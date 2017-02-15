​Завещал… память

26 января в структурном подразделении сургутского краеведческого музея «Купеческая усадьба. Дом купца Г. С. Клепикова» в рамках проекта «Люди нашего города» состоялась встреча, посвященная 95-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка Флегонта Яковлевича Показаньева. Почтить память участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Сургута, краеведа и общественного деятеля пришли сургутяне, лично знакомые с Показаньевым.

Место встречи организаторы выбрали неслучайно. На территории нынешней усадьбы находилась «красная школа», в которой располагался один из первых в округе краеведческий музей, созданный Показаньевым в 1963 году. А еще раньше, будучи мальчишкой, он в этой школе учился и закончил ее в 1941 году.

В марте 1942 года Флегонт Показаньев был призван в Красную Армию. Участник освобождения Донбасса, Северной Таврии, Крыма, Литвы, дважды раненый и награжденный медалями и орденами, в августе 1944 года он был направлен на учебу в Челябинское танковое училище. После его окончания, с декабря 1945 года, служил в частях Забайкальского военного округа на должности командира танкового взвода, командира танковой роты, помощника начальника штаба и начальника штаба танкового батальона.

В 1948 году Флегонт на пароходе встретил свою единственную любовь по имени Лилия. Она возвращалась из Новосибирска, где училась, домой, в Сургут, а он ехал повидаться с родителями, которые жили тогда в селе Банном. Вскоре он снова уехал. Переписывались год, а потом поженились, и офицер увез молодую красивую жену в Забайкалье, где проходил службу.

В 1950 году Флегонт Яковлевич с отличием окончил дивизионную партийную школу, после — курсы усовершенствования офицерского состава Забайкальского военного округа. Был агитатором, политинформатором, лектором, пропагандистом, секретарем партийной организации роты, членом партийного бюро батальона.

После увольнения в запас, имея за спиной 70 поощрений командования за успехи в боевой и политической подготовке, Показаньев приехал на свою малую родину и устроился преподавателем физкультуры и военного дела в Сургутскую среднюю школу № 1, которую когда-то окончил.

«Под руководством Флегонта Яковлевича в 1958 году я занимался военным делом, тогда он преподавал в «красной школе», — рассказал на встрече Геннадий Иванович Кашин. — Я учился в девятом классе. После службы в армии, по рекомендации первого секретаря Бахилова, я стал работать в райкоме. И опять мы с Флегонтом Яковлевичем встретились — он работал в отделе пропаганды. Прямой, ответственный человек, прямо в глаза мог сказать правду даже первому секретарю. За это его многие недолюбливали. Он много выступал в школах, ездил со своими лекциями по району. Мы, как деревенские, оба любили и рыбалку, и охоту. Возил меня по своим «банновским» местам».

Геннадий Иванович рассказал случай, как однажды в первых числах мая они попали в ледовую преграду, и только благодаря показаньевской выдержке и находчивости выбрались из леденящего плена.

«Вспоминается мне август 1988 года, когда я приехала в Сургут и познакомилась с Флегонтом Яковлевичем Показаньевым, — рассказала директор сургутского краеведческого музея Марина Юрьевна Селянина. — В силу своей профессиональной деятельности, мы часто спорили с ним по поводу Барсовой горы. Он все кому-то писал, ему все было надо, все уточнял. Я всегда его стеснялась. И все-таки мы много сделали, много чего нашли. Думаю, Флегонт Яковлевич был бы рад, что сохранилась Купеческая усадьба, работает краеведческий музей…»

В заключение своего выступления Марина Юрьевна вручила благодарственное письмо Виктору Николаевичу Тетюцкому — брату Лилии Николаевны Показаньевой — за пополнение архива фотографий в фонде музея.

Своими воспоминаниями поделились коренная сургутянка, выпускница «красной школы» Людмила Ефимовна Пачганова, почетный гражданин Сургутского района Иван Егорович Коровин, зав. краеведческим отделом городской библиотеки им. А. С. Пушкина Галина Николаевна Библая и другие.

Не положено: «Сургут — не прифронтовой город»

Флегонт Показаньев — инициатор ветеранского движения и открытия памятника воинам-сургутянам (ныне — Мемориал Славы), создатель городской редакции радиовещания и инициатор открытия отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Он установил имена более тысячи сургутян, погибших в годы Великой Отечественной войны и в борьбе за установление Советской власти в Сургутском уезде, а также незаконно репрессированных во времена культа Сталина. А еще у него была мечта — создать музей боевой и трудовой славы сургутян.

Еще в начале 60-х годов прошлого столетия Показаньев начал колоссальную работу для увековечения памяти погибших сургутян. К 1994 году он разработал положение о музее боевой и трудовой славы, определил его цели и задачи. В него входили такие пункты, как сохранение памяти о сургутянах, мобилизованных на Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, погибших и пропавших без вести на поле боя, умерших от ран и болезни в госпиталях и в фашистском плену; сохранение памяти о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; военно-патриотическое воспитание молодежи на боевых и трудовых традициях старшего поколения и т. д.

Поддержку его инициатива тогда не получила, отказ обосновали словами, что Сургут — не прифронтовой город. Сотни экспонатов, собранных ветеранами, были переданы в хранилища городского краеведческого музея.

Но военные реликвии, воспоминания вдов умерших фронтовиков и фотографии не переставали поступать в ветеранскую организацию. И тогда в 1995 году у Показаньева возникла идея: создать свой музей «Памяти и славы сургутян», чтобы каждый ветеран мог оставить память о себе.

Флегонт Яковлевич писал: «Плоды своих многолетних трудов я посвятил Сургуту, не требуя ничего взамен. Не в деньгах и наградах радость — в исполненном долге, в признании военных заслуг земляков».

В марте 1996 года Показаньева не стало…

И все же. Накануне 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — 20 апреля 2000 года — открылся Зал боевой и трудовой славы сургутян. Это стало возможным благодаря содействию Анатолия Евгеньевича Лошакова, директора негосударственного пенсионного фонда энергетиков, и настойчивости участника войны Андрея Николаевича Сибирцева. Зал располагался в культурно-досуговом центре энергетиков по улице Энгельса, 11, и был открыт для всех желающих. 21 ноября 2011 года постановлением президиума городского совета ветеранов ему присвоен статус музея боевой и трудовой славы сургутян имени Ф. Я. Показаньева. В день открытия Петр Яковлевич Лаврешин передал в дар колбу с нефтью из первой скважины Федоровского месторождения.

Первым директором активно работал Владимир Иванович Малиманов, инженер-строитель, который, выйдя на пенсию, не мог усидеть дома. Это он заказывал планшеты, поддерживал связь с руководителями предприятий, писал обращения в СМИ, к населению, к ветеранам, так как был убежден, что только ветераны, живые свидетели, могут рассказать правду о войне.

Шли годы, фонды пополнялись. Экспонаты приобретались у частных лиц, организаций, собирались в результате подворного обхода.

После Малиманова музеем руководила Зоя Михайловна Долгушева. Увлеченный, ответственный человек, она рьяно взялась за это дело — жизнь музея кипела. Систематически проводились экскурсии, викторины, продолжалась работа по сбору материалов. Немалый вклад в работу музея внесла Людмила Ивановна Кайдалова, которая заступила на пост руководителя в первой половине 2000-х годов.

В 2011 году музей был передан школе № 32.

Кстати Флегонт Показаньев установил: за годы Великой Отечественной войны из Сургутского района мобилизовано и призвано 2 615 граждан разных возрастов, 1 065 из них погибли.