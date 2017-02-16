​Валерий Санин: «Глаза боятся – руки делают»

С Валерием Саниным – художественным руководителем оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», заслуженным работником культуры, музыкантом, педагогом, счастливым отцом и дедом, мы встретились в преддверии празднования сразу двух громких юбилеев — 70-летия со дня его рождения и 50-летия творческой деятельности.

По словам Валерия Санина, он привык существовать согласно простому, еще народным фольклором определенному правилу «Глаза боятся — руки делают».

В его жизни этот принцип срабатывал железно. Так было и, когда в 1971 году он вместе с будущей женой Лидией перебрался из относительно «благоустроенной» Тюмени в Сургут, бывший тогда обычным рабочим поселком. И когда, оказавшись единственным в городе преподавателем по классу духовых инструментов, организовал свой первый небольшой оркестр — детский духовой при музыкальной школе №2 имени. Г. Кукуевицкого (где Валерий Андриянович работает и поныне).И когда практически с нуля создавал профессиональный концертный оркестр (тот самый «Сургут Экспресс-Бэнд»), что, к слову, по тем временам в Сургуте считалось совершенно и бесповоротно невозможным. Впрочем, по порядку.

«Самодеятельный духовой оркестр существовал в Сургуте при городском Доме культуры еще с 1964 года, — вспоминает Валерий Андриянович. — Его организатором и первым руководителем был бывший военный музыкант, баритонист Виктор Максимович Вьюшков. Состоял коллектив поначалу из вышедших на пенсию духовиков и военных музыкантов, а позже, когда руководство принял на себя другой музыкант — Илья Леонтьевич Вайсберг, из подростков 12-17 лет. Сам я туда не стремился, моя цель была создать свой оркестр — детский, чем я и занимался, помимо основной работы в школе и руководства вокально-инструментальным ансамблем «Славяне». Но, тем не менее, меня приглашали на выступления, поскольку я играл на гобое — очень редком инструменте».

Все изменилось в конце 1978 года, когда из Сургута уехал Илья Вайсберг.

Оркестр остался без руководителя, аккурат в преддверии большого всесоюзного конкурса духовых оркестров, который проходил летом 1979 года на ВДНХ в Москве. Тут-то и вспомнили о Санине.

«Ситуация была аховая. Помню, Софья Васильевна Липявко, заведующая отделом культуры, позвала меня к себе, сказала: «Ты педагог, ты духовик — тебе и карты в руки…» Так что я в качестве дирижера поехал с ребятами в Москву, — рассказывает юбиляр. — Мы тогда неплохо выступили на ВДНХ и даже привезли серебряную медаль.Но дальше — сложнее. Ребята в оркестре молодые. Часть разъехались после окончания школы — поступать, другие ушли с осенним призывом. В какой-то момент оказалось, что в оркестре практически никого не осталось. В итоге Софья Васильевна опять вызывает меня к себе и говорит: «Ну что, оркестр нужно как-то возрождать, у тебя опыт, у тебя в школе уже есть небольшой коллектив. Одним словом — дерзай!» Дала мне папочку-скоросшиватель — вот, говорит, передаю тебе дела оркестра. Я открыл ту папочку, а там: какая-то статья из газеты и пара листов — список бывшего состава оркестра… Вот с этого по сути и начался «Сургут Экспресс-Бэнд».

По признанию Санина, он понимал, что работа предстоит сумасшедшая. Первое и главное — отсутствие кадров. В музыкальной школе у него на примете было подходящих человек 15-17, не больше. Но ведь это городской оркестр — не школьный, он должен обслуживать все мероприятия, ездить на покосы, на стройки и т.д. Сегодня, вспоминая те уже поистине исторические для музыкального Сургута события, Валерий Андриянович констатирует: «Это, конечно, был очень тяжелый период. И основная нагрузка легла на детей».

Кстати, тогда-то оркестр и стал предприятием почти семейным.

В архиве Саниных и сегодня хранится фотография оркестра 80-х годов, где почти сплошь дети и подростки, включая и дочерей Санина — Елену и Татьяну (последней там всего лет 12). И все, как смеется юбиляр, «под ружье» — с дудками, барабанами и всем прочим. Там же и супруга Лидия Николаевна, и сам Валерий Санин, который «на чем нужно, на том и играл». И вот в этом, потихоньку подрастающем составе (плюс приходившие время от времени музыканты их других городских коллективов — тогда уже были оркестры в ДК «Строитель», в «Энергетике»), оркестр не просто долгое время существовал, но и ездил на конкурсы, на правительственные концерты в Ханты-Мансийск и даже становился лауреатом всесоюзных и всероссийских фестивалей. Ну, и конечно, являлся обязательным участником всех знаковых мероприятий в Сургуте — от открытия нового здания вокзала и отправки военных в Чечню до митингов, демонстраций, крупных и мелких праздников… В год могло выходить до 80 мероприятий.

«На тот момент понимание о духовом оркестре было весьма приземленное — марш сыграть, вальс, поиграть где-то в парке, делегацию встретить…Складывалось мнение, что духовой оркестр нужен исключительно для обслуживания городских мероприятий, — говорит Валерий Санин. — Я же хотел сделать оркестр профессиональным концертным, с другим репертуаром — эстрада, джаз и т.д. — то есть настоящий биг-бэнд. И тогда я связался с профессором Саратовской консерватории, заведующим кафедрой духовых инструментов Анатолием Селяниным — у них на базе филармонии уже был создан такой концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд». И когда я ему сказал, что хочу сделать нечто подобное у нас в городе, он сразу же спросил: «А имеется ли у вас консерватория? Опера? Музкомедия?» Ничего подобного в Сургуте не было, как нет сегодня. Тогда он сказал, что это просто невозможно».

