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​Бревно к бревну

Фото 62sruba.ru
Фото 62sruba.ru

Мы продолжаем знакомить читателей с нюансами процесса выбора сруба для бани.

Тип бревна

Бревна для срубов бывают струганными или оцилинрованными (со спиленным внешним слоем под необходимый диаметр).

Для бани эксперты советуют выбирать струганные бревна — те, у которых вручную стесан камбий (слой, что сразу под корой). Оцилиндрованные же срубы, несмотря на свой «идеальный» внешний вид, имеют определенные недостатки. Во-первых, трещины в такой древесине появляются раньше и большего размера. Во-вторых, при такой обработке скрыты показатели качества ствола дерева, заметные на внешнем слое. Плюс, оцилиндровка делает древесину более уязвимой, бревно скорее гниет и разрушается. К тому же такой «идеальный» сруб потребует большего расхода пропитки.

Плюсы бревна, прошедшего оцилиндровочный станок, — скорость и простота возведения стен, красивый внешний вид бани, не требующий дополнительной обшивки.

Брус или бревно

Есть определенные моменты, в которых бревно уступает брусу. Например, оно менее технологично, поэтому стройка идет труднее и медленнее. Планировку в бане придется подогнать под длину используемых в срубе бревен, а из-за специфики боковых стыков хуже сохраняется тепло в помещении.

Естественно, и у бруса есть «слабые места». Так, благодаря обработке он лишен естественной защиты в виде заболони, поэтому может растрескиваться в хаотичном порядке. А если материал уже пропитан всеми необходимыми защитными средствами, то его цена, естественно, увеличивается.

Усадка сруба

При покупке сруба стоит помнить, что в свежесрубленном состоянии древесина содержит большое количество воды, которая со временем испаряется и приводит к короблению, растрескиванию и усушке. Поэтому конструкции из бревен лучше дать «отстояться» десять месяцев, а вот из бруса — не обязательно.


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27 августа в 14:13, просмотров: 1421, комментариев: 0


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