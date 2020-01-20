Платите Visa до победного - получите шанс выиграть от 1 000 до 1 500 000 рублей!

Клиенты Запсибкомбанка участвуют в акции для держателей карт Visa «Плати Visa до победного».

Как принять участие:

1.С 20 января по 1 марта оплачивайте покупки картой Visa Запсибкомбанка.

2.Загружайте фото чеков на сайт pay.visa.ru. Больше чеков – выше шансы!

3.Участвуйте в еженедельном розыгрыше: 1 000 рублей за покупки от 300 рублей,

за покупки от 300 рублей, 50 000 рублей за покупки в сети магазинов «Пятерочка», а также главного приза – 1 500 000 рублей.

За первый чек вы можете получить гарантированный подарок – 100 рублей на мобильный телефон. Призовой фонд ограничен, регистрируйте чеки среди первых участников.

«Доля безналичных платежей в транзакциях клиентов демонстрирует стабильную положительную динамику. По данным Банка России по итогам 9 месяцев 2019 года доля безналичных операций по картам физических лиц достигла 78%. Способствует этому как наличие инфраструктуры, активность банков и платёжных систем по проведению маркетинговых акций, а также инновации в платежной сфере, например, возможность платить за проезд в общественном транспорте и расплачиваться смартфоном. Держатели карт Visa Запсибкомбанка могут подключить свою карту к Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay», - прокомментировал Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».

Оформить карту Запсибкомбанка можно на сайте или в любом офисе банка.

Подробнее о текущих акциях Банка можно узнать на официальном сайте в разделе «Акции и спецпредложения», по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении Банка.

Срок проведения акции, включая выдачу призов победителям: с 20.01.2020 по 31.05.2020 включительно. Срок совершения покупок и регистрации чеков: с 20.01.2020 по 01.03.2020 включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370, ИНН 7725641460). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения —на сайте www.pay.visa.ru. Количество призов ограничено. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США). Информация размещена на правах Партнера ПС «Visa».