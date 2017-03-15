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​Парень, рождённый для Сургута

Чем Александр Сидоров заслужил уважение земляков

Первый назначенный глава администрации Сургута, первый избранный мэр и первый избранный глава города. И это все о нем, об Александре Сидорове, который такое первенство удерживал два десятка лет.

9 апреля 1990 года. «…Наконец-то сессия завершила работу. Сегодня избрали председателей Комитета народного контроля и исполкома горсовета. Председателем горисполкома избран Александр Леонидович Сидоров. Это сургутский парень, здесь он вырос и живет с 1952 года. Он вырос словно специально для родного города. Пусть работает на здоровье. Александр Леонидович Сидоров — председатель горисполкома. Успехов ему и городу желаю, плодотворная работа должна сплотить их, сотрудников горисполкома, на добрые дела. А дел в городе великое множество…» — это цитата из дневниковых записей сургутского журналиста Ивана Захарова.

Впервые Александр Леонидович присягнул своему городу в то время, когда назревал кризис в стране.

В 1953 году семья Сидоровых вместе с годовалым сыном Сашей переехали из Самарово (ныне Ханты-Мансийск) в Сургут. Отец, Леонид Григорьевич, работал на катере, потом много лет в леспромхозе. Катер Леонида Сидорова плавал в основном по малым рекам — Ляме, Агану, Югану, Горной, Посолу, Куль-Егану. Речники трудились, не считаясь со временем. Надо было всегда спешить. Опоздаешь — уйдет вода и «зеленое золото», как тогда называли лес, останется гнить на плотбищах. Но такого в леспромхозе почти не случалось.

Какой была жизнь поселкового парнишки? Обычной. Провожал и встречал отца, заботился о младшем брате Викторе, помогал матери, гонял на пустыре футбольный мяч с такими же пацанами. Учился в первой средней школе. Очень любил читать — порой, книгу не выпускал из рук даже на перемене (мы учились в одной школе).

А еще Саша мечтал стать капитаном. Нет, не дальнего плавания, а как отец — бороздить ширь реки на катере.

Да и предполагал ли 13-летний Саша Сидоров, когда в 1965 году поселок Сургут стал городом, что буквально через 25 лет встанет за штурвал большого лайнера с 280-тысячным населением, верно и уверенно будет вести его на протяжении более 20 лет? Вряд ли.

После школы решил стать строителем. Все ощутимее проявлялись те глобальные изменения, что начали происходить в Приобье. Поступил в Тюменский инженерно-строительный институт. Став молодым инженером, вернулся после учебы домой. Куда же еще?

Сургут Сашиного детства был, в сущности, крепким сибирским селом. Красивое место с красивым лесом. Когда сюда пришла могучая техника и стала интенсивно вырубаться тайга, он, как и многие мальчишки, был сначала очарован мощностью индустрии. И лишь потом возникли сомнения по поводу этих слишком бурных и лихих перемен. Город как таковой превратился в некое подсобное хозяйство, функционирующее и растущее во имя добычи нефти.

Александру Сидорову же представлялось, что его родной город Сургут должен стать местом, где человеку будет уютно и комфортно. «Ведь здесь люди рождаются, женятся, хотят быть счастливыми, — говорил в одном из интервью Александр Леонидович. — Может, именно с этим подспудным чувством несогласия и начинал работать главой администрации. А до этого прошел все инженерные строительные ступеньки, был заместителем председателя горисполкома».

Сидоров с символическим ключом от города

Сургут к тому времени — началу 90-х годов — уже неправильно было называть «молодым» городом. Ведь у тех первопроходцев, кто приехал сюда в 60-е осваивать наши места, выросли и стали взрослыми дети. Для последних сложившийся образ стал нормой, хотя их отцы и матери поначалу, где-то в глубине души, жили на Севере с чувством временности. Не в этом ли ключ к пониманию того, почему некоторые сургутяне, мягко говоря, небрежно относятся к природе и к городу в целом? Без трепетного хозяйского чувства.

А знаете, что более всего убеждало Александра Леонидовича в том, что тот или иной человек перестал ощущать себя временщиком в Сургуте? Когда люди с Большой земли стали привозить сюда на постоянное место жительства своих стареньких родителей…

«Я не идеализирую Сургут, хорошо видя и его слабые пока стороны. Но это мой город. Рожденный на сломе исторических эпох, он создан для созидательной миссии. И этим мне, как никакой другой, близок и дорог, — его признание 20-летней давности актуально и сейчас. — Что, собственно, оправдывает желание человека закрепиться в том или ином месте? Надежность существования. В Сургуте она есть. Потому что есть работа, есть выдаваемая без задержки зарплата. Город отличается относительной безопасностью, удобством и комфортностью».

