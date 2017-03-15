​Рокецкий в Сургуте

«…Лузгин знал, насколько осторожен и недоверчив, даже подозрителен в своих контактах губернатор, слишком долго для фигуры такого масштаба ходивший на вторых ролях и наконец ставший первым. За последние два года он очень вырос как политик. Научился общаться с прессой и говорить с людьми на понятном им языке, прибавил юмора и задиристости. Но за внешним добродушием и эдакой показной хитроватостью маячил жесткий и умелый администратор, профессионал аппаратной игры, никому до конца не верящий и ничего на веру не принимающий», — так характеризует одного из ключевых персонажей романа «Слой» Леонида Рокецкого писатель Виктор Строгальщиков.

Первый губернатор Тюменской области, экс-сенатор Совета Федерации, помощник руководителя администрации президента РФ, президент национального союза энергосбережения. Но это будет потом.

А пока на дворе середина 60-х. Начало освоения крупнейшей нефтегазоносной провинции мира. Люди со всей страны приезжали на эту грандиозную стройку с разными целями и порывом: энтузиазмом, желанием выстроить свою профессиональную жизнь, заработать, наконец…

Кстати Леонид Рокецкий родился в селе Носов Подгаецкого района Тернопольской области в крестьянской семье, был старшим среди четырех братьев. В 1962 году был зачислен на вечерний факультет филиала Львовского политехнического института в городе Тернополе. Затем служил в армии, а в 1965 году стал студентом Львовского политехнического института. В 1966 году в составе студенческих отрядов Леонид попал в Сургут. После получения диплома по специальности инженер-электромеханик был приглашен в систему Миннефтегазстроя. Прошел путь от мастера до главного инженера треста «Сургутгазстрой». С 1982 года Леонид Рокецкий работал первым заместителем председателя, а с июня 1988 года — председателем Сургутского горисполкома. В Сургуте Леонид Юлианович жил и работал 24 года.

Студент

Июнь 1966 года. Студенты из Львовского политехнического института в составе строительных отрядов на тюменской земле оказались впервые. И вот здоровенный теплоход «М. Мусоргский» причаливает к речному вокзалу деревянного Сургута. Встречают спокойно, даже несколько настороженно. Ведь никто не знает, на что способны эти 300 загорелых, уверенных в себе парней — все после армии, с рабочими специальностями.

Леонид был в бригаде бетонщиков, с профессиональными навыками электрика и моториста.

В чистом поле натянули палатки — в них и жили. Сразу дали объемы работ, бетонный узел. Парни сами отремонтировали трактор, бетономешалку, и работа пошла. Начали строить первые каменные здания в Сургуте. Трудно представить, но это так — им доверили построить торговый центр, школу.

«Организация нашей жизни была достаточно суровая, сухой закон. Если кто-то позволял себе вольности, его немедленно исключали из отряда и отправляли обратно, — возвращается к событиям полувековой давности Леонид Юлианович. — Помню 66-67-й годы. Наряду с дисциплиной был высокий уровень демократии, командиров избирали на общем собрании, но и слушались потом. Получилось так, что уже к концу 66-го — завершению первого сезона — я был избран командиром вузовского отряда «Карпаты». Позже в штабах стало много преподавателей, других студентов, в том числе и командиры с комиссарами, за исключением мастеров и врачей.

В связи с общественной работой в Львовском политехническом институте, меня избрали комиссаром областного студотряда и командиром областного ССО, выезжающего в Тюмень. К трудовому сезону надо было готовиться весь год. И уже к 1968-69 году нас выезжало свыше тысячи человек».

На территории Сургута работали и другие студенческие отряды: из Харькова, Киева, Луганска, Тюмени. Поэтому Тюменский областной штаб создал зональные отряды, Рокецкого назначили командиром Сургутского зонального ССО.

В апреле 1967 года Леонида отправляют в Сургут заключать договор на работу ССО летом: «Весной распутица, самолеты не летают, почти неделю ждали рейса Ан-2 на Сургут. Но все обошлось, даже с вынужденной посадкой в Увате. Договоры заключили. Уже почувствовали свою силу, знали, как можем работать, думали о серьезных объектах. Ставили задачу найти за год инструмент, спецодежду, освоить технику безопасности. Собрали и привезли достаточно большую библиотеку в национальный поселок Угут и начали там строить школу-интернат и дома для учителей. На следующий год мы привезли проект памятника первым комсомольцам Сургута и поставили его на набережной».

Пять рублей — и ты супруг!

В тот же год Леонид решил жениться. Избранницей его стала коренная сургутянка Галина Коробова. А дело было так: в декабре 1968 года поехал Рокецкий с делегацией в Свердловск, куда прилетела и его будущая жена, с которой он познакомился еще во время работы в Сургуте. После конференции пригласил ее поехать во Львов. Показывал ей город, гуляли в парке, рядом как раз находился Дворец бракосочетания. Зашли. И жених уговорил служащую расписать их за целых пять рублей! По закону, жених и невеста должны были сначала написать заявление и прийти через месяц. Но Галине надо было уезжать обратно, работать, поэтому молодые не могли ждать.

