— Еще совсем недавно, — вещала радиостанция «Маяк» августовским воскресным днем 1964 года из Татарии, — считалось нормальным, когда на перемещение буровой вышки затрачивалось 30-40 дней, а теперь лучшие бригады выполняют эту сложную и трудную работу за несколько часов. Никите Сергеевичу рассказывают, что десять лет назад в среднем одна бригада сооружала за год семь буровых, а в прошлом году бригада Героя Социалистического Труда Александра Тимченко построила 102 установки.

Товарищ Хрущев направляется в бригаду Тимченко, которая в это время готовилась к передвижке буровой вышки на новое место.

Знатный мастер познакомил главу правительства со скоростными методами вышкостроения, когда буровая передвигается на новое место без обычного демонтажа. Вышка перевозится на хребтовых лафетах двумя-тремя блоками, в зависимости от конструкции.

— Покажите нам, как это делается, — просит Никита Сергеевич.

Александр Тимченко дает сигнал трактористам, и они одновременно трогают с места свои машины. Бригадир ловко дирижирует их движением. Огромная буровая плавно трогается, идет вниз по довольно крутому склону на новое место. Этот метод позволяет резко сократить затраты труда и средств на строительство буровых вышек.

— Замечательная работа, молодцы! Эти люди достойны всяческой похвалы, — заявляет Хрущев…»

А смог бы Тимченко, первый из вышкомонтажников страны получивший в 1959 году звание Героя Социалистического Труда, передвигать буровые установки без демонтажа в наших северных условиях, в бездорожье, в болотистой местности? Возможно, так думали сибирские нефтяники, сидя у приемников и слушая эфир.

Справка: Александр Григорьевич Тимченко избирался членом Центрального комитета профсоюза рабочих нефтегазохимической промышленности СССР, Тюменской области, Сургутского горкома партии. Является автором 12 рационализаторских предложений. Награжден орденами: Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени.

…В морозный февральский день 1965 года коллектив знатного вышкаря сделал первый шаг своей северной эпопеи, продлившейся для него почти 20 лет.

На первое плановое задание именитые монтажники вылетели в Усть-Балык на самолете Ан-2, где им предстояло построить три вышки. Справившись с поставленной задачей, бригада решила перебраться в Сургут.

Братья Иван и Александр Тимченко. Середина 50-х годов, г. Лениногорск

И 25 мая 1965 года 12 человек во главе с бригадиром Александром Григорьевичем Тимченко и начальником вышкомонтажного цеха Ильей Владимировичем Городковым была принята в контору разведочного бурения (КРБ-4).

Встречал их директор конторы ухой из царской рыбы. По-сибирски, с размахом, еще и потому, что со снабжением поначалу было не ахти как, и питались сургутяне и вновь прибывшие в основном дарами природы: лесной птицей, икрой и любой самой ценной рыбой. Под жилье им выделили пять вагончиков и дали пару дней отдохнуть, обустроиться. И на работу.

Необходимо было смонтировать буровую на Солкинской площади. Опять же, это сейчас Солка — практически пригород: минут 20 по хорошей дороге да на хорошей машине. В то лето туда было, как в песне, «только вертолетом можно долететь» или же добраться по воде.

И вахта у вышкомонтажников длилась всю рабочую неделю. С понедельника по пятницу — на буровой, выходные — дома.

— Это было очень тяжело, — говорит бывший звеньевой бригады Иван Григорьевич Тимченко, брат бригадира, — жили мы там поначалу в палатках, воду брали из озера и готовили на костре. А комаров тогда сколько было! Комары, мошка, овод давили просто. Технику туда доставить сложно было, потому и не хватало ее часто. Приходилось тяжести на себе таскать. Идешь через болото, по грязи, прешь на себе баллон с кислородом. Случалось, и тонули люди. Топи же кругом. Поэтому стали ходить по трое: двое несут, третий поддерживает и страхует, чтоб до места дошли…

Стоит отметить, что лето 1965 года в Сургуте и его окрестностях выдалось хоть и теплое, но дождливое, а в августе резко похолодало и еще до наступления календарной осени выпал первый снег. После чего все бывшие хотя бы относительно проезжими места стали непреодолимы.

Но как бы там ни было, вышкомонтажники справились со своей работой досрочно, и к концу лета красавица буровая БУ-75 уже высилась на берегу Оби на месте будущей скважины № 544 Солкинской площади.

