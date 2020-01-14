​В Запсибкомбанке обновить сведения по организации теперь можно дистанционно

В Запсибкомбанке запущен сервис, позволяющий принимать документы, предоставляемые в рамках ежегодного планового обновления сведений, через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Сейчас в системе «ЗапСиб iNet» настроена возможность обновления сведений о компании без необходимости визита в банк, что позволит сэкономить время, которое особенно важно после новогодних праздников.

Обновление сведений о клиентах – это ежегодная обязательная процедура. За 60 дней до даты обновления каждому клиенту Запсибкомбанк отправляет уведомление об этом как Почтой России, так и через систему «ЗапСиб iNet».

Для того чтобы отправить документы дистанционно, необходимо:

убедиться в том, что сведения об организации не изменились;

зайти в систему «ЗапСиб iNet»;

перейти на вкладку «Письма»;

выбрать ящик «Обновление сведений»;

приложить сканы необходимых документов и отправить письмо в банк.

Данный сервис доступен всем клиентам, которые зарегистрированы в системе «ЗапСиб iNet». Подробнее с инструкцией по работе в системе можно ознакомиться на сайте банка.

«Запсибкомбанк стремится постоянно развивать свои сервисы, и мы рады сообщить своим клиентам о еще одной возможности сделать обслуживание в банке максимально комфортным. Пройдите ежегодное плановое обновление сведений без визита в банк, уделив больше времени бизнесу и любимой семье», – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.