Александр Леонидович считает себя в меру честолюбивым человеком. В меру — потому что не бросался на любую предложенную ему должность лишь из-за того, что она была выше текущей. Такие предложения, безусловно, были. Когда на его отказы говорили, что надо, дескать, расти, он отвечал, что можно расти вместе с городом. Что он и делал. К своему строительному образованию добавил юридическое, помогающее лучше чувствовать сегодняшнюю обстановку — а вернее, прогнозировать ситуацию. А затем окончил аспирантуру, став кандидатом экономических наук.

Права народная присказка: где родился, там и пригодился. И состоялся — как личность, как человек, в крепких руках которого два десятка лет пульсировала жизнь большого города. Заслужил такое искреннее уважение земляков, какое дается единицам. Уважение и со стороны обычных людей, и нефтегазовых генералов, и региональной власти.

Его уважают за знания, огромный опыт, честность, энергичность, отзывчивость к людям. И за то, что остается всегда самим собой, без оглядки на изменчивые обстоятельства.

А еще мне припомнился случай. В конце 90-х — начале 2000-х приехала в очередной отпуск в Сургут к родителям. Пошли с отцом прогуляться по городу, и видим у газетного киоска в микрорайоне Строителей стоит Александр Леонидович, что-то выбирает. Мы подошли, поговорили о делах житейских, о хлебе насущном, как говорится. И когда разошлись, отец мне сказал: «Вот такой наш мэр — ходит по городу запросто, свободно, потому что бояться ему нечего и не стыдно людям смотреть в глаза».

Кстати 27 октября 1996 года Александр Леонидович избран мэром города Сургута. На общегородских выборах за него проголосовало более 90 процентов избирателей. 27 февраля 2002 года решением думы города представлен к званию «Почетный гражданин города Сургута», а в 1995 году удостоен престижного российского ордена Почета. Но главная его награда — это признательность и уважение земляков.


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22 августа 2016 в 13:01, просмотров: 2464, комментариев: 22


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Комментарии:
pobeda6699666
не нравится
22 августа 2016 в 13:49
В 97-м году впервые встретилась с Александром Леонидовичем как уже с главой Сургута. Помню, речь шла о помощи одной женщине-инвалиду, которая лет 5 не могла решить проблему. Обошлись без визита к тогдашнему губернатору, все решил Сидоров в течении 4-х дней. Всю кучу проблем одного простого, забытого человека! Спасибо от меня и от З.С.Чановой!
orancat
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22 августа 2016 в 13:56
Про случай со встречей на улице могу подтвердить. Сам не раз встречал Александра Леонидовича, что называется одного и без охраны. А если глава города не прячется от людей, то значит ему нечего бояться и он готов ответить за свои дела открыто. Только сейчас подумалось - а ведь уже 20 лет прошло...
nk-surgut@mail.ru
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22 августа 2016 в 22:49
За те деньги, которые прошли через Сургут во времена Сидорова можно было каждому убогому, которые ему сейчас дифирамбы поют, по коттеджу построить.
А в Сургуте до сих пор чиновники «героически» решают проблемы ветхова жилья.
gizn3
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23 августа 2016 в 01:09
А.С. вывел через ЖКХ как коммерческую прибыль 1 млрд муниципальных денег. СИА-пресс, как и другие СМИ, много писал об этом деле.
альберт леонов
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23 августа 2016 в 08:46
Не пойму, как бы без Леонидыча жили последние годы?!
Куда не кинь все он... если не он то кто?!
Вобщем забыли все старое, будем жить по новому....
Назад к застою...
orancat
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23 августа 2016 в 10:55
Понятно, что сейчас найдкутся те, кто готов с радостью вылить ведро ранее накопленных помоев. А что ж тогда Сургут не выходил на площади и не требовал отставки? Уж коли так все было плохо, то что ж молчали тогда? Стоило Александру Леонидовичу начать свою кампанию, как тут же всколыхнулось болото, воспоминания оживились. Человек, я говорю в данном случае про жителей Сургута, ищет там, где лучше. И если горожане в те года не уезжали в массовом порядке на Большую землю, значит для этого были весьма и весьма резонные поводы и условия для жизни. В этом кстати и заслуга Сидорова, как человека, возглавлявшего Сургут. Более того, в город приезжали на ПМЖ с других мест. И живут по сей день, не посыпая голову пеплом и не ворча на АЛС.
gizn3
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23 августа 2016 в 10:58
Вернуться в безнаказанные коррупционные схемы - голубая мечта муниципальных чиновников от 90-х и тех махинаторов, которые за ними стоят.
orancat
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23 августа 2016 в 11:10
А вообще, говорить, будучи в полном плену у убеждения "раз начальник, значит вор!" - дело неблагодарное и не благородное. Прежде чем осуждать человека, говорили китайцы, проведите хотя бы один день в его обуви. Я мог бы понять суждения тутошних читателей, если бы был уверен, что они в те года стояли плечом к плечу с Сидоровым и наравне с ним решали массу вопросов, которые ставились со всех уровней. Если посмотреть так вам просто нужно медали выдавать "За выживание в Сургуте" и молоко пожизненно за вредность. Я к счастью не обладаю духолвными практиками и не могу прочесть мысли чиновников, но думаю, что вновь пройти 90-е годы не хочется никому. В том числе и самому Александру Леонидовичу
gizn3
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23 августа 2016 в 11:28
Чтобы вынудить мэра уйти в отставку не нужны многотысячные митинги. Достаточно возбуждения прокуратурой "дела", т.е. полит. решения наверху, и денег на проплату антирекламы в СМИ. Так, как получилось с Поповым. Если мэр рыпается, то затаскают по допросам. Если реагирует "правильно", то получит тёплое место типа Защитника прав человека или Председателя глав местных самоуправлений. И интересы людей, в отличие от интересов "распорядителей бюджета", для такого мэра стоят на последнем месте. Он "в команде".
gizn3 orancat
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23 августа 2016 в 11:44
За большинством сидоровских назначенцев тянутся нехорошие коррупционные истории, также как за ним самим. Наверное, есть в этом его вина, что при его правлении не появилось достаточно честных достойных политиков, его конкурентов. Так, что сейчас приходится доставать из нафталина его самого, как незаменимого "специалиста" по бюджетному отмыванию.
gizn3 nk-surgut@mail.ru
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23 августа 2016 в 12:55
По коттеджу и построили. В Сургуте, в Подмосковье и в Испании. Правда, не все.
Для тех, кто подзабыл: бюджет Сургута в 90-х был третьим после Москвы и Санкт-Петербурга. Золотое время.
Сколько тогда разговоров было о строительстве ледового дворца спорта. А реально построить его смогли только тогда, когда федеральная власть отняла у "местных" нефтяные налоги.
Саша Алексеев
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23 августа 2016 в 15:22
Определённо, люди, которым в жизни лично помог бывший мэр и глава, будут крайне рады снова видеть его во власти. Но, как правило, круг таких людей состоит из друзей и родственников, что касается прочих смертных, то никто из моих, например, знакомых никогда сидоровских благодеяний не упоминал, зато вором его называли в моём присутствии многие и многократно.
Я сейчас никого не пытаюсь обвинять, просто констатирую, чтоб слегка уравновесить неуемный пафос этой лирической статьи.
крокодил
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23 августа 2016 в 16:54
Знали бы люди, сколько квартир у его замов в Сургуте, Москве и Питере... сколько домов на побережье.. и каких!!
Кирилл крокодил
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24 августа 2016 в 10:08
и сколько же? все мы знаем, что политика далеко не бессеребренники, но вот уж кто-кто, а Сидоров всю жизнь в Югре живет: и родился, и учился, и женился. И что-то замков его я в Сургуте не видел.
крокодил
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24 августа 2016 в 10:14
У замов.. у замов
Кирилл крокодил
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24 августа 2016 в 10:32
про замов ничего сказать не могу, но сейчас у Сидорова неплохая команда, видно, что держатся особняком и Хохряков и Комарова. Этим почему-то верю. Определился уже с тем за кого на выборах голосовать. Буду искать фамилии Западновой, Макаренко, Сидорова.
Лис
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24 августа 2016 в 11:04
Я вот еще несколько лет назад выступала в поддержку молодых в политике и управлении, а сейчас понимаю, что есть такая штука как опыт, жизненный в том числе и участие в истории города и страны, а не просто изучение ее по учебникам, которые переписывают каждые пять лет. Почему-то возвращение в большую политику старой гвардии вызывает оптимизм.
nk-surgut@mail.ru
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24 августа 2016 в 18:24
Старая гвардия воров чиновников, это как велосипедисты, - остановился, упал, в тюрьму. Вот они и не слазят с велосипедов, двигаются до упора.
Кухарка крокодил
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25 августа 2016 в 06:34
Огласите весь список, пожалуйста. Публика ждет, затаив дыхание...
Швондер Кухарка
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25 августа 2016 в 10:19
Список висит на предвыборных баннерах - крууупными буквами и с фото)))
сэнсей
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25 августа 2016 в 22:07
А родителей с Большой Земли начали привозить в Сургут в основном ветеранов ВОВ,чтобы получить за счет их квартиру.Сестра отца хотела привезти с матерью на что он наотрез отказался- приехал посмотрел и сказал НЕТ,зарабатывайте сами у меня дом хозяйство в Горьковской обл Родина!!!
Человек Железный
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Сегодня в 18:14
"«Особое мнение» с депутатом Госдумы Александром Сидоровым. 4 февраля в прямом эфире siapress.ru мы разговаривали с депутатом Государственной думы Александром Сидоровым."

http://www.siapress.ru/conference/64912

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Мнения

​Парень, рождённый для Сургута

​Парень, рождённый для Сургута
А знаете, что более всего убеждало Александра Леонидовича в том, что тот или иной человек перестал ощущать себя временщиком в Сургуте? Когда люди с Большой земли стали привозить сюда на постоянное место жительства своих стареньких родителей…
Людмила Захарова 22 августа 2016 в 13:01
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