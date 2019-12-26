Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Сургутское отделение Сбербанка поздравляет клиентов и партнеров с наступающим 2020 годом и информирует о режиме работы офисов в праздничные дни.
31 декабря 2019 года время работы офисов сокращено на 1 час.
С 1 по 8 января 2020 года – выходной день во всех филиалов банка, кроме дежурных офисов, которые будут расположены по следующим адресам:
2 и 3 января, с 10.00 до 19.30, а также 4 января с 10.00 до 18.00, 5 января с 10.00 до 17.00 будет работать дополнительный офис по адресу: г. Сургут, ул. 30 Лет Победы, 46.
6 января свои двери для клиентов откроют офисы по следующим адресам:
г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10 (график работы - 9.00 - 13.00);
г.Нефтеюганск, мкр. 16А, 50 (график работы - 9.00 - 13.00);
г.Когалым, ул.Молодежная, 18( график работы - 9.00 - 13.00);
г.Сургут, ул. 30 Лет Победы, 46 (график работы - 10.00 - 19.30).
7 января с 10.00 до 19.30 будет принимать посетителей дополнительный офис по адресу: г. Сургут, ул. 30 Лет Победы, 46.
8 января дежурные офисы Сбербанка будут работать в следующем режиме:
с 9.00 до 17.15:
г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 26;
г.Нижневартовск, ул.Ленина, 46;
с 9.00 до 18.00:
г.Сургут, бульвар Свободы, 2;
с 9.00 до 18.30:
г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 53;
г.Пыть-Ях, микрорайон 2 "Нефтяников", 31, корп.А;
с 9.00 до 19.00:
г.Сургут, проспект Ленина, 46;
г.Сургут, проспект Ленина, 35;
г.Нижневартовск, ул. Нефтяников, 44;
г.Нижневартовск, ул. Омская, 11;
г.Нижневартовск, ул. Спортивная, 15;
г.Нефтеюганск, г.Нефтеюганск, мкр. 16А 50;
г.Мегион, ул. Нефтяников, 33;
с 9.00 до 19.30:
г.Сургут, проезд Мунарева, 4;
г.Сургут, проспект Мира, 1;
г.Когалым, ул. Молодежная, 18;
С 9.30 до 19.30:
г.Сургут, ул. Крылова, 47;
С 10.00 до 18.00:
г.Нижневартовск, ул. Мира, 4;
пгт.Излучинск, ул. Энергетиков, 1.
с 10.00 до 18.30:
г.Сургут, ул. Игоря Киртбая, 20;
г.Радужный, микрорайон 4, 14;
с 10.00 до 19.00:
г.Нижневартовск, ул. Мира, 27, стр.2;
с 10.00 до 19.30:
г. Сургут, ул. 30 Лет Победы, 46.
С 9 января 2020 года офисы Сбербанка работают в обычном режиме, в соответствии с графиком. Напоминаем, большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк». Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или, позвонив по телефону контактного центра : 8-800-555-555-0.