«Мы нашли где-то праздничную одежду, сыграли свадьбу и проводил ее обратно в Сургут. А в августе 1969 года у нас родился сын Андрей», — рассказал Леонид Юлианович.

Когда Рокецкий оканчивал институт, у молодой семьи уже была однокомнатная квартира в деревянном доме в Сургуте. Но направление в Тюменскую область ему не давали, отправляли инженером на металлургический завод, так как практику он проходил на «Уралмаше». Пришлось обратиться в ЦК комсомола, и ему выдали направление в «Главтюменьнефтегаз».

«В 1970 году я приехал в Тюмень, — вспоминает юбиляр. — В это время начальник «Главтюменьнефтегаза» Виктор Иванович Муравленко собирал прибывших молодых специалистов. Я попал к нему на прием и поехал работать в Сургут в трест буровых работ инженером по новой технике. Электропривод буровой, которым я занимался, — достаточно современная техника, которая остается таковой, кстати, и до сих пор. Когда я приехал в Сургут, мне сказали, что в Нижневартовске есть электромагнитная муфта, которая лежит на складе, и ее необходимо запустить. Но как же я мог ехать в Нижневартовск, когда в Сургуте у меня была квартира, жена, сын, теща, тесть… Я был очень расстроен, но мне повезло встретить заместителя управляющего трестом «Сургутгазстрой» Михаила Александровича Чиркова, который меня знал еще как командира студенческого отряда. И он предложил мне перейти работать к ним в «Сургутгазстрой».

Строитель. От мастера до управляющего

Рокецкий работал на всех должностях в строительном тресте. Занимался инженерными сетями, отвечал за котельные, дороги. Был главным инженером, исполняющим обязанности управляющего, управляющим.

Там создали и испытательное управление. Ведь никто не знал, как строить в условиях Севера. Если сваи забивать, будут они держать или нет? А если они попадут в мерзлоту, оттают или нет?

Много чего мы испытывали. За такую работу Рокецкому вместе с группой других инженеров присвоили звание лауреата Государственной премии в области науки и техники.

«Были вещи просто героические, — рассказывал Леонид Юлианович. — Никогда не забуду этот случай. Дело было перед новым 1982 годом. У нас была большая проблема с водой в городе. Опуская все технические детали, скажу: нужно было врезаться в трубу, которая находилась под напором. Зима стояла суровая, 40 градусов мороза. Могли город заморозить. Мы выкопали котлован, оголили трубу, под напором подвели к ней новую и решили врезаться методом взрыва — так под напором врезают трубы в нефтепроводы. Все идет по плану: ночью фарами светят и врезают. И в этот момент нужно было быстро закрыть задвижку. Но что-то в ней застревает. И вода под напором хлещет: столб метров 15. Трагедия! Конец! Что делать?! Но никто из нас не знает, что делать. Мы все стоим вокруг этого фонтана, думаем, какие меры предпринять. Вдруг парень один раздевается до трусов и прыгает в эту ледяную воду! И ведь перекрыл! Мы его потом отогревали водкой, спиртом…

Хочу сказать, что люди в Сургуте были жесткие, но честные, справедливые. Мне это нравилось. Если ты специалист, умеешь работать, имеешь чувство достоинства, уверен в себе — тебя уважают. Если прихожу наниматься на работу — не заискиваю, не кланяюсь. Нужен вам — берите, нет — до свидания. Это отличало сибиряков. А не так: «может, подожду, может, возьмете, сю-сю-сю»… Знаешь, как говорят: чем больше слабых, тем больше сильных. Два берега одной реки.

Раньше ведь как было — все по углам. Геологи — в одном углу, нефтяники — в другом, железнодорожники — в третьем, и так далее. Так вот тогда, когда мы построили теплотрассу, она давала тепло и строителям, и газовикам, и нефтяникам. Общее какое-то хозяйство началось. Потом — дороги, которые надо было объединить. Они же были разные. Возьмем проспект Ленина. Я еще в тресте «Сургутгазстрой» работал, когда его строили. Или улица Дзержинского — это было не только нефтяное, но и городское хозяйство. Потом постепенно все объединялось. Мы когда-то считали по генплану, что нефтяники построят свой офис напротив «Детского мира». Вот эта площадка была — между улицей Бахилова и Дзержинского. Мы думали, что там должно быть что-то высотное такое — акцент в Сургуте. Там долгое время была стоянка машин, потом построили что-то похожее, но не нефтяники. Нефтяники все равно в своем углу, пошли в сторону Белого Яра. Но, тем не менее, вклад нефтяников в развитие Сургута был колоссальным.

Знаешь, Тюменская область строилась так: Нижневартовск помогали возводить строители Москвы, Ноябрьск — Украина, Нягань — Узбекистан, а Сургут мы строили сами. Гордились своими домами по ленинградскому проекту. Мы — патриоты: этот город наш, потому что мы приехали в него, изменив свою судьбу, и с первого кирпича возвели».

