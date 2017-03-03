​След на земле

3 марта исполнилось бы 75 лет председателю сургутского городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Геннадию Пономареву.

В Сургут Геннадий приехал в 1967 году из Березово. Имеющего опыт работы в комсомоле, Пономарева утверждают заведующим орготделом горкома ВЛКСМ, а через пару лет избирают вторым секретарем. Анализируя работу, он приходит к выводу, что необходимо расширить идеологический актив. Припомнилось, что в Березово его ряды пополнили ветеранами войны, труда, которых объединили в районный совет. Идея образования городского общества участников Великой Отечественной и великих строек пришлась по душе секретарям Сургутского горкома КПСС.

В бытность Геннадия Федотовича Пономарева было пять Всесоюзных ударных комсомольских строек: сооружение Сургутской ГРЭС, железной дороги Тюмень-Сургут, ЛЭП, газо-и нефтепроводов, обустройство нефтяных месторождений района. Молодежь обычно обращалась в горком комсомола, где могли всегда помочь с жильем и трудоустройством.

В общей сложности в аппарате Сургутского горкома ВЛКСМ Геннадий Федотович проработал восемь с половиной лет. Затем его направляют секретарем парткома в Сургутский объединенный авиаотряд.

Возглавляющего Городской совет ветеранов, его трудно было застать не только на работе, но и по телефону. Не сидел на месте председатель. Никогда. Мероприятия городского масштаба, работа среди студенческой молодежи, поздравления юбиляров с вручением скромной суммы в качестве подарка, организация похорон и проводы в последний путь…

Откуда он брал силы? Пожалуй, с тех самых времен, когда еще в далекой юности написал заявление: «Прошу принять меня…».

Геннадий Пономарев награжден орденом «Знак Почета», знаком «За заслуги перед городом Сургутом», другими медалями и знаками, грамотами и благодарностями.

Кстати 27 мая 2010 года на отчетно-перевыборном собрании Геннадий Пономарев был избран повторно еще на пять лет, так как со слов главы города Сургута, альтернативы Пономареву не было. А уже в июне 2010 года его не стало.

Справка 10 декабря 2016 года в Сургуте была торжественно открыта мемориальная доска памяти председателя совета ветеранов Геннадия Пономарева. Памятный знак размещен на здании средней общеобразовательной школы № 22, которая носит имя Геннадия Федотовича