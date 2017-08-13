16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,2808   EUR  68,9791  

Китайцам на зависть. Собираем и сушим иван-чай

О цейлонском и китайском чае знают все, но мало кто из сургутян помнит о том, что в городе и его окрестностях растет их русский «брат» — иван-чай, или кипрей узколистный. Это высокое растение (до двух метров), с узкими длинными листьями и яркими сиреневыми цветами, которое собирают и употребляют в виде напитка из-за его ароматного и приятного вкуса и массы полезных свойств.

Полезные свойства

Иван-чай оздоравливающе воздействует на весь организм в целом. В него входят витамины группы B и C. Это растение помогает устранить запоры, изжогу и дисбактериоз, замедляет раннее старение кожи, делая ее подтянутой и упругой, обладает сильным противовоспалительным эффектом. При этом это малая часть полезных свойств иван-чая — все его плюсы можно перечислять бесконечно.

Сбор чая

В Западной Сибири иван-чай начинает цвести с конца июня до августа — именно в этот период можно приступать к сбору. Обычно для приготовления чая используют только листья, но некоторые ценители сушат и цветы.

Считается, что наиболее благоприятным временем для сбора этого растения является утро в сухой теплый день. Естественно, что растущий в черте города иван-чай заготавливать не рекомендуется, для этого лучше выбрать отдаленное, солнечное место за пределами Сургута.

Кстати, стоит отметить, что у иван-чая есть схожий «родственник», который не используется для заваривания чая — кипрей мелкоцветный. Отличить его легко — в высоту он достигает 15-20 сантиметров и имеет мелкие цветки пурпурного оттенка.

Процесс сушки

Главный этап для получения ароматного, вкусного чая — ферментация. Собранные листья не рекомендуется промывать, будет достаточно их перебрать. Затем даем немного «подвянуть», для чего высыпаем сбор на газету, оставляем на сутки в месте, в которое не попадают прямые солнечные лучи, периодически перемешивая.

Далее полученную массу необходимо либо прокрутить на мясорубке, либо скрутить вручную, протерев листья в ладонях до образования «колбаски». Полученные трубочки требуется разрезать на сантиметровые кусочки и положить в керамическую, эмалированную или пластиковую емкость. Накрыв тару тканью, оставляем иван-чай бродить в течение шести часов.

По истечении этого времени кусочки чая выкладываются на противень, сушатся в духовке, предварительно разогретой до 100 градусов, с приоткрытой дверцей. Через два часа температуру необходимо понизить до 50 градусов, а саму смесь перемешать. После полуготовый чай охлаждают до комнатной температуры, пересыпают в мешок из тонкой натуральной ткани и вывешивают за окно (при сухой погоде), либо в доме, в проветриваемом месте.

Иван-чай считается готовым к употреблению, если при встряхивании он будет шуршать в мешочке. Для ускорения процесса можно досушить растение на сковороде, на слабом огне, в течение получаса, постоянно помешивая.

Хранение

Сушеный иван-чай можно хранить в стеклянных баночках, металлических коробочках или тарах из натуральных материалов, при температуре воздуха 15-20 градусов и влажности не более 70-80 процентов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

13 августа в 11:05, просмотров: 1514, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
13 августа в 12:52
Все верно. Также ферментируют лист малины, смородины, вишни, черемухи и т.д.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В ваших руках сегодня находятся самые важные и главные инструменты управления правопорядком

В ваших руках сегодня находятся самые важные и главные инструменты управления правопорядком
Этот праздник уже давно перерос рамки ведомственного и стал поистине всенародным. Это неспроста. Растет доверие к сотрудникам полиции. А общество все активнее помогает работе органов внутренних дел.
Вадим Шувалов, глава Сургута 11 ноября в 12:55
372 1
​Погружение в народ

​Погружение в народ
В СурГУ прошёл окружной фестиваль национальных культур
Артем Мазнев 11 ноября в 12:51
381 3
Это праздник чести, доблести, бесстрашия

Это праздник чести, доблести, бесстрашия
​Уважаемые сотрудники полиции! От лица Общественного совета примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сергей Косенок, председатель Общественного совета при УМВД по г. Сургуту 10 ноября в 18:45
380 2
​Сургутянам нравится разное жилье. Но больше всего — таунхаусы и малоэтажки // ИНФОГРАФИКА