О легендарной бригаде из Татарии заговорили на Севере.

Фантастика! Но реально!

Учитывая местные условия, по идее начальника «Главтюменьнефтегаза» Виктора Ивановича Муравленко, под буровые станки были подведены передвижные основания на железнодорожных платформах — тележках. Транспортное средство — платформа — служила одновременно крупным блоком — фундаментом. Появилась еще идея: передвигать буровые на воздушных подушках, что и было испытано. Однажды при перетаскивании вышки присутствовали нефтяники из Канады. Они дали оценку: «фантастика, но реальность». Изобретение запатентовано во Франции, США, Канаде, ФРГ и ГДР (на то время).

Тимченко хорошо понимал: от него, от его бригады зависит судьба нового метода

Вот как описывал это событие в очерке «Тот самый Тимченко» Анатолий Зубарев: «И вот наступил этот показательный для иностранных специалистов день. Четыре стосильных гусеничных трактора М-108, как потревоженные жуки, вертелись вокруг буровой. За каждой машиной волочился по снегу витой стальной хвостище. Вот молодой монтажник вцепился в «хвост», и рокочущее чудовище, вмиг присмирев, попятилось. Монтажник зацепил конец троса за крюк «лифта», и трактор поволок «лифт» к вышке.

Сердито пофыркивая и порыкивая, трактор стал подталкивать «лифт» к трубе, выпирающей из металлической опоры вышки. С виду неуклюжий и неповоротливый, кран КП-25 громадной клешней сграбастал и легко накренил вышку, и в тот же миг трактор ловко пододвинул «лифт» под ось-трубу. Звякнула защелка, вышка «обула» первый из трех гусеничных «лаптей», на которых ей предстояло протопать не одну сотню метров.

Проворный и верткий Тимченко секунды не стоял на месте, вьюном крутился меж машин, то и дело покрикивая:

— Давай-давай, давай, ребята!

Вот он вскарабкивается на приемный мост, сделал магический жест рукой, и, рявкнув, кран перенес клешню влево…

В каждый «лифт» цугом впряглись по два трактора. С красными флажками Тимченко обежал, ощупал взглядом буровую и заспешил прочь. К нему тотчас подскочил в новенькой голубой куртке канадец:

— Мистер Тимченко, как давно вы в этой профессии работаете?

— С пеленок.

— Верно, что вы имеете самую высокую награду правительства? За что получили?

— За труд…

Тимченко поднял над головой флажки, трактора заревели во всю мощь стосильных двигателей. Флажки описали огненную дугу — тракторы рванули с места, зазвенели струнами толстенные тросы, захрустели, заскрежетали гусеницами стронувшиеся «лифты». 40-метровая 114-тонная вышка, слегка качнувшись, по-лебединому величаво и гордо поплыла. На полати верхового тут же пристроилось малиновое солнышко, под его лучами ослепительно засверкали вращающиеся гусеницы, чуть порозовела снежная пыль, которая клубилась вокруг движущихся машин.

Когда Александр Григорьевич вел блоки, на его работу специально приезжали полюбоваться, так точны и виртуозны были его команды

Позади буровой на длиннющем тросе, будто пес на привязи, тащился еще один трактор. За ним катил порожний грузовик. Все тот же кран, выставив перед собой огромную клешню, готовый в любой момент что-то поддеть, придержать, замыкал грохочущий караван…

А впереди колонны, размахивая флажками, семенил Тимченко, то и дело поворачиваясь на ходу лицом к вышке. Шагающие подле вышкари довольно улыбались: все шло как надо. Не зря же в стране уже никто не может превзойти бригаду Героя Социалистического Труда по скорости и качеству монтажа буровых установок.

Канадцы, похлопав глазами, восхищенно поцокав языками, уехали…»

Герои Социалистического Труда. Буровые мастера Геннадий Левин и Анатолий Шакшин и бригадир вышкомонтажников Александр Тимченко (в центре)

Кстати Именно вышкомонтажники Тимченко построили на Западно-Сургутском и Усть-Балыкском месторождениях первые станки. Именно здесь начали внедрять крупноблочный метод монтажа при сооружении буровых установок БУ-80. Бригада впервые освоила строительство буровых установок на пневмодвигателях. Наибольшую известность бригаде вышкарей принес почин совместного с буровиками участия в работах при строительстве буровых (метод «Тимченко-Еремина»), который получил широкую прописку в Приобье.

