​Кредитуйтесь по ставке от 9,6 %. Выгодное предложение для клиентов Запсибкомбанка

В декабре 2019 года объем выданных потребительских кредитов ПАО «Запсибкомбанк» вырос практически в 3 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Портфель потребительских кредитов за 2019 год увеличился на 38%.

Клиенты по достоинству оценили кредит наличными от Запсибкомбанка с минимальной ставкой 9,6% годовых и удобными условиями. Выгодные условия кредитования способствуют росту потребительского спроса.

Преимущества кредита от Запсибкомбанка:

максимальный срок кредита - 7 лет ;

; максимально доступная сумма по кредиту – 5 000 000 рублей ;

; возможность досрочного погашения в любой день без комиссий и штрафов с момента оформления с пересчетом процентов автоматически;

решение в офисе Банка – за 5 минут.

«Если у вас ипотека от Запсибкомбанка, но не являетесь зарплатным клиентом Запсибкомбанка, вы также можете оформить кредит на любые цели по минимальной ставке 9,6% годовых. Ремонт, покупка мебели, техники – всё пройдет быстрее, и переезд в новое жильё не заставит себя ждать. Оформите заявку на кредит в любом офисе и реализуйте задуманное» - прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».

Напоминаем, каждый заемщик, имеющий действующий кредит с остатком не менее 100 000 рублей на дату розыгрыша 3 марта 2020 года и прошедший регистрацию в акции2 «Чудеса на Новый год», имеет возможность выиграть автомобиль – кроссовер Hyundai Cretа*. Процесс выбора победителя будет максимально открытым. Тем, кто не сможет посетить торжественное мероприятие, будет доступна прямая трансляция.