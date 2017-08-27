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​Не только в чулки

Фото Foto-sada.ru
Фото Foto-sada.ru

Чеснок — один из популярнейших овощных культур, выращиваемых огородниками у себя на грядках. Но опытные дачники знают, что самое сложное — сохранить головки растения после сбора на длительное время. Ведь часто уже через месяц вместо плотных и сочных долек хозяйки обнаруживают под шелухой вялые, полусухие или проросшие зубчики.

Чтобы чеснок дольше хранился, его нужно вовремя собрать. Делается это в тот момент, когда растение стало укладывать начинающую желтеть зелень. Именно тогда необходимо прекратить полив культуры на две недели (соответственно, если на улице пройдет дождь, то срок увеличивается на то же количество дней). Затем чеснок вытягивают из земли вместе с ботвой. Определить готовность овоща несложно — если шелуха на нем шелестит и легко отстает, значит он готов к хранению. Если луковица сырая, рыхлая — она еще не созрела.

Поврежденные или испорченные насекомыми головки следует отложить отдельно и употреблять в пищу в первую очередь или утилизировать.

Последний этап подготовки перед хранением — просушка. Сушить овощ нужно вместе с ботвой, тогда все питательные и полезные свойства полностью насытят его дольки. В солнечную погоду чеснок выносят под навес на весь день, повторяя процедуру до пяти раз.

Способы хранения чеснока есть двух видов — теплый и холодный. При первом температура в помещении не должна превышать +200 градусов, а влажность воздуха быть не более 50-70 процентов.

При холодном хранении температура не должна быть ниже +2 и не более +40 градусов, с повышенным уровнем влажности 70-90 процентов. Лучшее место при таком способе — холодильник.

При любом варианте сохранения рекомендуется периодически просматривать и перебирать луковицы, чтобы вовремя убирать подпорченные и гнилые.

Нельзя держать чеснок на свету, а также в плотно закрытых полиэтиленовых пакетах.


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27 августа в 11:34, просмотров: 1411, комментариев: 0


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