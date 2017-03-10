Наш генерал

9 марта на 87-ом году жизни скончался генерал-майор юстиции Семен Дмитриевич Малюгин.

Испокон веков жили в деревне Малюгино Вагайского района на Тюменщине крестьяне Малюгины. И дед Семена Дмитриевича, Александр Алексеевич, оттуда, и отец, Дмитрий Александрович, там же родился.

И хотя достаток в доме был не бог весть, какой (все, что выращивали, за долгую сибирскую зиму съедали), кому-то из деревенского начальства показалось, что чересчур богато живут Малюгины.

Какие события последовали вслед за этим, догадаться нетрудно, если сказать, что шел тогда 1929 год. Малюгиных раскулачили и повезли из Сибири — в Сибирь, в Сургутский район. Чтобы жизнь для спецпереселенцев не казалась раем, их подолгу на одном месте не держали. В конце концов, оказались Малюгины в хантыйском поселении Юрты Сарантеевы Сургутского района. Именно в этом крошечном населенном пункте 5 августа 1930 года и суждено было появиться на свет Семену.

Со следующим и последним поселением Малюгиных у их сына Семена связаны уже вполне четкие, сформировавшиеся воспоминания. Это была деревня Высокий Мыс.

Жизнь понемногу стала налаживаться, колхоз «Новый мир» постепенно набирал силу, слыл одним из передовых хозяйств в районе. Сеня пошел в первый класс. Но началась война. Один за другим уходили на фронт мужчины. В 1942 году призвали и Дмитрия Александровича Малюгина. Жить стало куда труднее, тем более что семья к тому времени приросла еще одним сыном — Николаем.

На плечи матери, Анфисы Платоновны, легла двойная нагрузка. Но она, не покладая рук, трудилась в колхозе.

— Детство, начиная с самого раннего, прошло в труде, — вспоминал Семен Дмитриевич, — это закалило и характер, и волю, и здоровье.

Положительное влияние и пример оказал дед. Совершенно неграмотный, не умевший даже расписаться, он был, тем не менее, человеком высоконравственным.

Пострадавший, как и многие тысячи других таких же крестьян в годы сталинских репрессий, он злости на Советскую власть не держал и против нее детей и внуков никогда не настраивал. С малолетства поучал нас: «Работай на себя и на общество честно, не кури, не пей, в карты не играй, нож в кармане не носи».

Вскоре, после праздника Великой Победы вернулся домой отец, с ранениями, после контузии, с фронтовыми наградами.

В 1946 году семья Малюгиных переехала в Сургут. Бедно и голодно тогда жилось всем. Хлеба — и того не хватало, его выдавали по карточкам.

Далее Семена ожидала рабочая, точнее говоря, шахтерская закалка. По достижении 18-летнего возраста Сургутский райвоенкомат призвал его, как и других ребят этого возраста, на учебу в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО).

Работать молодого специалиста отправили на шахту в Кузбассе, затем вновь отправили учиться. Сначала на курсы мастеров производственного обучения, а затем в Кемеровский индустриальный техникум. Молодой человек уже готовился всецело посвятить себя профессии шахтера. Но этим планам не суждено было осуществиться. В 1951 году Семен Малюгин был призван на действительную срочную службу. Его направили на Тихоокеанский флот в часть морской пехоты.

Командование не могло не обратить внимания на положительного во всех отношениях воина. Через полгода службы его направляют на учебу во флотский экипаж.

Там Семен Дмитриевич получает свое первое офицерское звание — младший лейтенант — и направляется в органы военной юстиции. Работал на следственных и прокурорских должностях, в военных прокуратурах гарнизона, корпуса, армии. Ему посчастливилось участвовать в становлении и развитии ракетных войск стратегического назначения. Служил на ракетном военном полигоне в северо-западной части Астраханской области, деревне Красный Яр. Впоследствии работал в центральном аппарате Главной военной прокуратуры, был военным прокурором Среднеазиатского военного округа и группы войск в Германии. Сотрудничал и был лично знаком с такими легендарными военачальниками, какДмитрий Язов(маршал представлял Малюгина к генеральскому званию),Сергей Руденко,Артем Горный,Михаил Зайцев.

—Приходилось уделять много внимания обучению и воспитанию офицеров. Наверное, совсем неслучайно четверо подчиненных мне прокуроров впоследствии стали генералами — военными прокурорами округов: Туркестанского —Анатолий Шатохин, Одесского — Владимир Клочков, Забайкальского —Василий Мельничук, Уральского — Валерий Нагибин, — отмечал ветеран.

За долгие годы службы на юридическом поприще через руки Семена Дмитриевича прошли тысячи уголовных дел, точнее — через его душу и сердце прошли тысячи непростых судеб. Но, как признается Малюгин самому себе,

никогда не было у него цели, желания наказать обвиняемого как можно строже, «на всю катушку».

Пытался до конца разобраться во всех обстоятельствах, выяснить, что привело человека к правонарушению, толкнуло его на такой шаг. Причины случившегося искал не только в самом оступившемся, но и в той среде, в которой данный человек рос, воспитывался.

Военный прокурор боролся и за тех, кто уже оказался по ту сторону колючей проволоки. Бывая в дисциплинарных батальонах, выступал перед осужденными, с отдельными нередко беседовал наедине. Может быть, в такие минуты и открывались души людей, нарушивших закон и получивших за это наказание.

Как военный прокурор, он вел не только следствия и обвинял в судах лиц, совершивших преступления, но и принимал участие в реабилитации невинно осужденных в довоенные годы и в годы войны и возвращении им наград. Как об очень ответственной работе вспоминает Семен Дмитриевич о своем участии в реабилитации сталинских репрессий 30-40-х и начала 50-х годов на Дальнем Востоке, среди которых были люди самых различных специальностей и национальностей — русские, китайцы, корейцы…

Ратный труд Семена Дмитриевича по достоинству отмечен государственными наградами. Его парадный мундир украшают орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, более десяти советских и пять иностранных медалей. Генералу Малюгину присвоено почетное звание заслуженного юриста Германской Демократической Республики.

После долгих 35 лет службы, исколесив почти всю страну, генерал возвратился домой в Сургут. А ведь мог бы выбрать и более престижный город, и местность с климатом помягче, была такая возможность.

— Здесь моя родина, здесь, как говорится, и мой последний причал. А куда ехать? — говорил старожил. — Зачем ехать?

Здесь все ему дорого и понятно. Семен Дмитриевич многие годы принимал активное участие в работе городского совета ветеранов, был членом правления Фонда Победы и общества «Старожилы Сургута», активно участвовал в общественной жизни города и в воспитании молодежи.

Можно смело сказать, что сургутяне вправе гордиться своим земляком, а честная безупречная служба генерала Малюгина в рядах вооруженных сил является достойным подражания примером для юношей и девушек, которые пожелают пойти в военные училища.

Имя Семена Дмитриевича останется навсегда в сердцах сургутян. Светлая память.