​Не парься

Выбор сруба для бани — только с виду легкая задача. На самом деле в этом вопросе существует масса нюансов, которые могут заставить растеряться неподготовленного покупателя.

Чтобы выбрать качественный сруб, который будет служить верой и правдой долгие годы, необходимо учесть следующие моменты.

Время заготовки

Лучшие срубы (и не только для бани) делаются из деревьев, спиленных в зимнее время, когда они находятся в спячке без сокодвижения. Благодаря этому древесина получается сухая и прочная. Летом лес сырой, поэтому бревна при высыхании будут трескаться.

Стоит отметить, что если вы покупаете сруб осенью, то, скорее всего, лес был летним, так как деревья чаще всего валят под заказ — его хранение слишком дорого обходится. Считатется, что лучшее время для покупки сруба — это зима, время с ноября по март.

Место «рождения»

Немаловажен и тот факт, где росли деревья, используемые для сруба. Если это было сухое место или возвышенность, или участок с песчаной почвой, то древесина будет более плотная и крепкая. Если лес рос в низине или на заболоченной местности, то бревна получатся более «водянистыми» и рыхлыми.

Из какого теста?

Допустимые к использованию породы древесины и параметры строительных материалов из нее прописаны в госстандартах. Бани могут быть возведены из сосновых, еловых, пихтовых и лиственничных бревен (1 и 2 сорта), средняя толщина — 14-24 см, длина — 3-6,5 м. Традиционно на баню идут смолистые, мягкие, теплые породы — сосна и ель. При этом лучше, если один или два нижних венца будут выполнены из лиственницы (она более твердая, плотная и прочная). Стоит отметить, что баню из кедра строить нельзя — при нагревании дерево выделяет опасные для здоровья вещества. Долговечность ели и сосны одинаковы.

Несмотря на то, что лиственница тверже, чем другие хвойные, и огнестойкость вдвое больше чем у сосны, для бани ее лучше не использовать. Во-первых, такой сруб обойдется дороже (лиственница тяжела в обработке). Во-вторых, стены будут холоднее и тяжелее. В-третьих, запах этой древесины при нагревании может вам не понравиться.

Для сруба из древесины лиственных пород подходят бревна 2-го сорта, толщиной 12-24 см и длиной 4-6,5 м. Если стены бани задуманы большей протяженности, то конструкцию надо обеспечить внутренними капитальными перегородками.

Бани обычно строят из березы, клена, тополя, липы, ивы, ильма и граба. Отметим, что ясень не подходит для влажных помещений. Осину многие считают некрасивой, слишком мягкой, а баня из нее плохо «дышит» и требует тщательного проветривания после использования.

Липа по неровности и мягкости схожа с осиной, но подвержена гниению. Обычно липовыми делают только верхние венцы или полки — они не нагреваются, но дают замечательный запах.

Береза тверже осины и липы, менее склонна к загниванию, лучше прогревается.

Продолжение — в следующем выпуске «НГ».