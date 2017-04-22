Сажаем рассаду огурцов в скорлупу

Семена огурцов достаточно прихотливы для выращивания — сложно прорастают, не любят пересадки, перепадов температур итак далее. Но есть способ, которому верны множество садоводов— выращивание рассады в яичной скорлупе. Причина тому — состав скорлупы, которая более чем 90 процентов состоит из кальция, карбоната кальция, фосфорной кислоты и азота.

Садить рассаду огурцов таким способом необходимо в начале мая, а до этого момента можно успеть запастись необычной «тарой» и поддонами под нее.

Фото: babyben.ru

С каждой скорлупки необходимо сковырять острый кончик, чтобы отверстие получилось размером с двухрублевую монетку. Затем аккуратно ополоснуть внутреннюю поверхность и дать хорошо просохнуть.

Семена нужно отсортировать: опустить их на десять минут в раствор соли (5 г на 100 мл воды комнатной температуры), пустые сразу же выплывут, их можно выкинуть. Осевшие на дно семена промыть.

Яичные поддоны выставить на подоконик, в них помещаются готовые скорлупки. Наполняем каждую на 60 процентов грунтом, затем укладываем семечко, присыпаем на один-два сантиметра рыхлой землей, поливаем (в каждую тару по две столовые ложки воды), накрываем посевы прозрачной пленкой.

Ежедневно в каждую скорупку наливаем по 1 чайной ложке воды, чтобы земля не пересыхала. Когда огурцы взойдут, пленку снимаем, растим рассаду как обычно, поддерживая хорошую влажность земли.

При пересадке рассады в грунт извлекать растения не нужно, достаточно немного смять скорлупу, чтобы корни смогли затем прорасти наружу. При таком способе выращивания ростков огурцов, они практически не чувствуют переселение в обычную почву. Помимо этого они получают дополнительную подкормку, скорлупа снижает кислотность почвы, улучшает ее структуру, повышает эффективность минеральных удобрений.