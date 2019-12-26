Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни

Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов и партнеров с наступающим 2020 годом и информирует о режиме работы офисов в праздничные дни.

31 декабря 2019 года время работы офисов сокращено на 1 час.

С 1 по 8 января 2020 года – выходной день во всех филиалов банка, кроме дежурных офисов, которые будут расположены по следующим адресам:

2 и 3 января, с 10.00 до 19.30, а также 4 января с 10.00 до 18.00, 5 января с 10.00 до 17.00 будет работать дополнительный офис по адресу: г. Сургут, ул. 30 Лет Победы, 46.

6 января свои двери для клиентов откроют офисы по следующим адресам:

г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10 (график работы - 9.00 - 13.00);

г.Нефтеюганск, мкр. 16А, 50 (график работы - 9.00 - 13.00);

г.Когалым, ул.Молодежная, 18( график работы - 9.00 - 13.00);

г.Сургут, ул. 30 Лет Победы, 46 (график работы - 10.00 - 19.30).

7 января с 10.00 до 19.30 будет принимать посетителей дополнительный офис по адресу: г. Сургут, ул. 30 Лет Победы, 46.

8 января дежурные офисы Сбербанка будут работать в следующем режиме:

с 9.00 до 17.15:

г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 26;

г.Нижневартовск, ул.Ленина, 46;

с 9.00 до 18.00:

г.Сургут, бульвар Свободы, 2;

с 9.00 до 18.30:

г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 53;

г.Пыть-Ях, микрорайон 2 "Нефтяников", 31, корп.А;

с 9.00 до 19.00:

г.Сургут, проспект Ленина, 46;

г.Сургут, проспект Ленина, 35;

г.Нижневартовск, ул. Нефтяников, 44;

г.Нижневартовск, ул. Омская, 11;

г.Нижневартовск, ул. Спортивная, 15;

г.Нефтеюганск, г.Нефтеюганск, мкр. 16А 50;

г.Мегион, ул. Нефтяников, 33;

с 9.00 до 19.30:

г.Сургут, проезд Мунарева, 4;

г.Сургут, проспект Мира, 1;

г.Когалым, ул. Молодежная, 18;

С 9.30 до 19.30:

г.Сургут, ул. Крылова, 47;

С 10.00 до 18.00:

г.Нижневартовск, ул. Мира, 4;

пгт.Излучинск, ул. Энергетиков, 1.

с 10.00 до 18.30:

г.Сургут, ул. Игоря Киртбая, 20;

г.Радужный, микрорайон 4, 14;

с 10.00 до 19.00:

г.Нижневартовск, ул. Мира, 27, стр.2;

с 10.00 до 19.30:

г. Сургут, ул. 30 Лет Победы, 46.

С 9 января 2020 года офисы Сбербанка работают в обычном режиме, в соответствии с графиком. Напоминаем, большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк». Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или, позвонив по телефону контактного центра : 8-800-555-555-0.