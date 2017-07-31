Не аленький цветочек. Какие растения в саду могут нанести вред здоровью или даже убить

Прекрасный цветник, который будет радовать глаз и восхищать гостей, — это ли не мечта любого дачника? В магазинах в изобилии представлены растения, которые достаточно лишь пересадить в землю, что открывает еще больший простор для фантазии.

Однако не все знают, что многие популярные растения небезопасны для нашего здоровья и могут нанести ему вред, а иногда даже привести к летальному исходу. С ними следует быть осторожными при пересадке, обрезке и других процедурах.

Дельфиниум

Растение ядовито «с ног до головы». Вызывает угнетение центральной нервной системы с одновре

менным действием на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему. Некоторые виды этого цветка даже могут вызывать нектарный токсикоз пчел, а мед, который собран с него, отравляет не только насекомое, но и человека. Такой мед называют «пьяным». Если растение каким-либо образом попадет внутрь человека, то вызовет повышенное слюноотделение, рвоту, судороги, а из‑за паралича дыхания может привести и к смерти.

Рододендрон

Многие виды этого цветка ядовиты. Во всех его частях содержится андромедотоксин, который относится к нейротоксинам. Он нарушает работу клеточных рецепторов: сначала возбуждает центральную нервную систему, а затем ее угнетает, что может привести к летальному исходу.

Ландыш

Содержит в себе ядовитое вещество конваллятоксин, усиливающее сокращение сердечной мышцы. Даже один кусочек растения вызывает головные боли, приливы крови, галлюцинации и повышенную раздражительность, тошноту, рвоту, похолодание кожных покровов.





Гортензия

Все части растения содержат в себе цианогенные гликозиды и поэтому считаются ядовитыми — употреблять в пищу их противопоказано. Токсины вызывают удушье, потерю сознания, учащение пульса, судороги и падение артериального давления с возможным последующим летальным исходом.

Нарцисс

Как и у других растений этого семейства, цветки у нарцисса имеют сильный сладкий дурманящий запах, который у многих людей в закрытом помещении вызывает аллергию или головную боль. У хорошо знакомых нам нарциссов ядовиты только луковицы. Их сок способен вызвать рвоту, диарею и нарушение сердечного ритма, потерю сознания, конвульсии, паралич.

Наперстянка

Растение токсично как для людей, так и для домашних животных. Примерно через 20 минут после употребления какой-либо части цветка внутрь появляются неполадки в пищеварительном тракте: тошнота, рвота, диарея. В зависимости от дозы, отравление без лечения может привести к летальному исходу.





Ипомея

Само растение безопасно для живых существ, а вот в семенах ипомеи содержится алкалоид эргин, который, подобно ЛСД, может вызывать галлюцинации.