Вот тут-то и сыграло свою роль то самое «глаза боятся…». И началась работа. Кадров катастрофически не хватало. Чтобы создать бэнд необходимо человек 40-50 музыкантов — расширенная группа тромбонов, саксофонов, флейты, гобои, фаготы, кларнеты и т.д... И, конечно, профессиональные музыканты. А в оркестре на тот момент было в лучшем случае один-два человека с высшим музыкальным образованием.

Доходило до того, что музыкантов, в основном баянистов, приходилось переучивать на духовые инструменты.

«Помню такой случай. Был у меня в оркестре один музыкант — Володя Шевалдин, он и сейчас в Сургуте. Так вот, он учился по классу баяна, а я его посадил на тубу, и какое-то время он в оркестре играл на тубе. Встретил его после армии, спрашиваю, как дела. Так он, оказывается, служил в Москве в Образцово-показательном духовом оркестре комендатуры Московского Кремля — встречал иностранные делегации. То есть, научили, пригодилось», — смеется Валерий Андриянович.

Сегодня все иначе: основная масса музыкантов в «Сургут Экспресс-Бэнде» — это либо люди с высшим образованием, либо те, кто это образование на данный момент получают. С другой стороны, еще остались музыканты из первого состава 1979 года, люди, которые проработали более 20-30 лет — такие, как Виктор Михелев (труба), Андрей Халтурин (труба), Александр Лыжник (труба), Игорь Шохов (саксофон), Евгений Самойлов (туба). Впрочем, «солидный» возраст и самого коллектива (в 2014 году «Сургут Экспресс-Бэнду» исполнилось 50 лет), и некоторых его участников ни умаляет ни энтузиазма, ни тяги к экспериментам. Да и новое, столь экспрессивное название оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд» (кстати, авторство принадлежит самому Санину) не могло не повлиять на судьбу коллектива.

Сегодня «Экспресс-Бэнд» — это своего рода музыкальное «лицо» города.

Праздники, фестивали, юбилеи — без оркестра никуда. Известен оркестр и за рубежом — трижды в 2005, 2007 и 2012 годах он выступал на Днях русской культуры в Каннах (Франция), сотрудничал с президентом Европейской и международной гильдий трубачей, профессором Бэнгтом Эклундом, профессором, генерал-лейтенантом, главным военным дирижёром России Виктором Афанасьевым, дирижёрами и профессорами Стефаном Шеннетом (Канада), Мэри Энн Крэйг (США), Димитрисом Кафирисом (Греция), Бобом Кейсом (США) и другими именитыми музыкантами и дирижерами.

Немалый вклад в развитие оркестра внес еще один известный в Сургуте музыкант — композитор, талантливый аранжировщик и дирижер Владимир Аврамко. В конце 1990-х оркестром дирижировал Юрий Евсеев (на данный момент художественный руководитель Сургутской филармонии). А с начала «нулевых» — Татьяна Санина. И кажется, что именно благодаря ей — яркой, артистичной, уверенной в себе — выступления коллектива стали еще более драйвовыми и эпатажными…

«Я руководил оркестром с 1979 года, и в какой-то момент меня все чаще стали посещать мысли — а что дальше. Кто будет следующим? Как не растерять все, чего добились? — признается юбиляр. — Дочери к тому времени заканчивали Саратовскую консерваторию. Я сразу ставил себе задачу, что детям надо давать образование лучше, нежели оно есть у тебя самого — такая у нас была установка. Они пробовали свои силы на многих инструментах. Татьяна начинала на кларнете, потом у нас ушел ударник, я посадил ее на ударные. Плюс они обе учились по классу фортепиано у мамы в нашей же музыкальной школе №2. Ну а раз папа духовик — играли еще и на духовых инструментах. В 1995 году поступили в Саратовскую государственную консерваторию. После чего Елена какое-то время играла в оркестре на саксофоне. Татьяна же начала пробовать себя в качестве дирижера еще когда училась в Саратове. Я ей давал посильные произведения, и она дирижировала оркестром. Так что после окончания консерватории она два года стажировалась, как дирижер, а уже с 2000-х годов стала сначала вторым, а потом и главным дирижером в оркестре».

Сегодня, по словам гордого отца и учителя, основную нагрузку, как дирижер, несет на себе именно Татьяна Санина. Сам же Валерий Андриянович, как и полагается художественному руководителю, занимается организационной деятельностью, составляет новые программы и так далее. В общем, работы хватает всем.

На данный момент «Сургут-Экспресс бэнд» выдает по шесть новых программ в год,

что очень много. И это не считая филармонических уроков, корпоративных праздников и прочих значимых событий. Плюс коллектив все так же участвует в городских праздниках, в любую погоду играя на площади, ибо праздник без духового оркестра просто невозможен. И при этом Санины не забывают и о перспективах на будущее.

«Сегодня мы стараемся как можно больше разнообразить свои программы. Пытаемся экспериментировать в плане режиссуры концертов, что-то изменять, вводить новые элементы. К примеру сейчас, в филармонии появился новый танцевальный коллектив «Калинка», и мы уже начали потихоньку подтягивать ребят в плане танцевальных номеров… Поскольку, на мой взгляд, лучший концерт, от которого радостно на душе – это когда есть и музыка, и песни, и танцы».

Именно такое радостное действо ожидает всех поклонников оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд» 26 февраля в 17:00. Участие в Юбилейном концерте Валерия Санина «Виват, маэстро!» примут ансамбль «Дефиле-Бэнд», ансамбль танца «Калинка», ансамбль народной песни «Отрада». И конечно, весь вечер на сцене концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» под управлением заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры Татьяны Саниной.