​Кредит без залога – выгодный кредит для бизнеса в короткие сроки!

Кредитование бизнеса на развитие предпринимательской деятельности является одним из ключевых направлений деятельности банка. Оно имеет свою классификацию и зависит от нескольких признаков: срока и цели кредита.

Теперь на развитие бизнеса в Запсибкомбанке можно быстро получить кредит на выгодных условиях. Возможность оформления без залога сокращает время на выдачу кредита. Таким образом, по статистике, рассмотрение кредитных заявок на сумму до 5 млн руб. занимает всего 3 рабочих дня.

Отличительные условия кредитования без залога:

предоставляется в форме срочного кредита, кредитной линии или овердрафта;

сумма кредита – до 5 млн руб.;

срок кредитования – до 3 лет;

на различные цели;

без залога.

Кредитование в Запсибкомбанке – это индивидуальный подход к каждому заемщику, специальные условия для клиентов на комплексном обслуживании, комфортный график гашения кредита, досрочное погашение без комиссии, которое позволяет управлять финансами без дополнительных затрат.

«Кредиты без залога – это удобное и быстрое решение финансовых вопросов бизнеса. В Запсибкомбанке такие кредиты теперь могут получить как действующие клиенты, так и клиенты, с которыми мы только начинаем сотрудничество. У вас есть возможность управлять ставкой по кредиту, открыв счет с Пакетом услуг на выгодных условиях. Приглашаем по достоинству оценить обслуживание в Запсибкомбанке и воспользоваться всеми преимуществами», – прокомментировала директор офиса Запсибкомбанка в Сургуте Ирина Явдатовна Стельмах.

Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее о данном кредите можно на сайте банка.