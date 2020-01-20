Запсибкомбанк удостоен благодарности генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры

По итогам 2019 года за вклад в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» директор ДО № 57 «Нижневартовский» Елена Коробцева и директор ДО № 33 «Няганский» Евгения Киселева были удостоены благодарности Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Командой корпоративного бизнеса в 2019 году был использован формат работы, ориентированный на эффективность взаимодействия с Фондом и клиентов ПАО «Запсибкомбанк». Совместно проводимые бизнес-мероприятия способствовали освещению ключевых вопросов банковской сферы для предпринимательского сообщества регионов. Благодаря высокой деловой активности, поддержке смелых и амбициозных проектов Запсибкомбанка и ФПП Югры формируется будущее региона.

«Этот результат достигнут путем слаженной совместной работы сотрудников привлечения и кредитования корпоративного бизнеса Нижневартовского офиса Запсибкомбанка и Фонда поддержки предпринимательства Югры. Мы помогаем клиентам воплощать их планы, создавая лучшие финансовые решения», – говорит директор ДО № 57 «Нижневартовский» Елена Михайловна Коробцева.

Генеральный директор ФПП Югры Сергей Георгиевич Стручков пожелал ПАО «Запсибкомбанк» ярких побед, удивительных открытий, надежных партнеров, здоровья, счастья и благополучия, что является отличным стимулом дальнейшего взаимодействия!

Действующая в банке линейка продуктов для развития бизнеса способствует его грамотному и эффективному ведению. Так, на сегодняшний день в системе «ЗапСиб iNet» действует возможность обновления сведений о компании без необходимости посещения офиса банка. Сервис позволяет принимать документы, предоставляемые в рамках ежегодного планового обновления данных, что существенно экономит время клиентов.