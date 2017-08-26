​И в лес не ходить

Тихая охота — излюбленное занятие многих сургутян в этом и следующих месяцах. Вооружившись ножом и корзинкой, горожане прочесывают леса в поисках грибов, чтобы запастись ими на зиму. Но не всем такие хождения по лесу в радость — кому-то не позволяет здоровье, а кому-то просто не на чем выехать в отдаленные места. Прекрасной альтернативой в этом случае выступит посадка всевозможных грибов на своем участке.

Берется шляпка уже перезревшего гриба (например, белого или подберезовика), перемалывается на обычной ручной мясорубке. Полученную кашицу кладем в бутыль с водой (лучше — дождевой или дистилированной). Чтобы пробудить споры, нужно создать соответсвующую среду в емкости. Для этого на литровую бутылку берется пара чайных ложек французских дрожжей.

Затем необходимо дать смеси настояться в течение месяца. Затем бутылку нужно встряхнуть и полить жидкостью выбранные участки на даче. Кстати, стоит отметить, что готовая суспензия спор иногда приобретает не очень приятный запах, но остается жизнеспособной в течение года.

Место для посадки лучше выбрать в тени, где почва досаточно влажная. Лесные грибы не очень хорошо приживаются около яблонь, груш и других фруктовых культур, поэтому их следует сажать под березами и иными лиственными или хвойными деревьями. Если таковых нет, то можно посеять грибы около деревянных зданий с затененной стороны.

Еще нужно помнить, что белые грибы и подберезовики находятся в конкурентных отношениях, поэтому их споры лучше высевать на разных, изолированных друг от друга участках.

Кстати, для посева под­осиновиков или подберезовиков можно в дождливую погоду просто закопать в зоне корней перемолотые молодые грибы и прикрыть их листовым опадом. Но такой способ даст вам немного урожая, в отличие от метода со спорами.