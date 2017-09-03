Осенняя посадка деревьев и кустарников имеет массу преимуществ перед весенней. Так, например, именно в сентябре вы сможете оценить урожай, который соберете в будущем, так как многие продавцы могут наглядно продемонстрировать вам плоды, собранные с реализуемого сорта. Еще одним плюсом является тот факт, что осенние саженцы успевают до зимы нарастить молодые корешки, и весной тронутся в рост на три недели раньше весенних. Также посадка деревьев и кустов в сентябре даст возможность отдохнуть от их регулярной поливки, так как почва уже увлажнена из-за увеличившегося количества осадков.

Естественно, есть и определенные риски. Пожалуй, самый главный из них — саженцу предстоит пережить зиму, которая в наших краях бывает достаточно суровой. Однако если соблюсти ряд правил, посадка молодых деревьев и кустов будет простой и эффективной.

Места надо знать

Давно известно, что плодовые деревья и кустарники лучше растут на южной стороне участка, в местах с плодородной почвой и без близкого залегания грунтовых вод.

Помните, не следует сажать деревья рядом с забором, коммуникациями или какой-либо постройкой — вырастая, они могут повредить их своими корнями и ветками. Оптимальное расстояние — два метра.

Посадке — время

Сроки посадки саженцев варьируются в зависимости от климатических условий конкретного региона. Ориентиром тут может служить следующее правило — деревце должно успеть нарастить объем корневой массы до наступления заморозков — для этого в запасе у растения должно быть не менее трех-четырех недель. Также стоит перед посадкой учесть вид и породу саженца: у косточковых растений новые корешки отрастают позже, чем у семечковых.

Осмотр с пристрастием

Соблюдение всех вышеперечисленных правил не поможет, если сам саженец был выбран неправильно.

Молодые деревца или кусты должны быть здоровыми, вызревшими, с равномерно развитой кроной и выраженными скелетными ветками без повреждений.

Самым оптимальным возрастом для пересадки являются первые год-два-три. В северных условиях лучше приобретать районированные сорта плодовых деревьев, более адаптированные к нашему климату.

Если вы покупаете деревце с открытой корневой системой, то вам нужно осмотреть корни: они должны быть хорошо развитыми (длиной не менее 30 см), без признаков гнили и корневого рака (утолщений), а на срезе иметь белый цвет.

Если саженцы продаются в контейнерах или поли­этиленовых мешках (закрытая корневая система), то судить об их здоровье придется по наземной части: на коре у деревца не должно быть отслоений, вспучиваний, трещин, а листья не должны быть вялыми или сморщенными. Хорошо, если крона саженца имеет не менее трех-четырех здоровых ветвей, равномерно размещенных в разные стороны, и обязательно прямой ведущий побег.

Прямо в лунку

Выбрав место под посадку, выройте яму глубиной на пять-семь санитмеров больше корневой системы и в полтора-два раза шире. Стоит отметить, что лунка должна быть такой, чтобы корневая шейка (место, где заканчивается ствол и начинаются непосредственно корни) оставалась примерно на пять сантиметров над землей (учитывая, что почва даст усадку).

Внутрь ямки, если почва неплодородная, нужно поместить верхний слой земли, смешанный с удобрением ­либо обычным древесным пеплом, следом залить внутрь не меньше ведра воды. Затем в лунку устанавливают деревце, аккуратно расправляя корни, послойно присыпая сухим грунтом. Не забудьте вбить рядом кол, чтобы он поддерживал молодой саженец.

Не секрет

Есть еще несколько полезных советов, которые помогут дачнику успешно посадить саженцы. Так, дерево лучше примется, если сохранить его первоначальную ориентацию относительно сторон света. Определить их несложно по цвету коры участка ствола от корневой шейки до первых ветвей: более темный, коричневатый — на южной стороне, и светлый, зеленоватый — на северной.

Если саженец не сразу будет высажен в землю, позаботьтесь о его корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой и снаружи, и внутри пучка, а затем упакуйте.