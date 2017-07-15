Как выбрать декинг для террасы

Веранда или терраса — неотъемлемые части загородного дома для многих любителей жить вне города.

Для того чтобы под воздействием погоды со временем такая конструкция не пришла в негодное состояние, рекомендуется для ее обустройства выбирать не дерево, а декинг.

Декинг — это доска, которая не гниет и не теряет привлекательный внешний вид под воздействием атмосферных осадков, а по стойкости не уступает синтетическим материалам. По сути, это просто прессованное дерево, но только с добавками полимерных веществ и подверженное термической обработке.

Такую смесь древесной стружки с полимером нельзя отнести ни к природным материалам, ни к искусственным. Обычно в виде добавки используют поливинилхлорид, полиэтилен и полипропилен. От того, сколько в смеси будет смол, зависит прочность и устойчивость декинга.

При покупке декинга стоит обратить внимание на то, какой полимер имеется в составе. Самыми нейтральными свойствами обладает полиэтилен низкого давления (ПНД). А вот ПВХ, использованный в качестве основы, может выделять в атмосферу небольшое количество хлора при облучении ультрафиолетовыми лучами. Также некоторые производители подмешивают в древесную муку измельченный картон или другие добавки, что плохо сказывается на прочностных характеристиках. Поэтому при покупке не стесняйтесь понюхать доску — она должна пахнуть деревом, а не синтетикой.

Доску-декинг выбирайте исходя из того, какой метод крепления вы используете: если монтаж планируется при помощи саморезов, тогда вам подойдет гладкий материал, а если при помощи специальных клипс, то в доске должны быть пазы под них.

Толщину декинга нужно выбирать исходя из того, где вы будете ее использовать: доски для пола лучше выбрать потолще — у них большая несущая способность, а, например, для перил можно брать и тонкие.

Рельефность декинга также имеет большое значение: углубления не должны быть слишком частыми и глубокими — они быстро сотрутся и образуют сколы. Также в них будет собираться песок и камни, которые сложно вытащить.

Дачники рекомендуют покупать нешлифованный декинг, ведь иначе производитель может скрыть все недостатки своего продукта под красивой оболочкой.