Исполком. Председатель

Как-то Леонид Юлианович обмолвился, что раньше непрестижно было работать в партийных органах, во власти: все же лучше считалось быть нефтяником и строителем. Не сразу, на третий раз он принял приглашение, и стал работать сначала первым заместителем, а потом — председателем Сургутского горисполкома. Задержался на восемь лет.

«Знаешь, когда я в исполкоме работал, разные периоды были. Вот был период конца 70-х, первой половины 80-х годов. Видимо, стране очень сильно нужна была нефть, и тогда Сургуту и Нижневартовску, другим пунктам была помощь в освоении новых месторождений. Вот как наступает зима, и все — желающие получить автомобиль сначала едут в Сургут, отсыпают Федоровку, делают другие дела. Еще как раз только Федоровка осваивалась. Кто в Нижневартовск едет — с Украины, из Москвы. Все так было шумно. Зависело не столько от местных ресурсов и местных руководителей, сколько от поставленной государственной задачи. Тогда новое поколение пришло. В Сургуте — Богданов. В Нижневартовске был Палий и так далее… Молодой Муравленко был. Они были воспитаны чисто государственными людьми. Знали поставленные задачи и их выполняли. Большое внимание уделяли бурению и разбуриванию новых месторождений по добыче нефти. Они были настоящие нефтяники. Не бизнесмены, а производственники. И у них все получалось. Шло большое строительство и городов, и промышленных баз, заводов, можно сказать. Потому как что ни база, то целый завод. Освоение новых технологий, наклонного бурения, повышение добычи нефти и так далее. Они были уважаемые, получали награды.

В 90-х, на мой взгляд, потерялась какая-то теплота, внимание. Мне так казалось. Этим рублем глотку готовы перегрызть...

Будучи председателем, каждый вторник — в день личных вопросов — Рокецкий принимал не меньше 25 человек. И примерно 90 процентов — по жилью. В городе было полно балков, в них люди жили десятилетиями. Помню, мой отец постоянно поднимал тему о сносе этого ветхого временного жилья. Даже порой стыдился, что в богатейшем городе существует такая унизительная для людей проблема.

«Так мы балки по тысяче штук сносили. И все мне это нравилось. Помню, как я вталкивал в квартиру по две семьи. Но все равно не балок был. Нельзя же так. Нужно было давно снести все это. Денег много. А двухэтажные дома — не балки что ли? Ну что вы держите этот хлам?

Я думаю — почему за один год не снести все эти двухэтажки? Где «Снежинка» магазин, знаешь? Это исторический центр. Нужно так и оставить его. С Дворцом культуры. Новые люди новые идеи лучше видят. Может, действительно, у молодежи больше возможности в архитектуре, в деньгах. У нас же все было запланировано. Иначе нельзя было, не имели права. Любое изменение должны были согласовывать с советом министров. Но, тем не менее, я горжусь своим городом. Когда я приехал, здесь было 10 тысяч жителей, а когда уезжал — почти 300. Это за 20 лет построить город на 300 тысяч жителей! Не у каждого в судьбе такое может быть. Не я один. Это — мои коллеги и друзья. Это была бурная жизнь, счастливая жизнь, где создана семья, родились дети. Я получил признание граждан. Спасибо вам за все. Помните историю нашего Сургута».

4 апреля 1990 года Леонид Юлианович Рокецкий избран председателем Сургутского совета народных депутатов. Но в этой должности он работал лишь 36 суток. 11 мая 1990 года его избрали председателем исполкома Тюменского областного совета народных депутатов, 12 января 1997 года — губернатором Тюменской области.

Гордился, что сибиряк

«Я гордился, что сибиряк, что жена — сибирячка, что дети — сибиряки.

Потом мы стали «крутыми», когда нефть дороже стала, когда мы не сибиряками стали, а югорчанами. Это и в Сургуте, и по всей области. Тогда уже все забыли, откуда наши корни. Я считаю, это не совсем правильно. Мы привыкли, что мы сибиряки. А потом что-то начали стесняться этого слова. Ведь Югра — это не только берега Оби. Но это дело такое, это амбиции Филипенко.

Я до сих пор это не понимаю. Одно дело — люди приезжие, им как будто все равно. Почему все дрожат от слова «Сибирь» — то ли от холода, то ли от страха, то ли от силы. Сейчас все расколото. Я мечтаю, что когда-нибудь все восстановится, и мы опять станем сибиряками», — такими словами юбиляра, ныне живущего в Москве, закончилась наша двухчасовая беседа по телефону.

Справка «НГ» Леонид Рокецкий награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за большой вклад в социально-экономическое развитие северных регионов России и активную законотворческую деятельность; «Дружбы народов» — за большой вклад в реализацию экономических реформ и активную работу по укреплению российской государственности. В 1994 году Леонид Юлианович получил Государственную премию России. В свое время занимался реформой местного самоуправления, сельского хозяйства, проблемой единства области — сложносоставного субъекта Федерации, в который входят независимые северные округа (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий).