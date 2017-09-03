Чей помидор круче?

26 августа на территории ИКЦ «Старый Сургут» прошел ежегодный праздник «Урожай года». Более 50 участников демонстрировали на конкурсе плоды своей садово-огородной работы.

По информации историко-культурного центра, в качестве гостей в прошедшую субботу мероприятие посетили более трех тысяч сургутян и гостей города. Возле палаток-экспозиций выстраивались целые очереди из желающих приобрести себе экологичные, вкусные овощи, фрукты, ягоды и продукты их переработки.

Не меньше внимания привлекла и домашняя живность, которую участники привезли на праздник: пони, коза, куры, гуси, индюк и другие представители фауны.

Но, пожалуй, главное в этом августовском празднике — уникальная возможность для людей с общими интересами пообщаться друг с другом, поделиться дачными секретами и опытом.

Мероприятие посетил глава города Вадим Шувалов, осмотрел экспозиции каждого из участников, пообщался с садоводами.

Главное действие уже по традиции разворачивалось на сцене, где, чередуясь с выступлениями творческих коллективов города, проходил конкурс среди участников выставки. Определить победителя было сложно — все дачники подготовились к «Урожаю года — 2017», приложив максимум усилий и фантазии.

Главный приз мероприятия из рук главы города получил Александр Онопа. Сургутянин во второй раз участвует в выставке, а до этого порядка десяти лет был зрителем: «Готовиться к конкурсу начал за месяц, а о концепции экспозиции стал думать уже на следующий день после прош­логоднего мероприятия, когда я занял второе место в номинации «Урожай года». Такие праздники — отличный способ пообщаться с другими дачниками. В этот раз, например, увидел у одной участницы несколько сортов томатов, которые теперь хочу вырастить у себя на участке», — рассказал «НГ» Александр.

справка: Победители «Урожай года — 2017»: «Гран-при» — Александр Онопа; «УДачный кадр», «ЧерДачная история», «Главное, чтобы костюмчик сидел» — пункт по работе с населением № 9; «В гостях у сказки» — МБДОУ № 22 «Сказка»; «Овощная фантазия» — Ольга Фоминых; «Квартирная утилизация — дачная импровизация» — Марина Николаева; «Цветочная симфония» — Любовь Маренина; «Зверье мое» — Анастасия Прокопченко; «Урожай года» — Николай Рацой; «Приз зрительских симпатий» -— пункт по работе с населением № 28.