Кто он, тот самый Тимченко?

Уроженец казачьей станицы Ильской Северского района Краснодарского края, Саша Тимченко получил начальное образование четыре класса и шестимесячное обучение в ремесленном училище. Ну, а потом его учила жизнь, и он у нее учился. Взрослели в те времена быстро, и возраст метрический отставал от житейского опыта и бытия человека, уже в 16-17 лет хлебнувшего полной мерой лихолетья.

Получивший ремесло и навыки плотника, в 1944 году паренек поступил на работу в трест «Грознефтеразведка». Своя копейка в кармане и существенная помощь отцу и мачехе.

Закалялся характер молодого казака, прибавлялся трудовой опыт. Так было до 1950 года. Впереди ждали новые горизонты и направление в Татарию.

Редкие минуты отдыха. Александр Григорьевич с сыном Сашей. 1960 г., Татария

По информации из книги «Герои Социалистического Труда Татарии»: «А. Г. Тимченко — один из пионеров освоения нефтяных месторождений Татарии. Он один из первых перешел в отстающую бригаду, одним из первых поднял свою бригаду на соревнование за звание бригады коммунистического труда, одним из первых двинулся в необжитые районы Сибири осваивать новый нефтяной район».

— Как он говаривал про себя: «Половину жизни своей с сигнальными флажками в руках я прошагал то лицом к вышке, то спиною к ней», управляя процессом перетаскивания на новую заданную точку, — рассказывает сноха Александра Григорьевича, Ирина Тимченко. — Так сложилась судьба Александра Григорьевича. Многим он дал путевку в жизнь. Его «благословение» дорогого стоило. Человека видел сразу. Не терпел временщиков и любителей «длинного рубля», не любил трусливых в служебных и человеческих проявлениях людей и говорил о таких: «заячьей крови много». В памяти людей он остался бессребреником, ветераном огромной армии сургутских нефтяников. Он был мужем и любящим отцом троих детей, семьянином. Любил лес, природу, был очень неприхотлив по отношению к себе и думал о себе в последнюю очередь. Не позволял себе ныть и жаловаться на свое здоровье, а только вечерами мог иногда вскользь бросить фразу: «спина «шору» дает» — в смысле перепоясывающей поясничной боли… Это был очень сильный духом человек, потрясающая личность.

Осталось в памяти и то, как прост он был в общении с людьми и скромен, и у буровой вышки по одежке, сходу, нельзя было определить, что это Герой…

Зимой такая же как у всех на нем была спецовка-«пониженка», как говаривали тогда, валенки «сорок последнего» размера, суконная черная шапка, а летом — спецовка и кирзовые сапоги. Никаких тебе логотипов и отличительных ранжирных знаков, так любимых в нынешние времена. И надо сказать, что награды свои, а их было немало, он надевал только в обязательно-необходимых случаях.

С тех пор прошли десятки лет и, с высоты 2017 года, на чей-то снисходительный взгляд теперь это не достижения вовсе, и все кажется наивным и архаикой, и бурение происходит по-другому, в ходу другие принципы, технологии и сплошная компьютеризация. Все это так. Но у каждого времени свои герои, символы и подвиги.

Ведь и полководец Александр Суворов одерживал победы 200 лет назад, располагая теми возможностями, тем оружием и оснащением, солдатской сноровкой, сообразительностью и смекалкой, которые были доступны в то время, а помнят об этом до сих пор. И разработанная им «Наука побеждать» действует до сих пор.

25 марта 2008 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь почетного нефтяника, Героя Социалистического Труда Александра Тимченко. Доска установлена на стене дома № 47 по улице Энтузиастов

Чем дальше уходит былое, тем четче представляется то удивительное время и тем объемнее становится личность Александра Григорьевича Тимченко, ведь, как сказал русский поэт Сергей Есенин, «большое видится на расстоянии». Столько событий, полезных дел и беззаветного труда вместила в себе его недолгая жизнь. Наверное, справедливо утверждение, что такие люди долго не живут, так как растрачивают себя полностью. Отдают себя людям и уходят, оставляя добрый след.

Свой земной путь Александр Григорьевич закончил 27 апреля 1984 года. В Сургуте живут его дочь Татьяна и четверо внуков, которые свято чтят память отца и деда.