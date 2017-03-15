​Парень, рождённый для Сургута

Первый назначенный глава администрации Сургута, первый избранный мэр и первый избранный глава города. И это все о нем, об Александре Сидорове, который такое первенство удерживал два десятка лет.

9 апреля 1990 года. «…Наконец-то сессия завершила работу. Сегодня избрали председателей Комитета народного контроля и исполкома горсовета. Председателем горисполкома избран Александр Леонидович Сидоров. Это сургутский парень, здесь он вырос и живет с 1952 года. Он вырос словно специально для родного города. Пусть работает на здоровье. Александр Леонидович Сидоров — председатель горисполкома. Успехов ему и городу желаю, плодотворная работа должна сплотить их, сотрудников горисполкома, на добрые дела. А дел в городе великое множество…» — это цитата из дневниковых записей сургутского журналиста Ивана Захарова.

Впервые Александр Леонидович присягнул своему городу в то время, когда назревал кризис в стране.

В 1953 году семья Сидоровых вместе с годовалым сыном Сашей переехали из Самарово (ныне Ханты-Мансийск) в Сургут. Отец, Леонид Григорьевич, работал на катере, потом много лет в леспромхозе. Катер Леонида Сидорова плавал в основном по малым рекам — Ляме, Агану, Югану, Горной, Посолу, Куль-Егану. Речники трудились, не считаясь со временем. Надо было всегда спешить. Опоздаешь — уйдет вода и «зеленое золото», как тогда называли лес, останется гнить на плотбищах. Но такого в леспромхозе почти не случалось.

Какой была жизнь поселкового парнишки? Обычной. Провожал и встречал отца, заботился о младшем брате Викторе, помогал матери, гонял на пустыре футбольный мяч с такими же пацанами. Учился в первой средней школе. Очень любил читать — порой, книгу не выпускал из рук даже на перемене (мы учились в одной школе).

А еще Саша мечтал стать капитаном. Нет, не дальнего плавания, а как отец — бороздить ширь реки на катере.

Да и предполагал ли 13-летний Саша Сидоров, когда в 1965 году поселок Сургут стал городом, что буквально через 25 лет встанет за штурвал большого лайнера с 280-тысячным населением, верно и уверенно будет вести его на протяжении более 20 лет? Вряд ли.

После школы решил стать строителем. Все ощутимее проявлялись те глобальные изменения, что начали происходить в Приобье. Поступил в Тюменский инженерно-строительный институт. Став молодым инженером, вернулся после учебы домой. Куда же еще?

Сургут Сашиного детства был, в сущности, крепким сибирским селом. Красивое место с красивым лесом. Когда сюда пришла могучая техника и стала интенсивно вырубаться тайга, он, как и многие мальчишки, был сначала очарован мощностью индустрии. И лишь потом возникли сомнения по поводу этих слишком бурных и лихих перемен. Город как таковой превратился в некое подсобное хозяйство, функционирующее и растущее во имя добычи нефти.

Александру Сидорову же представлялось, что его родной город Сургут должен стать местом, где человеку будет уютно и комфортно. «Ведь здесь люди рождаются, женятся, хотят быть счастливыми, — говорил в одном из интервью Александр Леонидович. — Может, именно с этим подспудным чувством несогласия и начинал работать главой администрации. А до этого прошел все инженерные строительные ступеньки, был заместителем председателя горисполкома».

Сидоров с символическим ключом от города

Сургут к тому времени — началу 90-х годов — уже неправильно было называть «молодым» городом. Ведь у тех первопроходцев, кто приехал сюда в 60-е осваивать наши места, выросли и стали взрослыми дети. Для последних сложившийся образ стал нормой, хотя их отцы и матери поначалу, где-то в глубине души, жили на Севере с чувством временности. Не в этом ли ключ к пониманию того, почему некоторые сургутяне, мягко говоря, небрежно относятся к природе и к городу в целом? Без трепетного хозяйского чувства.

А знаете, что более всего убеждало Александра Леонидовича в том, что тот или иной человек перестал ощущать себя временщиком в Сургуте? Когда люди с Большой земли стали привозить сюда на постоянное место жительства своих стареньких родителей…

«Я не идеализирую Сургут, хорошо видя и его слабые пока стороны. Но это мой город. Рожденный на сломе исторических эпох, он создан для созидательной миссии. И этим мне, как никакой другой, близок и дорог, — его признание 20-летней давности актуально и сейчас. — Что, собственно, оправдывает желание человека закрепиться в том или ином месте? Надежность существования. В Сургуте она есть. Потому что есть работа, есть выдаваемая без задержки зарплата. Город отличается относительной безопасностью, удобством и комфортностью».

Александр Леонидович считает себя в меру честолюбивым человеком. В меру — потому что не бросался на любую предложенную ему должность лишь из-за того, что она была выше текущей. Такие предложения, безусловно, были. Когда на его отказы говорили, что надо, дескать, расти, он отвечал, что можно расти вместе с городом. Что он и делал. К своему строительному образованию добавил юридическое, помогающее лучше чувствовать сегодняшнюю обстановку — а вернее, прогнозировать ситуацию. А затем окончил аспирантуру, став кандидатом экономических наук.

Права народная присказка: где родился, там и пригодился. И состоялся — как личность, как человек, в крепких руках которого два десятка лет пульсировала жизнь большого города. Заслужил такое искреннее уважение земляков, какое дается единицам. Уважение и со стороны обычных людей, и нефтегазовых генералов, и региональной власти.

Его уважают за знания, огромный опыт, честность, энергичность, отзывчивость к людям. И за то, что остается всегда самим собой, без оглядки на изменчивые обстоятельства.

А еще мне припомнился случай. В конце 90-х — начале 2000-х приехала в очередной отпуск в Сургут к родителям. Пошли с отцом прогуляться по городу, и видим у газетного киоска в микрорайоне Строителей стоит Александр Леонидович, что-то выбирает. Мы подошли, поговорили о делах житейских, о хлебе насущном, как говорится. И когда разошлись, отец мне сказал: «Вот такой наш мэр — ходит по городу запросто, свободно, потому что бояться ему нечего и не стыдно людям смотреть в глаза».

Кстати 27 октября 1996 года Александр Леонидович избран мэром города Сургута. На общегородских выборах за него проголосовало более 90 процентов избирателей. 27 февраля 2002 года решением думы города представлен к званию «Почетный гражданин города Сургута», а в 1995 году удостоен престижного российского ордена Почета. Но главная его награда — это признательность и уважение земляков.