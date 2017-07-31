Немного фальши. Как сделать искусственный камин своими руками

Для тех, кто не хочет или не может позволить себе установить в доме или квартире настоящий камин, есть прекрасная альтернатива — фальш-очаг. Такая конструкция не потребует больших денежных и временных затрат.

Самый оптимальный вариант для оборудования камина — гипсокартон. Он не только недорогой, но и дает простор для разнообразного декора наружности.

Чтобы сделать фальш-очаг, нужны следующие материалы: гипсокартон и профиль для него, крепежные элементы, краска, отделочные материалы, шпаклевка, грунтовка. Из инструментов понадобятся: шуруповерт, ножницы по металлу, перфоратор, отвес, уровень, шпатель, карандаш, линейка и кисть.

Гипсокартон лучше использовать обычный, но не потолочный — он слишком тонкий. Нарисуйте на стене или, для начала, на бумаге эскиз будущего камина. После того как определитесь с формой и размером, можете приступать к креплению алюминиевого профиля — он будет играть роль несущей конструкции. Как только каркас будет готов, обшейте его гипсокартонными листами.

Нанесите на конструкцию шпатлевку. Когда как она высохнет, покройте камин грунтовкой, а затем финишной шпатлевкой и снова грунтовкой.

Если вы хотите просто покрасить камин, то нанесите обычную акриловую или водоэмульсионную краску. Но для отделки можно использовать и иные материалы — самоклеющуюся пленку или пласты искусственного камня.

Внутрь конструкции (в топочную нишу) вместо живого огня можно расставить свечки разной высоты. Еще один отличный вариант — электронная фоторамка с изображением горящего огня (ее стоимость минимальна — порядка 700 рублей). Но тогда стоит предусмотреть за камином дополнительную скрытую розетку.

Если на внутреннюю стенку топочной ниши установить зеркало, то оно умножит отсветы от свечей или электрической подсветки и придаст камину загадочность.

Можно положить в очаг декоративные дрова, которые легко делаются своими руками (просто напилите из больших веток отрезки длиной 20-25 см и покрасьте их торцы).

Если разместить в топочной нише гирлянду из новогодних лампочек, то вы добьетесь настоящего волшебного эффекта.

Внутри конструкции можно установить и панель электрического камина. Такой домашний очаг будет не только украшать, но и обогревать п­омещение. Но тогда необходимо изолировать внутреннюю поверхность портала теплоизолирующим материалом.