​Сургутянам нравится разное жилье. Но больше всего — таунхаусы и малоэтажки // ИНФОГРАФИКА
Лишь 7 процентов жителей одобряют дома свыше 10 этаже
Редакция СИА-ПРЕСС 10 ноября в 15:12
397 1
Сургутская неделя. ​Эвакуации с перспективами

Сургутская неделя. ​Эвакуации с перспективами
Сургутяне из торговых центров бегут к тёплым остановкам и народному бюджету
Василий Мирский 10 ноября в 14:55
562 1
Всегда будут нужны те, кто сможет защитить нас, спасти, прийти на помощь!

Всегда будут нужны те, кто сможет защитить нас, спасти, прийти на помощь!
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! От всей души поздравляю Вас с вековым юбилеем советской милиции!
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 10 ноября в 14:39
278 2
Самое ценное, что есть в жизни - это мир, спокойствие и стабильность // ВИДЕО

Самое ценное, что есть в жизни - это мир, спокойствие и стабильность // ВИДЕО
Поздравление начальника УМВД России по г.Сургуту полковника полиции Александра Ерохова с Днем сотрудника органов внутренних дел!
Александр Ерохов, полковник полиции, начальник УМВД России по г.Сургуту 10 ноября в 10:21
440 6
​В вопросе дачных кооперативов, находящихся в зонах минимальных расстояний от газопровода, администрация встает на сторону жителей // ВИДЕО

​В вопросе дачных кооперативов, находящихся в зонах минимальных расстояний от газопровода, администрация встает на сторону жителей // ВИДЕО
Исковое заявление подано в Арбитражный суд Югры
Вадим Шувалов, глава Сургута 10 ноября в 09:38
560 7
ВИДЕО ДНЯ. Авторы клипа про сургутские дороги выпустили новый музыкальный проект — «Батя в деле»

ВИДЕО ДНЯ. Авторы клипа про сургутские дороги выпустили новый музыкальный проект — «Батя в деле»
В нем много мемов и объявление войны против «темной стороны Ютуба»
Редакция СИА-ПРЕСС 10 ноября в 09:11
515 1
​Впервые вижу: Тор 3. Рагнарек

​Впервые вижу: Тор 3. Рагнарек
Хороший фильм, который грамотно подводит персонажа к главному событию вселенной MARVEL - войне бесконечности.
Александр Твардовский 09 ноября в 20:03
429 0
​Служить – это мое призвание…

​Служить – это мое призвание…
Уже 13 лет Олег Радев служит в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Сургута
Наталья Куликова ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту 09 ноября в 14:51
592 6
​«Матильда» не интересна сургутянам // ИНФОГРАФИКА

​«Матильда» не интересна сургутянам // ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство голосующей аудитории siapress.ru не смотрело скандальный фильм
Редакция СИА-ПРЕСС 09 ноября в 11:07
395 1
​Демографическая «яма»: Выживет ли Россия?

​Демографическая «яма»: Выживет ли Россия?
Еще сто лет таким же развитием российского общества и водка победит нас бесповоротно
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 08 ноября в 15:21
812 6
​Отчего возник и чем закончится всплеск нефтяных цен? // АУДИО, ТЕКСТ

​Отчего возник и чем закончится всплеск нефтяных цен? // АУДИО, ТЕКСТ
Выпуск посвящен итогам недели на фондовом рынке, причинам внезапного удорожания нефти, и какие это вызвало последствия для рубля и акций
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 08 ноября в 12:10
400 0
​Служебная история майора Ербулова

​Служебная история майора Ербулова
Для меня служба в полиции, наверное, как и для многих сотрудников ОВД – это, прежде всего долг Отечеству
Ксения Струтинская, группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту 07 ноября в 16:36
586 1
Прошу всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации

Прошу всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации
Сегодня в правоохранительные органы города поступило анонимное сообщение о заминировании неких общественных мест в Сургуте без их конкретного указания.
Вадим Шувалов, глава Сургута 07 ноября в 13:07
2190 8
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика