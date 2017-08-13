Китайцам на зависть. Собираем и сушим иван-чай

О цейлонском и китайском чае знают все, но мало кто из сургутян помнит о том, что в городе и его окрестностях растет их русский «брат» — иван-чай, или кипрей узколистный. Это высокое растение (до двух метров), с узкими длинными листьями и яркими сиреневыми цветами, которое собирают и употребляют в виде напитка из-за его ароматного и приятного вкуса и массы полезных свойств.

Полезные свойства

Иван-чай оздоравливающе воздействует на весь организм в целом. В него входят витамины группы B и C. Это растение помогает устранить запоры, изжогу и дисбактериоз, замедляет раннее старение кожи, делая ее подтянутой и упругой, обладает сильным противовоспалительным эффектом. При этом это малая часть полезных свойств иван-чая — все его плюсы можно перечислять бесконечно.

Сбор чая

В Западной Сибири иван-чай начинает цвести с конца июня до августа — именно в этот период можно приступать к сбору. Обычно для приготовления чая используют только листья, но некоторые ценители сушат и цветы.

Считается, что наиболее благоприятным временем для сбора этого растения является утро в сухой теплый день. Естественно, что растущий в черте города иван-чай заготавливать не рекомендуется, для этого лучше выбрать отдаленное, солнечное место за пределами Сургута.

Кстати, стоит отметить, что у иван-чая есть схожий «родственник», который не используется для заваривания чая — кипрей мелкоцветный. Отличить его легко — в высоту он достигает 15-20 сантиметров и имеет мелкие цветки пурпурного оттенка.

Процесс сушки

Главный этап для получения ароматного, вкусного чая — ферментация. Собранные листья не рекомендуется промывать, будет достаточно их перебрать. Затем даем немного «подвянуть», для чего высыпаем сбор на газету, оставляем на сутки в месте, в которое не попадают прямые солнечные лучи, периодически перемешивая.

Далее полученную массу необходимо либо прокрутить на мясорубке, либо скрутить вручную, протерев листья в ладонях до образования «колбаски». Полученные трубочки требуется разрезать на сантиметровые кусочки и положить в керамическую, эмалированную или пластиковую емкость. Накрыв тару тканью, оставляем иван-чай бродить в течение шести часов.

По истечении этого времени кусочки чая выкладываются на противень, сушатся в духовке, предварительно разогретой до 100 градусов, с приоткрытой дверцей. Через два часа температуру необходимо понизить до 50 градусов, а саму смесь перемешать. После полуготовый чай охлаждают до комнатной температуры, пересыпают в мешок из тонкой натуральной ткани и вывешивают за окно (при сухой погоде), либо в доме, в проветриваемом месте.

Иван-чай считается готовым к употреблению, если при встряхивании он будет шуршать в мешочке. Для ускорения процесса можно досушить растение на сковороде, на слабом огне, в течение получаса, постоянно помешивая.

Хранение

Сушеный иван-чай можно хранить в стеклянных баночках, металлических коробочках или тарах из натуральных материалов, при температуре воздуха 15-20 градусов и влажности не более 70-80 процентов.