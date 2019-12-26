​С начала года 8000 корпоративных клиентов Сургутского отделения Сбербанка открыли счета для получения услуг РКО

С начала 2019 года в Сургутском отделении Сбербанка открыли счета 8000 клиентов. Из них 6041 стали бизнесменами впервые.

– Мы рады, что югорские предприниматели выбирают Сбербанк. Сегодня технологии банка позволяют открывать счета в рублях или иностранной валюте в кратчайший срок, в том числе онлайн, - отмечает управляющий Сургутским отделением Сбербанка Александр Солоп. – Кроме того, Сбербанк предлагает комплексное расчетно-кассовое обслуживание, включая не только открытие и ведение счетов, но и сопровождение государственных контрактов, специальных счетов, аккредитивов и ряд дистанционных сервисов.

В частности, совершать операции со счетом индивидуальные предприниматели могут в Сбербанк Бизнес онлайн, а также Мобильный Сбербанк Бизнес Онлайн, не посещая отделения банка. Кроме того, новым клиентам Сбербанк предлагает до 100 тысяч рублей на продвижение бизнеса. В этот пакет входит использование с дисконтом предложений от партнеров, таких как «1С: Предприятие», Яндекс Директ, hh.ru и многих других.

Для начинающих предпринимателей доступен бесплатный пакет услуг Легкий старт, для сезонного бизнеса пакет услуг Удачный сезон, для больших оборотов пакет Большие возможности. Сбербанк делает все, чтобы быть банком первого выбора для предпринимателей.

- На сегодняшний день всем клиентам сферы малого бизнеса мы готовы предложить не только обслуживание счета, но и необходимые сервисы для ведения бизнеса, - рассказывает начальник управления продаж малому бизнесу Сургутского отделения Сбербанка Любовь Сумина. – В частности, это «Моя бухгалтерия-онлайн»: площадка для ведения бухгалтерии небольшой компании. Пользоваться сервисом сможет каждый даже без специализированных знаний. Для подготовки отчетности и расчета налогов для индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, подходит простой онлайн-сервис «Бухгалтерия для ИП». Эти и другие инструменты просты в использовании и значительно экономят время и деньги наших клиентов.