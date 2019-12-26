Ханты-Мансийское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с Новым годом и сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни

Ханты-Мансийское отделение Сбербанка поздравляет клиентов и партнеров с наступающим 2020 годом и информирует о режиме работы офисов в праздничные дни.

31 декабря 2019 года время работы офисов сокращено на 1 час.

С 1 по 8 января 2020 года – выходной день во всех филиалов банка, кроме дежурных офисов.

4 января с 10.00 до 15.00 будут принимать клиентов офисы банка по следующим адресам:

г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 66;

г. Белоярский, ул. 3 микрорайон, д.1;

пгт.Октябрьское, ул. Калинина, д.41-а;

пгт.Березово, ул. Ленина, 12;

пгт.Игрим, ул. Кооперативная, 50-Б.

8 января дежурные офисы Сбербанка будут работать в следующем режиме:

с 9.00 до 17.15:

г. Советский, ул. Макаренко, д.1 А;

г. Югорск, ул. Механизаторов, 4;

с 9.00 до 17.30:

г. Урай, микрорайон мкр. 2, д.89а;

с 9.00 до 19.00:

г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31;

г. Нягань, ул.Загородная, 26.

С 9 января 2020 года офисы Сбербанка работают в обычном режиме, в соответствии с графиком. Напоминаем, большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк». Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или, позвонив по телефону контактного центра : 8-800-555-555-0.